“İşte ABD’nin F-35 oyunu...”

Zorlu bir yol...
Van’a doğru uçarken sohbet ediyoruz:
İLK SORU TEZKERE: Sayın Bakanım, son dönemde kamuoyunda bir tezkere tartışması oldu. Bazı iddialar ortaya atıldı.
Bakan Akar özellikle bir polemiğe yol açmamak için kelimeleri özenle seçiyor:
“TSK Cumhuriyet dönemindeki en yoğun tatbikat ve operasyonları yapıyor. Milletimizin her zamanki desteğini arkamızda hissediyoruz. Bu fedakâr ve kahraman askerimizin moralini yüksek tutmamız gerekiyor. Mehmetçiğin bu morale ihtiyacı var... Yanlış bilgiler, iddialar moral ve motivasyonu olumsuz etkiler. O nedenle siyasetten medyaya toplumun her kesiminin bu konuda (tezkere tartışmaları) dikkatli ve özenli olması gerekiyor. Bu tür yanlış bilgilerle Mehmetçiğin moralini bozmayalım...”
- Ama karşı çıkışlar oldu. Yani bir önceki tezkereyle aynı değil dendi.
- “Hayır, birebir aynı tezkere...”
- 2 yıl olması meselesi var. O sorgulandı. Bir de yabancı asker getirilmesi konusu var...
Salacak’ta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le bisiklete biniyoruz...
Harika bir hava.
Geçen kış pandemi nedeniyle uzun süre kaldığım Fethiye’de onlarca kilometre bisiklete binmiştim...
Dağlarda, deniz kıyılarında bisiklet turları yapmıştık...
İşte o duyguyla soruyorum:
“Acaba dünyada bundan daha güzel bir bisiklet yolu olabilir mi?”
Elbette vardır...
Birisi Diyarbakır’dan... Diğeri İstanbul Sultangazi’den...
O fotoğrafları görünce, “İşte” dedim...
“Törensiz, emirsiz, sahici ve en kalpten haliyle bayrak sevgisi...”
Diyarbakır’dan gelen fotoğraf için şöyle yazmıştım: “Burası Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi... Mahalle bakkalı “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” için kapısına bir Türk Bayrağı asmış. Ve sabah saatlerinde içeri 9-10 yaşlarında bir çocuk giriyor. Çocuk tam kapıyı kapatacak, tekrar bayrağa dönüyor ve işte o an ne hissediyorsa, dönüp bayrağı öpüp alnına koyuyor... İşte budur diyorum...
Geçen 29 Ekim’de çöplükte buldukları Türk Bayrağı’nı öpüp başlarına koyan çocukların fotoğraflarını paylaşmıştım...
Yüzlerce mesaj gelmişti.
Bayrak sevgisinin sokaktaki bu tertemiz hali karşısında nasıl da duygulanmıştık...
O yazım üzerine o kadar çok vatandaş çocuklara yardım için aramıştı ki...
Hatta şehrin valisi çocukların eğitim masraflarını karşılamıştı.
Bu 29 Ekim’de yine haberleri taradım.
Çünkü İzmir ve Antalya başta olmak üzere hiçbir kıyı belediyesi onun yaptığını yapmıyor...
Tam 15 yıldır gökyüzünden İzmit Körfezi’ni denetliyor...
Şu ana kadar denizi kirleten gemilere 50 milyar TL ceza kesti...
Son 1.5 ayda 13 milyon TL ceza uyguladı.
Bir o kadar caydırıcı görev yaptı. 200’den fazla diğer belediyelerin alanındaki kirlilik için uyarıda bulundu... Defalarca yangın uyarısı yaptı ve felaketleri önledi.
Yılların pilotu Hakan Osanmaz, İzmit Körfezi’nde her sabah uçuyor...
Amaç ceza kesmek değil elbette. Uyarmak...
O nedenle bazen o kadar alçaktan uçuyor ki...
Tomahawk füzeleri Bağdat’a doğru uçarken CNN füzenin özelliklerini canlı olarak sayıyordu...
