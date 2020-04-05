İstanbul’un ortasında karantinada bir İngiliz çift

MARIANNE ve Chris 6 odalı evlerini kiraya verip bir karavan almışlardı...
O günden beri de dünyayı dolaşıyorlardı.
Ve ocak ayında dünya turunun 3’üncü bölümüne gelmişlerdi...
İngiltere’den çıktılar 14 ülke geçtiler.
20 ayda 20 ülke planlamışlardı.
Mart ayı başında Türkiye’ye geldiler. Ve İstanbul’u gezerken korona belası başladı.
Ardından karantina...
Tam “Ne yapalım” diye düşünürlerken kapılar kapandı. Dünya kilitlendi.
Karantina...
Onlar da Fatih’te bir parkta yer buldular kendilerine. Karavan için uygundu ama...
Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta...
İstanbul’un orta yerinde... Tanımadıkları insanların evleri arasındaydılar.
Hem de apartmanların tam ortasında bir park.
Balkonlardan gelen bakışlar altında utana sıkıla beklemeye başladılar.
Ama bakın sonra ne oldu?
Hayatlarında hiçbir zaman görmedikleri ve belki de göremeyecekleri bir şeyle karşılaştılar...
“Komşuluk”...
Evet, “mahalleli olma ruhu”...
Önce Fatih Belediyesi’nden gelip “Hoş geldiniz, bir ihtiyacınız var mı?” diye sordular.
Rahatlamışlardı...
Sonra bir daha geldiler.
Ama bu defa belediye yetkilisi elinde bir paketle gelmişti. Paket açıldı. İçinden mis gibi kokan gözlemeler çıktı.
İstanbul’un orta yerinde... Fatih’te karavanlarıyla karantinaya yakalanan İngiliz çifte Fatih Belediyesi’nden gelen görevli şöyle dedi:
“Siz sakın dışarı çıkmayın, isteklerinizi bize bildirin, biz size sağlayacağız.”
Fisher’ler daha da şaşırmışlardı.
Ama arkadaşlar, onları asıl şaşırtan şey “komşuluk” oldu.
Sabahları karşı apartmanlardan el sallayan hanımlar.
Onlara, “Hellooo” diye cevap veren Marianne’a “Huuuu” diyen gülümsemeler.
Ve ardından “Size bizim çocukla dolma gönderiyorum” diyen komşular, demlenmiş akşam çayları...
Marianne günler geçtikçe komşularla o kadar samimi oldu ki... Artık sabahları balkonlarda komşularla selamlaşmak bir gelenek olmuştu.
Marianne bir de mahallenin köpeğiyle dost olmuştu. Her gün besliyordu.
Chris olanları şöyle anlatıyor: “İnanın dünya bu virüsle paniklerken, insanlar birbirinden kaçarken, burada insanlar bizi ailelerine aldılar. Kucakladılar... ‘Siz artık komşusunuz’ dediler. Şimdi 6 metrelik karavanımızla İstanbul’da komşularımızla mutluyuz. İyi ki karantinaya burada yakalandık. En önemli şey şu ki hâlâ espri yapma gücümüzü koruyoruz ve gülüyoruz. Siz de öyle yapın.”
BBC TÜRKÇE YAYINLADI
Evet arkadaşlar...
Karavanlarıyla dünyayı gezen Fisher çifti Fatih’te belki de hayatlarında hiç bilemeyecekleri bir duyguyu tanıdılar.
“Komşuluk ve mahalle”...
Gökdelenlerin içinde ruhsuzluktan büzülmüş hayatlardan, komşuluk sıcaklığının yaşandığı mahalleye geçmişlerdi.
BBC Türkçe onlarla bir söyleşi yapmış.
Balkondan balkona selamlaşmalar dahil... Diyalogları o videodan aldım.
Bu arada BBC Türkçe söyleşiyi yayınlayınca, İngiltere’den o kadar güzel yorumlar gelmiş ki...
Başta Fatih Belediyesi olmak üzere, o mahallede kim varsa...
Her birine sonsuz saygılar...
