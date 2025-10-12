İşte eğitim aşkının fotoğrafı

Haberin Devamı

1)- Benim yılın öğretmeni adaylarımı açıklıyorum. Daha doğrusu yılın okulunu anlatıyorum.

Üstelik eğitime ve çocuklara olan aşkı fotoğraflarıyla gösteriyorum.

Mardin Kızıltepe İstiklal Ortaokulu...

Buyrun. Okula bir kütüphane kurmak istediler. Aldılar çekici çiviyi, rafları koydular.

Sonra Türkçe Öğretmeni Nil Altınok sosyal medyadan kitap için bir yardım mesajı gönderdi. Ben de o mesajı yayınladım.

Ardından Trabzon Federasyonu Başkanı, yardımsever kardeşimiz İsmail Turgut Öksüz “Hızır oldu” gitti oraya.

Ne eksik varsa tamamlandı. Okul neredeyse yeniden döşendi.

Zeminde fayanslar, duvarlar, mobilyalar yerleşti. Sıra tören öncesi okulu temizlemeye geldi.

İşte bu pazar;

O hazırlığı ve eğitim aşkını fotoğraflarıyla anlatıyorum.

2)- OKUL MÜDÜRÜ SU VERİYOR

Okulun Müdürü Nizamedin Özgün yenilenen zeminin temizlenmesi için su veriyor. Hemen arkasında Türkçe Öğretmeni Eyüp Akan paspasla temizliyor.

3)- ÖĞRETMENLER PASPAS YAPIYOR

Bakar mısınız fotoğrafa. Bilişim Öğretmeni Sevda Olgun’un elinde bir paspas. Hemen yanında Din Kültürü Öğretmeni Vedat Taşkın... Ve Matematik Öğretmeni Ferhat Kurumaz. Pazar sabah erkenden başlamışlar temizliğe. Pazartesi sabah tören var. Hep birlikte ellerde paspas temizlikteler.

Sarı gömlekli çocuk mu? O da Türkçe Öğretmeni Eyüp Akan’ın oğlu. Bir oyun bahçesinde gibi öğretmenlerine yardım ediyor.

Sınıflar, koridorlar tertemiz yapılıyor.

Eyüp Akan’ın oğlu öğretmenlerine yardım ediyor.

4)- KİTAPLAR TEK TEK AYRILIYOR

Geldik her şeyin başladığı kütüphaneye:

Pazar akşama doğru... Yorgun ama mutlu öğretmenler toplanmış, yardımla gelen kolileri açıyor, kitapları konularına göre ayırıyor.

İşte Türkçe Öğretmeni Nil Altınok. Hemen yanında Matematik Öğretmeni Abdullah Özdemir. Arkası dönük Rehberlik Öğretmeni İbrahim Bulut, yanında Müzik Öğretmeni Hayati Öztürk, (elinde kitap olan) Görsel Tasarım Öğretmeni Erdal Avcı, (raflara uzanmış kitap yerleştiren) Türkçe Öğretmeni Nadir Memiş ve Matematik Öğretmeni Ferhat Kurmaz...

İşte arkadaşlar bu fotoğraflar benim 24 Kasım Öğretmenler Günü fotoğrafımdır.

Ve daha o gün gelmeden yazıyorum ki böyle öğretmenlerimiz olduğu sürece geleceğimize güvenelim.

Okullarına “evleri gibi bakan” öğretmenlerimiz olduğu sürece, çocuklarımız emin ellerdedir.

Eğer okullara “eğitim yuvası” diyorsak, İstiklal Okulu ve öğretmenleri bu yuvaya en güzel örnektir. Eminim Anadolu’nun bir çok okulunda fedakâr öğretmenlerimiz var.

O yüzden bu pazar sayfayı yapan editör arkadaşım Pelin Akaydın’a dedim ki;

“Pelin öyle anlamlı fotoğraflar var ki öyle her şeyi anlatan görüntüler var ki en iyisi ben yazıyı burada keseyim.

Sen fotoğrafları konuştur...”

5)- VE GURUR MADALYASI

Kütüphanenin nasıl kurulduğunu hatırlatmak için girişine bir de “katkıda bulunanlar” listesi koyuyorlar.

Evet orada birçok yardımseverle birlikte benim de adım var.

Meslek hayatımda uzun yazılar yazdım. Manşetler yazdım. Siyasi analizler, devlet büyükleriyle söyleşiler yaptım, ödüller aldım. Ama bu liste var ya bu liste...

Uzaklarda bir çocuğun o kütüphanede okuduğu bir kitaptan yükseldiğini düşündükçe...Mardin’den yeni Aziz Sancar’lar, Murathan Mungan’lar çıkacağını düşündükçe...

Duvardaki bu listeyi bir “gurur madalyası” gibi taşıyacağım.