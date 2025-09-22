İşte bu yüzden SİPER işte bu yüzden HİSAR

Haberin Devamı

İsrail jetleri başkent Doha’yı vuruyor.

Sorumuz da şu:

* Katar her yıl ABD’den milyarlarca dolarlık silah alır. Ve en önemlisi hava savunma sistemleri alır.

Patriot... THAAD (yüksek irtifa hava savunma) gibi en gelişmiş hava savunma sistemleri.

Ne tuhaftır ki;

Bu hava sistemleri Katar’ın başkentini bombalayan İsrail jetlerini görmüyor.

Füzeleri fark etmiyor.

Buna imkân var mı?

Yok, çünkü Katar’a yapılan İran saldırılarına karşı bu sistemler devreye girmiş ve İran füzelerini düşürmüştü.

Peki nasıl oluyor bu?

ABD yapımı ve dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri İran füzelerini düşürüyor, ama İsrail füzelerine karşı kör oluyor...

Cevabı hepimiz biliyoruz.

Bu gerçeği gören Suudi Arabistan ve emirlikler, elbette Gazze’deki soykırım ve işgale karşı seslerini çıkartamıyorlar.

Çünkü hepsi savunma sistemleri dahil bütün silahları ABD’den alıyorlar.

Ve İsrail’in Katar’a yaptığı saldırıyla iyice netleşti ki;

1- Bu sistemler bulunduğu ülkenin değil ABD’nin düşman olarak gördüğü saldırılara karşı savunma yapar.

2- İsrail, Katar’ı vurarak bütün Körfez’e bir mesaj vermiştir.

İşte bu nedenle Türk savunma sanayisi inanılmaz bir hızla “yerli ve milli” sistemlere yatırım yapıyor.

HİSAR, SİPER, ÇELİK KUBBE gibi savunma sistemleri bu yüzden geliştiriliyor.

Bu yüzden milli uydu teknolojisi geliştiriliyor.

Bu yüzden Kızılelma’lar, Bayraktarlar geliyor.

Özetle arkadaş;

Kendi savunma sanayiine hâkim değilsen,

Dünyada hiçbir gücün yoktur.

Ne yazık ki bugünün dünyası artık “güce ayarlı” bir dünyadır.

Haklının değil, güçlünün sözünün geçtiği bir dünyadır.

Birleşmiş Milletler teşkilatı bu nedenle etkili olamıyor.

Bu nedenle Trump’ın askeri desteğini çekeceğini açıklaması AB ülkelerini titretiyor.

Hatta Türkiye ile yakınlaşıyor.

Bu nedenle Polonya’ya yerleştirilen hava savunma sistemleri Rus füzelerini durduruyor.

DENİZDEN DE MİLLİ SAVUNMA

Çok ilginç bir rastlantıdır ki;

İsrail jetleri, “uyutulan patriot”ları aşıp Katar’ın başkenti Doha’yı vururken,

İstanbul’da Teknofest toplanıyor. Milli teknolojiler sergileniyor.

Aynı saatlerde Gebze’deki bir tersaneden çok önemli bir haber geliyor.

Haber şu: “Milli Gemi (MILGEM) projesi kapsamında Sedef Tersanesi’nin titiz çalışmaları sonucunda denize indirilen TCG İçel, modern radar ve sensör sistemleri, hava savunma ve denizaltı savunma kabiliyetleri ile donatıldı. Bu özellikleriyle Türk Deniz Kuvvetleri’nin caydırıcı gücünü daha da artırması bekleniyor.”

Nitekim TCG İstanbul, TCG İzmir ve TCG İzmit’in ardından filoya katılacak olan TCG İçel, MILGEM filosunun en yeni üyesi oluyor. Böylece Türkiye, kendi tasarım ve üretim kabiliyetleriyle bölgesinde denizlerde daha güçlü bir varlık göstermeyi hedefliyor.

Burada uzun uzun Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi projelerini anlatmak istemiyorum.

Asıl mesele İsrail’in Katar’a yaptığı bu saldırıdan çıkartılan derstir.

Katar’ın milyarlarca dolar verip aldığı silahlar bir işe yaramamıştır.

Feci bir durumdur bu.

SİVİL SEKTÖRDE MİLLİ ATILIM

Aslında savunma sanayi ile sivil sanayi birlikte ilerliyor.

Birbirini tamamlıyor.

İşte İHA’lar için, KAAN için yapılan parçalar; yan sanayi, bilişim teknolojisi dahil muazzam bir sivil sanayi oluşuyor.

İşte sivil bir kuruluş olan SEDEF Tersanesi’nden çıkan askeri gemiler. TCG Anadolu gemisi ve diğerleri...

ASELSAN’ın geliştirdiği kalp/akciğer makinesi bu anlamda çok önemli bir gelişmedir.

Daha açık bir deyişle:

Artık yalnızca savunma sanayisindeki gelişmelerle övünmeyeceğiz.

Sivil sanayide yerli ve milli projeler de öne çıkmalı.

Unutmayalım ki;

Bizim en büyük giderimiz üç başlıkta yoğunlaşıyor:

* Enerji açığı.

* Sağlık sektöründen gelen açık. (Makine ve ilaç alımları)

* Askeri harcamalar (Yüzde 20’lerden yüzde 80 yerli ve milli oldu)

* Teknofest’te yükselen tarım teknolojisi de dikkat çekiyor.

Umarım önümüzdeki Teknofest’lerde milli askeri teknolojilerde olduğu kadar sağlık, tarım ve enerji sektöründen gelen buluşları ve gelişen teknolojileri de izleriz.