Patriotların gücü anlatılıyordu...
Dünyanın ilk televizyonlardan canlı yayınlanan kanlı silah fuarıydı bu...
Evet...
Dünyayı bir “silah pazarı” haline getirdiler...
İşte bu fotoğraf da..
Bu “kanlı pazar”ın gökyüzündeki en son afişidir...
Hele Ankara’daki...
Neredeyse Ankara sosyetesinin, üst düzey bürokratların, siyasetçilerin gittiği bir merkez.
Ankara’dan hep “siyaset kulisi” yazılmaz ki...
Böylesine olaylar da yaşanıyor.
Olayımız, İstanbul’da başlıyor.
Ve ilginç bir takiple Ankara’da bitiyor...
Anlatayım...
Varlıklı bir genç iş insanı A.C..
Her hafta böyle bir gün var. Dışarıda 165 kişi bekliyor.
Vali, elinde kâğıt kalem... Gelenlerin taleplerini not alıyor...
Ve bir ara...
Kapı açılıyor, içeri genç bir kız giriyor...
Sonraki sahne şöyle:
Vali not almak için kalemi eline alıyor...
“İş derdi mi? Yurt derdi mi? Acaba hangisi?”
Binalar kurşunlanırdı...
Şöyle haberler gelirdi:
“Suriye’de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn’dan teröristlerin attığı 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.”
Sonra Türkiye kararlı bir adım attı. Ve peşpeşe sınır ötesi harekâtlar yapıldı.
Mehmetçik o bölgeyi kontrol altına aldı. Saldırılar durdu.
Şu sıralar İdlib başta olmak üzere bölge yine ısıtılıyor.
İşte Resulayn...
Ve oradan gelen şu fotoğraf...
2012 yılının eylül ayına...
İzmir’de bir hastane odasına.
Neşet Ertaş ölüm döşeğindeydi. Gidip sarılmak istemiştim.
Sonrasında o anı şöyle yazmıştım:
“Hastanedeki odasına girince ‘Eyvah!’ dedim içimden...
Neşet Ertaş bitkindi. Gözlerini zor açabiliyordu. Elini biraz kaldırabildi.
Uzanıp tuttum.
Bir sabah bakkaldan alışveriş yaparken yanınıza bir kişi yanaşıyor. Ve kendisini devlet görevlisi gibi tanıtıp şöyle diyor: “Size önemli bir teklifimiz var...”
Kadın şaşkın...
“Nedir o, siz kimsiniz?”
Adam biraz kenara çekilerek önce kadının adını söylüyor. Sonra kocasının adını ve ardından İran’daki ailesinin isimlerini sayıyor...
Kadın şok...
Ağlamaklı bir ses tonuyla soruyor:
“Kimsiniz? Bunları nereden biliyorsunuz...”
Bana göre Türeci ve Şahin hocaların bu cevabı diplomasi tarihine geçer...
Çünkü Türk Büyükelçisi’ni törene çağırmayan Atina’ya cevabı Atatürk’ün Selanik’teki evinden verdiler.
Nasıl mı?
Anlatayım.
Önceki gün diplomasi kulislerinden bir söylenti geldi.
Önce inanamadım.
“Yok artık, bu kadar da olmaz”
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alması...
ABD’nin Türkiye’yi yaptırımlara kadar suçlaması...
Ve ardından Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 savaş uçakları için gelen kriz...
Türkiye’nin 1 milyar 400 milyon dolar yatırım yaptığı F-35 projesinden dışlanması...
İşte bu noktada karşılıklı iddialar.
Birileri çıkıp diyor ki:
“ABD Türkiye’ye ‘Patriot’ verecekti ama Türkiye özellikle Rusya ile anlaştı.”
Ağır bir suçlama.
Ve bir bilirkişi raporu.
Doğrusu okuyunca ben de şaşırdım.
Bakalım siz ne diyeceksiniz...
DHA muhabiri Kadir Özen haberi şöyle geçiyor:
“Bilirkişi ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan’ı da kusurlu buldu...”
“Allah Allah...” dedim.
