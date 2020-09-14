İstanbul-Ankara 1.5 saat 

Önceki gün bir sohbette alıyorum bilgiyi... Bir işadamı dostum duymuş...
Muazzam bir proje...
İstanbul-Ankara arası “süper hızlı tren”...
Biraz araştırıyorum... Gerçekten de böyle bir hazırlık var... Eğer proje gerçekleşirse, İstanbul’dan kalkan süper tren 1.5 saat sonra Ankara’da... Müthiş bir şey...
Düşünsenize...
Ankara’da randevusu olan bir işadamı, mesela sabah 07.30’da süper trene biniyor.
09.30’da randevusuna gidiyor. İşini çözüyor. Ve öğlen İstanbul’da işinin başında...
Projenin gerçekleşme sürecini bilmiyorum. Ama proje gerçekleşecekse umarım 2023’e yetişir...
Belli ki 2023 tam bir 100’üncü yıl şöleni olacak...
Düşünsenize...
Kendi doğalgazımızı çıkaracağız.
Nükleer santral tamamlanacak.
Dünyanın sayılı köprülerinden Çanakkale Köprüsü bitiyor.
Türk malı araba geliyor.
Savunma sanayisinde küresel projeler tamamlanıyor.
Türkiye bütçesinin iki karadeliği olan enerji ve savunma giderleri ciddi şekilde azalıyor.
Terör belası bitiyor.
KILIÇDAROĞLU TEŞEKKÜR ETSE
İnsan tamamlanmış projeleri çok çabuk kanıksıyor. Doğamızda var bu...
Mesela İzmir-İstanbul otoyolu... Osmangazi Köprüsü...
İstanbul’dan kalkıyorum, 3 saat sonra İzmir’deyim... İzmir için müthiş bir kazanımdır bu.
Yalnız İzmir mi... Ege’ye açılan turizm ve ticaret yoludur bu...
Geçen hafta İzmir’e gittim. Müthiş bir rahatlık. Doğrusu İzmir milletvekillerinin teşekkür etmelerini beklerdim.
Mesela...
İzmir’e yapılan bu yatırım için İzmir milletvekili olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp tebrik etse...
Siyasette de daha güzel yollar açılmaz mı?
PEKİN’DEN KALKAN TREN
Ulaştırma Bakanlığı döneminde Binali Yıldırım’la bir Tahran gezisi yapmıştık.
O gezide Yıldırım’ın İranlı bakana söylediklerini hiç unutamam.
Haritayı açıp bir parmağını Pekin’e koymuş, diğerini Londra’ya... Marmaray’ı anlatmış...
“Gelin İpek demiryolunu kuralım” demişti...
Oldu da...
Pekin ziyaretimizde büyükelçi Emin Önen de bu projeyi gösterip “Uzak Doğu diye bir mesafe kalmadı artık” demişti...
Bütün bunlar kolay işler değil. Üstelik Türk mühendisi ve işçisiyle yapılıyor...
Bakıyorum şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu her gün bir şantiyede. Bir gün Diyarbakır’da, sonra Karadeniz’de, ertesi gün Anadolu’nun bir başka şantiyesinde. Evet, İstanbul-Ankara’yı 1.5 saate indirecek süper trene dönersek...
İnşallah gerçekleşir...
BAKAN MEHMET ERSOY’A TEŞEKKÜR
PAZAR günü “Vatikan gizli arşivlerinde bir Türk” başlığıyla bir yazı yazmıştım. Arşivlerde çalışan araştırmacı Rinaldo Marmara, Osmanlı dönemi yazışmalarını ve başka birçok tarihi gerçeği araştırabileceğini söylemişti.
Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri’nden de bir teklif gelmişti. Fatih Sultan Mehmet’in Vatikan’la yazışmaları...
Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a bir çağrıda bulunmuştum: “Sayın Bakan, bu konuyu bir düşünseniz...”
Dün sabah erkenden Bakan Ersoy aradı: “Bu çağrınızı aldım. Durumu inceleteceğim. Gereğini yapacağım.”
Çok mutlu oldum. Osmanlı arşivleri ile Vatikan arşivleri kim bilir tarihimizde ne sayfalar açacaktır...
Teşekkürler Sayın Bakan...
