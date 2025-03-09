İşte cinayetin takvimi... 5. Ergene Muharebesi

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İşte katliamla mücadele bilançosu... Bu muhteşem ovayı kaç kez kuşattılar? Kaç kez zehirlediler? Göçmen su kuşlarını kaç kez öldürdüler? Kaç kez Ergene insanlarını o ağır kimyasal gazla boğdular? Nazlı nazlı akan o nehirleri, köpüren dereleri kaç kez kızıla, siyaha boyadılar?

Balıkları katlettiler...

Onlar kirletmekten,

Bakanlığın kahraman savaşçıları ceza kesmekten,

Belediye kovalamaktan,

Ben de yazmaktan bıkmadım.

Türk tarımının nefes alanı Ergene Ovası.

Yıldız Dağları’ndan doğup 283 km’lik yolculuğunda Meriç Nehri’yle birleşerek Saros’tan Ege Denizi’ne dökülen bir nehir Ergene. Trakya’nın tarlalarını sulayıp içinde barındırdığı canlı yaşamla birlikte insanlara su kaynağı olan bir nehir. Çeltiğin, buğdayın, arpanın, mısırın kaçıncı başkenti.

Evet yazının başındaki soruma geliyorum: Neden başlıkta “5’inci Ergene muharebesi” dedim? Çünkü önceki gün yine bir haber aldım: “Çorlu’ya yayılan ağır koku nedeniyle Ergene ilçesindeki kimya fabrikasının faaliyetleri, Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunelere ilişkin sonuçlar çıkana kadar geçici olarak durduruldu.”

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Haberi okuyunca “İşte yine başladık” dedim.

Kim bilir kaç kez aynı şeyi yazdım.

Geriye doğru şöyle bir baktım.

Defalarca yazmışım.

2- 2012 TEMMUZ KUŞATMASI

İşte 13 yıl önceden bir örnek: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir yıl içinde Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerini içine alan Ergene Havzası’ndaki denetimlerde mevzuata uymayan tesislere 7 milyon lira para cezası verildi, 2 tesis de kapatıldı.”

O gün “Acaba kapatılan tesisler kendilerini düzelttiler mi?” diye sormuştum.

3- 2013 SALDIRISI

Aradan daha 1 yıl geçmedi...

Bu defa başka bir haber: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ergene Havzası’ndaki kirliliği bitirmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan uyarılara uymayan ve Ergene Havzası’nda kirliliğe neden olan 17 fabrikaya 979 bin lira para cezası kesildi.”

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Ben yine soruyorum; “İşte yine Ergene... Yine aynı saldırı... Yine kirlenme... Acaba ceza kesilen fabrikalar kendilerini düzeltti mi?”

Bu sırada Çorlu, Ergene çevresinde sanayi tesisleri artmaya devam ediyor.

Tamam arkadaş yatırım güzel. İş sahası iyi. Ama çevreye uyum nasıl? Kirlenme ne alemde? Atıklar, zehirli sıvılar nereye akıyor?

Ben sormaya devam ettim. Onlar da kirletmeye...

4- 2014 MÜCADELESİ

Tabii zamana yayılan tek tek haberlere bakınca meselenin ne boyutta olduğu anlaşılmıyor.

Ama yakından takip edince çevreyi hiçe sayan bir büyük “utanmazlık ve arsızlık” ortaya çıkıyor.

Çevre Bakanlığı büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi veren kahraman memurları yazıyorum.

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Adana’da Ceyhan Nehri’ni siyaha boyayan fabrikalara ceza kesen kahraman Çevre Müdürü Tuğba’nın mücadelesini yazıyorum.

Tekirdağ’da amansız bir mücadele veren kahraman Kaan Sinan Tohumcu’yu yazıyorum.

Daha nice çevreci kahramanları yazıyorum.

Onların arkasında duran iradeyi Bakan Murat Kurum’u yazıyorum.

Niye yazıyorum?

Verdikleri bu “vatan mücadelesi” boşa gitmiyor demek için...

Yalnız değiller demek için... Ama bu seri çevre katilleri durmuyor.

5- 177 TESİSE 50 MİLYON CEZA

Geliyoruz 2023’e...

Bu defa bir başka haber: “Tekirdağ Çevre Müdürlüğü ekipleri, çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 177 tesise toplam 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uyguladı. 37 tesis kapatıldı. Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi’nden geçen Çorlu Deresi kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar çevreye ağır koku yaymaya devam ediyor.”

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Bu çevreci kahramanları her defasında kutluyorum. Kimbilir şimdi hangi vatan toprağını savunuyorlar.

6- 2012’DEN 2023’E YİNE ERGENE

Gördünüz mü arkadaşlar; haberleri yıllarla toplayınca nasıl bir manzara çıkıyor karşımıza. 2012’de Ergene’yi kirletenlere ceza kesilmiş. 11 yıl sonra cezalar katlanarak artmış. O arsızlar, cezayı ödeyip kirletmeye devam ediyor. Acaba birkaç kez ceza kesilen kaç tesis var?

7- VE 2025 ERGENE MUHAREBESİ

İşte geldik yazının başlığına.

Çorlu DHA’dan Mehmet Yirun bildiriyor: “Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğü, Ergene Belediyesi ve jandarma ekipleri, kokuyu yaydığı belirlenen kimya fabrikasına gitti... Geçici olarak durdurma kararını tebliği etti.”

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Alınan o numuneler nasıl çıktı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. O da kirlenme artarak devam ediyor.

Bu bir çevre savaşıdır artık.

Bir vatan mücadelesidir.

Bir vatan aşkıdır.

Onlar kirletmeye devam ettikçe,

Çevre Bakanlığı’nın kahraman memurlarıyla, çevrenin sivil savaşçılarıyla birlikte ben de mücadeleye devam edeceğim.

Gördüklerinizi lütfen yazın bana.

Bu bir vatan görevidir arkadaşlar.

YARIN: Marmaris’teki çevre rezaletiyle ilgili detaylara devam.