İstanbul’un ortasında karantinada bir İngiliz çift
MARIANNE ve Chris 6 odalı evlerini kiraya verip bir karavan almışlardı...
O günden beri de dünyayı dolaşıyorlardı.
Ve ocak ayında dünya turunun 3’üncü bölümüne gelmişlerdi...
İngiltere’den çıktılar 14 ülke geçtiler.
20 ayda 20 ülke planlamışlardı.
Mart ayı başında Türkiye’ye geldiler. Ve İstanbul’u gezerken korona belası başladı.
Ardından karantina...
Tam “Ne yapalım” diye düşünürlerken kapılar kapandı. Dünya kilitlendi.
Karantina...
Onlar da Fatih’te bir parkta yer buldular kendilerine. Karavan için uygundu ama...
Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta...
İstanbul’un orta yerinde... Tanımadıkları insanların evleri arasındaydılar.
Hem de apartmanların tam ortasında bir park.
Balkonlardan gelen bakışlar altında utana sıkıla beklemeye başladılar.
Ama bakın sonra ne oldu?
Hayatlarında hiçbir zaman görmedikleri ve belki de göremeyecekleri bir şeyle karşılaştılar...
“Komşuluk”...
Evet, “mahalleli olma ruhu”...
Önce Fatih Belediyesi’nden gelip “Hoş geldiniz, bir ihtiyacınız var mı?” diye sordular.
Rahatlamışlardı...
Sonra bir daha geldiler.
Ama bu defa belediye yetkilisi elinde bir paketle gelmişti. Paket açıldı. İçinden mis gibi kokan gözlemeler çıktı.
İstanbul’un orta yerinde... Fatih’te karavanlarıyla karantinaya yakalanan İngiliz çifte Fatih Belediyesi’nden gelen görevli şöyle dedi:
“Siz sakın dışarı çıkmayın, isteklerinizi bize bildirin, biz size sağlayacağız.”
Fisher’ler daha da şaşırmışlardı.
Ama arkadaşlar, onları asıl şaşırtan şey “komşuluk” oldu.
Sabahları karşı apartmanlardan el sallayan hanımlar.
Onlara, “Hellooo” diye cevap veren Marianne’a “Huuuu” diyen gülümsemeler.
Ve ardından “Size bizim çocukla dolma gönderiyorum” diyen komşular, demlenmiş akşam çayları...
Marianne günler geçtikçe komşularla o kadar samimi oldu ki... Artık sabahları balkonlarda komşularla selamlaşmak bir gelenek olmuştu.
Marianne bir de mahallenin köpeğiyle dost olmuştu. Her gün besliyordu.
Chris olanları şöyle anlatıyor: “İnanın dünya bu virüsle paniklerken, insanlar birbirinden kaçarken, burada insanlar bizi ailelerine aldılar. Kucakladılar... ‘Siz artık komşusunuz’ dediler. Şimdi 6 metrelik karavanımızla İstanbul’da komşularımızla mutluyuz. İyi ki karantinaya burada yakalandık. En önemli şey şu ki hâlâ espri yapma gücümüzü koruyoruz ve gülüyoruz. Siz de öyle yapın.”
BBC TÜRKÇE YAYINLADI
Evet arkadaşlar...
Karavanlarıyla dünyayı gezen Fisher çifti Fatih’te belki de hayatlarında hiç bilemeyecekleri bir duyguyu tanıdılar.
“Komşuluk ve mahalle”...
Gökdelenlerin içinde ruhsuzluktan büzülmüş hayatlardan, komşuluk sıcaklığının yaşandığı mahalleye geçmişlerdi.
BBC Türkçe onlarla bir söyleşi yapmış.
Balkondan balkona selamlaşmalar dahil... Diyalogları o videodan aldım.
Bu arada BBC Türkçe söyleşiyi yayınlayınca, İngiltere’den o kadar güzel yorumlar gelmiş ki...
Başta Fatih Belediyesi olmak üzere, o mahallede kim varsa...
Her birine sonsuz saygılar...