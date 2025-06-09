İsrail komandoları bekliyor, özgürlük filosu gidiyor... İnsanlığın son 16 saati

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Belki de insanlığın zaferini kutlayacağız.

Çünkü saat 12.00 sıralarında...

Özgürlük filosunun Gazze sularına ulaşmasına sadece 160 mil kaldı.

Girit’i geçtiler.

Mısır karasularına girdiler.

Saat 11.42...

Brezilyalı Thiago Avila gemiden şu mesajı gönderiyor:

“Güneş doğdu ve biz bir insanlık koridorundayız; İsrail’in tehditlerine rağmen Madleen gemisinde ruhlar çok yüksek, İsrail medyasından aldığımız habere göre üç özel kuvvet birimi (S -16, S-6 ve S-3) 80 komando deniz ve hava desteğiyle konuşlandırılmış. Hepsi savaş suçu işlemek için bekliyorlar. Bu saldırıyı elbette durdurma şansımız var.”

Avila bu konuşmayı yaparken, Gazze’ye 160 mil kala Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yasemin Acar elinde Filistin bayrağıyla teknenin önüne çıkıyor...

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Özgürlük, cesaret ve insanlığın sesini yükseltiyor...

BEKLE BİZİ GAZZE GELİYORUZ...

Avila devam ediyor:

“Onlara değer vermiyoruz. Sahip oldukları tek şey bombaları, şiddetleri ve nefretleri. Geri kalan her şeye biz sahibiz. Dayanışmamız ve umudumuz var. Sevgimiz var. Ve milyarlarca insandan oluşan küresel bir topluluğumuz var. Onlar da kalplerinin derinliklerinde açlıktan ölen çocukları, hastaneleri, barınakları, okulları bombalamanın yanlış olduğunu biliyorlar.

Evet yanlış olduğunu biliyorlar.

Neslimizin en büyük savaşını yaşıyoruz ve artık hepimiz için bir adım atma zamanı geldi.

Mütevazi ve küçük teknemizde şiddet içermeyen insani görevimiz ilerlemeye devam ediyor.

Bekle bizi Gazze...

Geliyoruz.”

MADLEEN’İN ANLAMI

Çok soruldu...

Gazze’ye giden Madleen gemisinin adı ne anlama geliyor?

Madleen, Filistin’de yaşayan bir kadın balıkçının adıdır. Bu sefere onun adı verilmiştir.

BU GECE BİZE UYKU YOK

Arkadaşlar;

Ben bu satırları yazdığım saatlerde, Madleen gemisi Mısır karasularına girmişti.

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Geminin yelkenle ortalama saatte 6-10 mil hızla gittiğini düşünürsek.

160 mil, 16-26 saat demektir.

Ancak tahmin ediyorum; geminin oraya varışı güneşin doğuşuna denk getirilecektir.

Çünkü bu özgürlük ve insanlık filosunu izleyen milyonlarca insan ne olduğunu görmelidir.

DÜNYANIN HER YERİNDEN DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Greta, Liam, Yasemin, Thiago ve insanlık adına Madleen gemisiyle Filistin’e ve insanlığa yelken açan 12 cesur yürek için dünyanın her yerinden destek mesajları yağıyor.

Sosyal medyada inanılmaz bir destek var.

Hepimiz nefesimizi tutmuş bu geceyi ve günün ilk ışıklarını bekliyoruz.

Ben bu yazıyı yazıyorum.

Ama belki de yayınlandıktan hemen sonra bir saldırı olabilir.

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Bekliyoruz, bekliyorum. Yarın Hürriyet internetteki köşemden bütün gelişmeleri aktarmaya, bütün kalbimle destek vermeye devam edeceğim.

İSRAİL’E DE BİR MESAJIM VAR

İsrail’in demokrat halkı. Biliyoruz ki çoğunuz bu katliamı onaylamıyor.

7 Ekim günü Hamas’ın saldırısını hiçbirimiz desteklemedik. Tam tersine çoluk çocuğu sivilleri hedef alan bu saldırıyı lanetledik.

Ama şimdi İsrail Hükümeti, Filistin halkına tarihte görülmemiş bir soykırımı ve katliamı yaşatıyor.

Çocuklar, kadınlar, siviller ya açlık ve hastalıkla ya da bombalarla ölüyor.

50 bini aşkın ölümden sözediyoruz.

Sivil ölümü konuşuyoruz.

İsrail Hükümeti;

Bak sana Türkiye’de, demokrasiye, hukuka inanmış, her türlü radikalliğe karşı bir yazar olarak sesleniyorum.

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Türklerin tarihte Yahudilere verdiği desteği herkes bilir.

Ama biz Türkler mazlumu görünce dayanamayız.

Sana en sakin halimle ve bütün kalbimle sesleniyorum.

Aklın varsa bizi karşına alma.

İnsanlığın bu sesine kulak ver.

Ve bütünüyle insani duygularla ve yardım maksadıyla Gazze’ye gelen bu Madleen gemisine saldırma...

Bir daha ve bütün kalbimle söylüyorum.

İnsanlığı karşına alma.