İstanbul Boğazı’ndan bir büyük hayal geçti

Haberin Devamı

O geçişi ağır ağır izlerken düşündüm.

Evet çok konuşulmuştu. Tartışmalar çıkmıştı.

Nasıl olur da...

Savaş gemimizi başka bir ülkeye satmıştık?

Romanya’ya sattığımız Hisar sınıfı karakol gemisinden söz ediyorum.

Birileri sormuştu:

“Bizim ihtiyacımız varken başka ülkeye savaş gemisi satılır mı?”

O zaman bu iddialara gülmüştüm.

“Yahu kardeşim; bırak ihtiyacımızı, sen 100 yıldır başkasının savaş gemisini alıyordun. Başkasının teknolojisine muhtaçtın. ABD’den, Almanya’dan savaş gemisi alabilmek için sıraya girip izin bekliyordun. Bak şimdi yapıp da satacak hale geldin. Artık böyle bir teknolojin var. Kendin yapıyorsun. Farkında mısın?”

İşte,

Bizim Romanya’ya sattığımız,

TCG Akhisar (P-1220) gemisi yeni haliyle İstanbul Boğazı’ndan geçiyor.

Üstelik,

Haberin Devamı

TCG Akhisar’ın yeni borda numarası “261”, yeni adı ise “CAm. Roman” olmuş.

Bir Türk yapımı savaş gemisi olarak boğazdan geçiyor.

Ona da kardeş gemisi TCG Koçhisar eşlik ediyor.

O fotoğrafı görünce ne dedim biliyor musunuz:

Şimdi tam Beşiktaş’tan... Yani tam Barbaros Hayrettin Paşa’nın önünden geçerken,

Yanında kardeş gemisi arya sancak Barbaros’u selamlarken,

Ben de ‘Oh beeee...’ diyerek Akdeniz’in efsane Reis’i için bütün denizciler adına ‘çimariva selamı’nı geçirdim içimden.

Bir Deniz Kurdu tatbikatında Sancak Gemisi’nden pupaya doğru baktığımda gördüğüm manzarayı hatırladım.

Arkamızdan milli gemilerimiz, 87 suüstü gemisi, 7 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 31 uçak, 17 helikopter, 28 SİHA/İHA ile SAT ve SAS timleri geliyordu.

Üzerlerinde bembeyaz kıyafetleriyle leventler.

Duygulanmamak elde mi?

50 MİLLİ SAVAŞ GEMİSİ TERSANEDE

Birileri Romanya’ya neden savaş gemisi sattığımızı sorgularken;

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu önceki gün çok önemli bir açıklama yapıyor:

“Şu anda tersanelerimizde 41 savaş gemisinin inşası eşzamanlı olarak sürüyor. Bu sayı yakın gelecekte 50’ye çıkacak. Buna ek olarak milli ve yerli denizaltımız Atılay var. Ayrıca 12 denizaltımıza ek olarak 3 denizaltımız daha inşa halinde...”

Haberin Devamı

Oramiral Tatlıoğlu’nun bu sözlerini şöyle yorumluyorum:

“Türkiye, Mavi Vatan başta olmak üzere uluslararası denizlerde de büyük bir deniz gücü olma yolunda. Daha da önemlisi kendi milli teknolojisiyle geliyor.”

UÇAK GEMİSİ İÇİN AYLAR SAYILIYOR

Oramiral Tatlıoğlu’nun bir başka önemli sözü de şu:

“Milli uçak gemimizin inşa süreci çok iyi gidiyor. İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip denizdeki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz.”

Buradan da anlıyoruz ki en azından 2027’de yapılacak deniz tatbikatlarından birinde milli uçak gemimizi de göreceğiz...

HÜRMÜZ BOĞAZI ÖYLE MESAJLAR VERDİ Kİ

Türkiye’nin deniz ve hava gücünü milli teknolojisiyle yükseltmesinin,

Haberin Devamı

Manevra kabiliyeti yüksek komando tugaylarını artırmasının anlamı nedir?

- Neden uçak gemisine gerek duyuluyor?

Cevabı her gün yaşıyoruz.

Dünyadaki “tedarik zinciri” ve “enerji savaşları”nın geldiği noktaya bakınca her şey çok daha net anlaşılıyor.

Hürmüz Boğazı’nda dünyayı krize sürükleyen çatışma en keskin örnektir.

Dikkat edin...

ABD, iki uçak gemisi gönderdi. Ardından İngiltere ve Fransa uçak gemileri geliyor.

Yani dünyanın geldiği bu noktada artık “uzak denizler” diye bir kavram kalmadı.

En uzak dediğiniz deniz, tedarik zincirinde size çok pahalıya mal olacak krizleri yaratabilir.

İşte Libya açıkları... İşte Kıbrıs suları... Enerji savaşları...

Eğer dünyada etkin ve bağımsız bir güç olmak isteniyorsa;

Haberin Devamı

Özellikle deniz gücü çok önemli bir hale geldi.

Bütün bunları alt alta toplarsak:

100 yıldır başkalarına muhtaç olan deniz gücümüz şimdi kendi teknolojimizle büyüyor.

Bu büyük bir hayaldi.

Milli teknolojiyle yapıp Romanya’ya sattığımız savaş gemisi,

İstanbul Boğaz’ından geçerken işte bu büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tören geçişi gibiydi.

O yüzden diyorum ki:

Bu haberlerle çarpışmayın,

Bir Türk olarak mutlu olun.