Bu nasıl olabilir?
Ve haberin devamı:
İşte bir TEM gişesi...
Aynı gişede sıkışan iki araç...
Birbirlerine girmişler...
Fotoğrafa defalarca baktım...
Ama önce şu sözü yazmak istedim:
“Bu dünyada sizi ateşle hemhal eden Allah, öbür dünyada ateşlerden korusun...”
Şimdi hikâyeye geçebiliriz...
Akşama doğru ormandan dönüyorlardı. Bir ay boyunca çıkan orman yangınlarında alevlerle savaşırken bitkin düşmüşlerdi.
Yine 29 Eylül günü Urla’nın Balıklıova Mahallesi’nden bir yangın ihbarı aldılar.
Bu anı DHA İzmir Muhabiri şöyle anlatıyor:
“Saat 19.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden orman ekipleri, gece sabaha kadar mücadele etti ve yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ertesi gün bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. 17 hektar ağaçlık, 3 hektar da tarım arazisinin zarar gördüğü yangınla gece boyu mücadele eden orman ekipleri dönüşümlü olarak dinlendiği alana geldiklerinde...”
İŞTE PAYLAŞIM HARİTASI
1) Görüyor musunuz?
TÜRK BAYRAĞI: Türkiye’nin sınırlarını korumak için kurduğu tampon bölge... Yani yayılma, işgal derdi yok... Tam tersine hastaneler, evler, okullar kurmuş. Su sistemlerini tamir etmiş.
ABD BAYRAĞI: Dikkat edin, ABD bayrağı nerede? Bugün PKK/YPG’nin olduğu bölgede. Hamisi, koruyucusu yani...
RUS BAYRAĞI: Rusya da bir tek yere yoğunlaşmış... Suriye’nin Doğu Akdeniz’e açılan limanlarını almış. Hani tarih derslerinde okuruz ya, “Rusya’nın sıcak denizlere açılma hayali”... İşte Tartus Limanı odur. Hem de sonsuza kadar kiralamış durumda. Karşılığında Esad’a yaşama garantisi vermiş. Koruyor...
İSRAİL BAYRAĞI: O zaten belli, Golan tepeleri... Oradan hemen sonra İran bayrağı var. Ama araya Rusya girmiş... Ne acıdır ki...
Bu Suriye haritasında bir tek bayrak yok. O da Suriye bayrağı... Olsa da Rusya korumasında...
Önce New York’ta bize yaptığı açıklamalar ve sonra Soçi dönüşünde söyledikleri...
Takvimi biraz geri sarınca, Erdoğan’ın söyledikleri zaten her düzeydeki görüşmelerde, dosyalar halinde gündeme getirilmişti.
MİT Başkanı Hakan Fidan; her görüşmesinde PKK/YPG dosyasını masaya koymuştu. Erdoğan’ın işaret ettiği ve benim de zaman zaman fotoğraflarıyla yazdığım Beyaz Saray görevlisi McGurk’ün “organize işleri” o dosyalarda zaten vardı...
Kimi zaman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu rahatsızlığı iletti...
Çavuşoğlu “Stratejik dost böyle olur mu?” diye kapalı kapılar ardındaki toplantılarda sordu...
Dönemin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç her ortamda bu gerçeği dile getirdi.
Hani haberlerde şöyle okuruz ya:
“Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili görüşmede ABD’li mevkidaşına Türkiye’nin hassasiyetlerini iletti...”
Yılların deniz uçağı pilotu: Hakan Osanmaz.
Yine bulutlara doğru yükseliyor. Bir çevre denetlemesi daha...
Onun adını çevrenin “gökyüzü bekçisi” koydum...
Çünkü yalnızca İzmit Körfezi’nde yüzlerce gemiyi, denizi kirletirken yakaladı.
Milyonlarca lira ceza kesti.
Körfez’i karadan kirleten işletmelerin belası oldu.
Şimdi hepsi arıtma taktırdı.