İstanbul-Ankara 1.5 saat
Önceki gün bir sohbette alıyorum bilgiyi... Bir işadamı dostum duymuş...
Muazzam bir proje...
İstanbul-Ankara arası “süper hızlı tren”...
Biraz araştırıyorum... Gerçekten de böyle bir hazırlık var... Eğer proje gerçekleşirse, İstanbul’dan kalkan süper tren 1.5 saat sonra Ankara’da... Müthiş bir şey...
Düşünsenize...
Ankara’da randevusu olan bir işadamı, mesela sabah 07.30’da süper trene biniyor.
09.30’da randevusuna gidiyor. İşini çözüyor. Ve öğlen İstanbul’da işinin başında...
Projenin gerçekleşme sürecini bilmiyorum. Ama proje gerçekleşecekse umarım 2023’e yetişir...
Belli ki 2023 tam bir 100’üncü yıl şöleni olacak...
Düşünsenize...
Kendi doğalgazımızı çıkaracağız.
Nükleer santral tamamlanacak.
Dünyanın sayılı köprülerinden Çanakkale Köprüsü bitiyor.
Türk malı araba geliyor.
Savunma sanayisinde küresel projeler tamamlanıyor.
Türkiye bütçesinin iki karadeliği olan enerji ve savunma giderleri ciddi şekilde azalıyor.
Terör belası bitiyor.
KILIÇDAROĞLU TEŞEKKÜR ETSE
İnsan tamamlanmış projeleri çok çabuk kanıksıyor. Doğamızda var bu...
Mesela İzmir-İstanbul otoyolu... Osmangazi Köprüsü...
İstanbul’dan kalkıyorum, 3 saat sonra İzmir’deyim... İzmir için müthiş bir kazanımdır bu.
Yalnız İzmir mi... Ege’ye açılan turizm ve ticaret yoludur bu...
Geçen hafta İzmir’e gittim. Müthiş bir rahatlık. Doğrusu İzmir milletvekillerinin teşekkür etmelerini beklerdim.
Mesela...
İzmir’e yapılan bu yatırım için İzmir milletvekili olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp tebrik etse...
Siyasette de daha güzel yollar açılmaz mı?
PEKİN’DEN KALKAN TREN
Ulaştırma Bakanlığı döneminde Binali Yıldırım’la bir Tahran gezisi yapmıştık.
O gezide Yıldırım’ın İranlı bakana söylediklerini hiç unutamam.
Haritayı açıp bir parmağını Pekin’e koymuş, diğerini Londra’ya... Marmaray’ı anlatmış...
“Gelin İpek demiryolunu kuralım” demişti...
Oldu da...
Pekin ziyaretimizde büyükelçi Emin Önen de bu projeyi gösterip “Uzak Doğu diye bir mesafe kalmadı artık” demişti...
Bütün bunlar kolay işler değil. Üstelik Türk mühendisi ve işçisiyle yapılıyor...
Bakıyorum şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu her gün bir şantiyede. Bir gün Diyarbakır’da, sonra Karadeniz’de, ertesi gün Anadolu’nun bir başka şantiyesinde. Evet, İstanbul-Ankara’yı 1.5 saate indirecek süper trene dönersek...
İnşallah gerçekleşir...
BAKAN MEHMET ERSOY’A TEŞEKKÜR
PAZAR günü “Vatikan gizli arşivlerinde bir Türk” başlığıyla bir yazı yazmıştım. Arşivlerde çalışan araştırmacı Rinaldo Marmara, Osmanlı dönemi yazışmalarını ve başka birçok tarihi gerçeği araştırabileceğini söylemişti.
Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri’nden de bir teklif gelmişti. Fatih Sultan Mehmet’in Vatikan’la yazışmaları...
Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a bir çağrıda bulunmuştum: “Sayın Bakan, bu konuyu bir düşünseniz...”
Dün sabah erkenden Bakan Ersoy aradı: “Bu çağrınızı aldım. Durumu inceleteceğim. Gereğini yapacağım.”
Çok mutlu oldum. Osmanlı arşivleri ile Vatikan arşivleri kim bilir tarihimizde ne sayfalar açacaktır...
Teşekkürler Sayın Bakan...