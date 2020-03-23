İşte benim polis kardeşim!

SİVASLI Ethem Koçak, evden çıkamıyordu.
Doktorları yalnızca maden suyu içmesine izin veriyordu.
Ne yapsın?
Eşi de İstanbul’da kalmıştı. Yalnızdı.
112 Acil’i aradı.
Ve sonunda işte bu fotoğraf çıktı.
Polis aldı getirdi sodaları...
İşte bunu yapan polis kardeşim bu milletin polisidir.
Yalnız 10 Nisan Polis Günü’nde değil...
Ben her gün alkışlıyorum bu çocukları...
Buradan da başta Bakan Süleyman Soylu olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunuyorum:
Milletçe savaştığımız korona belasının bu zorlu günlerinde...
10 Nisan Polis Günü için bundan daha güzel bir afiş olur mu?
İŞTE GERÇEK VİRÜS!
BU manyakları görünce, insanın şu söze inanacağı geliyor:
“Koronavirüs doğanın insana uyarısıdır.” Çünkü doğada virüs gibi gezen insanlar var. Şu hale bakar mısınız?
Burası Sinop...
Haberi DHA’dan Deniz Özen kardeşim yapmış.
Önceki gün, lüks bir cip iskeleye yanaşıyor.
İçinden elinde pompalı tüfekle bir yaratık çıkıyor.
Ve sonra iskelenin ucuna gidiyor.
O sırada her şeyden habersiz bir yabankuşu... Dalıp çıkıyor.
Belki avlanıyor... Belki yavrularıyla oynuyor...
Manyak, pompalı tüfeği doğrultuyor.
Uzun uzun nişan alıyor...
Yabankuşu tam yüzeye çıktığında ateş ediyor.
Yabankuşu sesle birlikte kanatlanıyor.
Uçuyor ama nasıl...
Belki de saçmaların bir bölümü isabet etti. Belki şimdi başka bir kıyıda can çekişiyor.
İşte bu fotoğrafa baktıkça soruyorum:
Durgun denizde oynayan masum bir yabankuşundan ne ister bir insan?
Onun o masumluğuna karşı pusu kurup ateş eden canavarlık, sadistlik, manyaklık nasıl yetişir?
İşte bu fotoğrafı görünce insan ister istemez sorguluyor:
“Koronavirüs doğanın bir tepkisi midir?”
Bu gezegeni yalnız kendisine ait zanneden vahşilik...
Yıllarca fillerin dişlerinden, timsahların, yılanların derilerinden ayakkabılar, çantalar yapmadı mı?
Dürbünlü tüfeklerle öldürdükleri güzelim ayıların, panterlerin üzerine basarak poz verenleri unuttuk mu?
Evlerinin duvarlarını öldürdükleri hayvan kafalarıyla süsleyen bu vahşeti bilmez miyiz?
Bu gezegende insandan başka hiçbir canlı zevk için öldürmez.
Aslan zevk için avlanmaz.
Yiyeceğinin ötesinde stoklamaz.
Sinop’ta bir kez daha gördüğüm bu zevk için öldüren manyağı inşallah polis yakalar. Doktorlar söylüyor:
“Koronavirüs bile bizi zevk için öldürmüyor.”
Bu gezegende zevk için öldüren tek virüs insandır.
İşte benim polis kardeşim!
SİVASLI Ethem Koçak, evden çıkamıyordu.
Doktorları yalnızca maden suyu içmesine izin veriyordu.
Ne yapsın?
Eşi de İstanbul’da kalmıştı. Yalnızdı.
112 Acil’i aradı.
Ve sonunda işte bu fotoğraf çıktı.
Polis aldı getirdi sodaları...
İşte bunu yapan polis kardeşim bu milletin polisidir.
Yalnız 10 Nisan Polis Günü’nde değil...
Ben her gün alkışlıyorum bu çocukları...
Buradan da başta Bakan Süleyman Soylu olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunuyorum:
Milletçe savaştığımız korona belasının bu zorlu günlerinde...
10 Nisan Polis Günü için bundan daha güzel bir afiş olur mu?
İŞTE GERÇEK VİRÜS!
BU manyakları görünce, insanın şu söze inanacağı geliyor:
“Koronavirüs doğanın insana uyarısıdır.” Çünkü doğada virüs gibi gezen insanlar var. Şu hale bakar mısınız?
Burası Sinop...
Haberi DHA’dan Deniz Özen kardeşim yapmış.
Önceki gün, lüks bir cip iskeleye yanaşıyor.
İçinden elinde pompalı tüfekle bir yaratık çıkıyor.
Ve sonra iskelenin ucuna gidiyor.
O sırada her şeyden habersiz bir yabankuşu... Dalıp çıkıyor.
Belki avlanıyor... Belki yavrularıyla oynuyor...
Manyak, pompalı tüfeği doğrultuyor.
Uzun uzun nişan alıyor...
Yabankuşu tam yüzeye çıktığında ateş ediyor.
Yabankuşu sesle birlikte kanatlanıyor.
Uçuyor ama nasıl...
Belki de saçmaların bir bölümü isabet etti. Belki şimdi başka bir kıyıda can çekişiyor.
İşte bu fotoğrafa baktıkça soruyorum:
Durgun denizde oynayan masum bir yabankuşundan ne ister bir insan?
Onun o masumluğuna karşı pusu kurup ateş eden canavarlık, sadistlik, manyaklık nasıl yetişir?
İşte bu fotoğrafı görünce insan ister istemez sorguluyor:
“Koronavirüs doğanın bir tepkisi midir?”
Bu gezegeni yalnız kendisine ait zanneden vahşilik...
Yıllarca fillerin dişlerinden, timsahların, yılanların derilerinden ayakkabılar, çantalar yapmadı mı?
Dürbünlü tüfeklerle öldürdükleri güzelim ayıların, panterlerin üzerine basarak poz verenleri unuttuk mu?
Evlerinin duvarlarını öldürdükleri hayvan kafalarıyla süsleyen bu vahşeti bilmez miyiz?
Bu gezegende insandan başka hiçbir canlı zevk için öldürmez.
Aslan zevk için avlanmaz.
Yiyeceğinin ötesinde stoklamaz.
Sinop’ta bir kez daha gördüğüm bu zevk için öldüren manyağı inşallah polis yakalar. Doktorlar söylüyor:
“Koronavirüs bile bizi zevk için öldürmüyor.”
Bu gezegende zevk için öldüren tek virüs insandır.