İşte bu yüzden ona çevrenin
İşte ABD’nin F-35 oyunu
Azerbaycan’daki Zafer Günü kutlamalarının dönüş yolunda Bakan Akar F-35 konusunu şöyle özetledi: “9 ülkenin birleşerek kurduğu F-35 konsorsiyumundan 8 ülke çekildi. Böylece Türkiye projede tek kaldı. Bunun sonucunda F-35 ortaklığı Türkiyesiz yeniden oluşturuldu.” Akar’ın bu sözleri üzerine doğrudan şu yorumu yaptım: “İşte ABD’nin F-35 oyunu...”
1- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar’la, Van Başkale Hudut Birliği’nden Bakü’ye... Oradan Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutlamaya Şuşa’ya geçiyoruz...
Bakü...
Yıllar önce geldiğim bu şehir öylesine gelişmiş ki. Müthiş bir mimari devrim. Gözlerime inanamadım.
Bakü’ye onca yıl içinde bir mimarın sihirli eli değmiş...
Bir dünya başkenti olmuş...
Sonra Şuşa...
İlham Aliyev’in kahramanlık destanını yazdığı topraklar... Savaştan sonra bu kadar kısa sürede bunlar nasıl yapıldı...
Azerbaycan askerleriyle Şuşa’da yaptığımız gezintiler. O dağlardaki kahramanlıklar...
“Hamsını” anlatacağım.
Ama önce...
Azerbaycan dönüşünde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığımız sohbet...
F-35 OLAYI:
Hatırlayın... ABD’den hava savunma sistemi Patriot’u isteyen Türkiye “Hayır” cevabını alınca Rusya’dan S-400 sistemine yönelmişti. Bu müzakereler sonuca ulaşmayınca son gelişmeyi Bakan Akar şöyle özetliyor:
“9 ülkenin birleşerek kurduğu F-35 konsorsiyumundan 8 ülke çekildi. Böylece Türkiye projede tek kaldı. Bunun sonucunda F-35 ortaklığı Türkiyesiz yeniden oluşturuldu.”
Şimdi soru şu:
“Türkiye’nin teslim aldığı ve hangarda bekleyen 6 adet F-35 ne olacak?”
Cevap:
“ABD yetkilileri ile temaslarımız sürüyor. Ankara’da ilk toplantı icra edildi. Önümüzdeki aylarda da ABD’de bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Bugüne kadar yaptığımız harcamalar ile 6 uçağın durumu hakkında görüşmeler devam ediyor.”
Belli ki ABD diğer 8 ülkeye “Çekilin” demiş... Böylesine adalet ve ticaret dışı bir oyun.
Yani diğer ülkelerin ABD baskısıyla Türkiye’ye yaptığı bu hareketi görünce, doğrudan şu yorumu yaptım:
“İşte ABD’nin F-35 oyunu...”
Ve diyalog hâlâ devam ettiğine göre umarım yılların müttefiklik ilişkisine ve NATO ittifakının ruhuna uygun bir sonuç çıkar...
F-16 OLAYI:
Bir başka soru: “Neden F-16 istedik?”
Bakan Akar çok açık bir cevap verdi:
F-35 konsorsiyumunda başından beri ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye’nin olduğu 9 ülke bulunuyordu.
“Bu isteğin F-35’le bir ilgisi yok. TSK’nın ihtiyaçlarının tespiti devamlı bir faaliyettir. Bu kapsamda F-35 projesinin de durumunu dikkate alarak F-16 Blok-70 Viper tedariği ile mevcut F-16 uçaklarımızın modernizasyonu konusunda teknik bir süreç başlatıldı. Bu bir tedarik süreci. Teknik düzeyde başlatılan çalışmada yeni uçak ve modernizasyon faaliyetinin Yabancı Askeri Satışlar (Foreign Military Sales) kapsamında yapılması planlanıyor. Yani öyle tepeden ‘Hadi alalım’ gibi bir durum değil. Kurumsal ve hiyerarşik bir süreç... Bu tedarik NATO müttefiklerimizle birlikte çalışabilirlik bakımından önemli ve gerçekleşmesi durumunda ittifakın gücüne katkı sağlayacağı açık...”
