İsmail Kaptan gerçeği yaşayarak anlattı

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Ve sormuştum:

“Neden böyle oluyor?”

En sağlam cevabı, denizciliğimizin duayenlerinden amatör denizci İsmail Şandan kaptan veriyor: “Şu anda Patmos’tayım, limana bağlandık. Bir gece için 9 Euro aldılar (Yaklaşık 500 TL), bizde olsa gecelik 6 bin ile 8 bin lira arasında para istiyorlar.”

İsmail Kaptan şu anda Lipsi Adası’nda. Limanda 12 Türk bayraklı tekne daha var. Onların fotoğraflarını gönderiyor.

Cumartesi günü bir Yunan adasından gönderilen fotoğrafı paylaşmıştım. Limanın neredeyse tamamı Türk bayraklı teknelerle dolmuştu.

İsmail Şandan Kaptan 78 yaşında. 30 yıldır bu denizlerde. Kimbilir Ege’yi, Akdeniz’i kaç kez dolaşmıştır.

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26 yıldır şu anda kullandığı teknesinde...

Çoğumuzdan tecrübeli.

Şimdi bulunduğu Lipsi Adası’ndan arıyor:

“Sevgili Fatih kaptanım. O kadar doğru yazmışsın ki. Bak Kos Adası’nın (İstanköy) Kardamena Limanı’na bağlandım. 13 gün kaldık. 1 Euro bile istemediler. Düşünebiliyor musun? Bizde böyle bir şey söz konusu mu? Ama zaten bağlanınca orada yemek yiyorsun, para harcıyorsun. Yat turizmine verilen önemdir bu. Bizde ne yazık ki amatör denizcileri böyle bir destek yok.”

TEKNEMİ SATMA EŞİĞİNDEYİM

Yunan adalarındaki amatör denizcilerden mesaj yağıyor: “Türkiye’deki liman paraları ve restoran fiyatları bunalttı. Buna bir de aşırı denetimler eklendi.”

İsmail Kaptan, şu aralar birçok amatör denizcinin derdini özetliyor:

“Vallahi satma noktasındayız. Üç tarafı denizlerle çevrili diyoruz ama denize gönül veren amatörleri sürekli sıkıntıya sokuyoruz. Ben de satmayı düşünüyorum artık.”

YUNANLILAR NEDEN GELMİYOR

Biz gidiyoruz peki Yunanistan’dan gelen niye yok?

Neden Yunanlı amatör denizciler bizim kıyılarda değil?

Cevap belli değil mi?

Pahalılığın üzerine bir de “demirdeyken bile alkol kontrolü yapılıyor” haberleri öylesine yayıldı ki...

Evet arkadaşlar;

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Denizi, deniz tutkunlarını, doğayı korumak için mücadeleye devam edeceğim.

Sesimizi duyurmaya devam edeceğim.

Denizdeki tüm kaptanlarımızın rüzgârı kolayına olsun...

2- NOKTA VURUŞU İÇİN KOMANDOLAR GELİYOR

İran, Ürdün’de ABD üssünü vurdu. İki asker öldü. Biri kayıp.

Tam bu haberin geldiği saatlerde bir başka haberi okuyordum:

“Amfibi hücum gemisi USS Boxer, çıkarma gemisi USS Comstock ve amfibi nakliye gemisi USS Portland temmuz ayı başında ABD 5. Filosu’na katılmak üzere yola çıktı.”

Bu kadar amfibi gemisi geliyorsa,

Belli ki komandolar geliyor.

Ve belli ki Hürmüz Boğazı’nda bir nokta kara vuruşu hazırlanıyor.

Bu savaş daha da kızışacak. Dünya büyük bir krize doğru gidiyor.

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3- BİZİ AHMAK MI ZANNETTİN AHBAP

İzmir Marşı’yla gönüllerden ceplere uzandı. Deprem sonrasında insanlığın en köklü damarı olan vicdanlara girdi.

Sonuç:

AHBAP üzerinden milleti AHMAK olarak gördüğü ortaya çıktı.

Oysa bilmez ki AHMAK olan millet değil, milletin vicdanı değildir.

AHMAK’lık o hasta ruhunun yüzündeki sahte ifadesinde ortaya çıkmıştır.

Haluk Levent...

Alçaklığın yakın tarihine bir not olarak düştün.