YUNANİSTAN
'DİYALOG DEDİK CEVAP BEKLİYORUZ'
2- Bakan Akar Yunanistan’la ilişkiler konusunda çok net konuşuyor:
“Doğu Akdeniz odaklı, Türkiye’ye yönelik anlaşma ve girişimlerle, sorunlarını AB-ABD-NATO sorunu yapma girişimleri mevcut. Bunların bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayacağı, aksine gerginliği tırmandıran – müttefiklik ruhuna aykırı eylemler olduğu dikkate alınmalı. Oysa biz defalarca söyledik. Gelin masaya oturalım. Bu sorunlar ayaküstü çözülmez. Uzmanlarımız bir araya gelip konuşsunlar. Nitekim bir araya geldik de. ‘Güven Arttırıcı Önlemler’ görüşmeleri kapsamında iki kere Atina’da, bir kez de Ankara’da olmak üzere üç toplantı gerçekleştirdik. Dördüncü toplantı kapsamında Yunan heyetini Ankara’ya bekliyoruz. Bu konuda NATO Savunma Bakanları toplantısında Yunan Savunma Bakanı ile mutabık kaldık. Bu görüşmeler çok faydalı. Bu toplantının dışında NATO Karargâhı’ndaki ‘Ayrıştırma Usulleri Toplantıları’ ile dışişleri bakanlıkları arasında yürütülen ‘İstişari Görüşmeler’ de devam ediyor.”
Bu arada olumlu bir gelişme...
Yunanistan’la süren “istikşafi” görüşmeler de “istişari” görüşmelere dönüşmüş. Bunun önemi şurada... İstişari görüşmeler diplomaside daha pozitif bir anlaşma zeminidir...
‘NATO’YA ZARAR’
Bakan Akar bir de uyarı yapıyor:
“NATO, tarihteki en başarılı ittifak. Başarısının altında dayanışma, güvenliğin bölünmezliği, birlik ve uyum, istişare gibi ilke ve değerler yatıyor. Akdeniz’de boyuna ve gücüne bakmadan rol kapmak isteyen bazı Batılı ülkeler var. Bu ülkelerin verdiği cesaretle Yunanistan, ikili ittifaklar yapıyor. Oysa iki NATO ülkesinin diğer NATO ülkeleri dışında ittifak yapması, ittifak içinde ittifak oluşturması NATO’nun varoluş amacına aykırıdır... NATO’ya zarar verir, çatlaklar yaratır. Müttefikler arasında oluşturulacak ittifaklar, NATO’nun 2030’lu yılların yeni güvenlik ortamına yönelik vizyonuna zarar verecektir.”
Ve yine keskin bir tespit:
“Boyuna ve gücüne bakmadan bu işlere kalkışmak akıllıca değildir. Türkiye, bölgesinde barış ve istikrarın teminatıdır ve kimse için tehdit değildir. Bunun yanı sıra ortak ve dostlarımız için de güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefiktir. Nitekim Türkiye, birilerinin ittifaka zarar verici eylemlerinin aksine NATO müttefikliğine önem veriyor; eğitim, tatbikat, harekât ve terörle mücadele konularında sorumluluklarını layıkıyla yerine getiriyor.”
FRANSA FAKTÖRÜ
Bakan Akar’ın bu sözleri üzerine bir süre önce bir emekli diplomatla yaptığım konuşmayı hatırlıyorum...
Aynen şöyle demişti:
“Şimdi Fransa Doğu Akdeniz’de enerji alanlarına ortak olmak için Yunanistan’la ittifak peşinde ve silah veriyor. Ama bu yine NATO’ya ve Yunanistan’a zarar verecek...”
YARIN
- Bakan Akar, Yunanistan’la krizin diyalogla çözülmesinden Kıbrıs meselesine, ABD’nin Dedeağaç’a yaptığı yığınaktan YPG ve FETÖ’yle mücadeleye kadar birçok açıklama yaptı.
- Cumhuriyet’in varlığını borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhu şad olsun...