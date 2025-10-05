Işık ülkesi neden ölüm yolu oldu… Bu defa da Polonyalı bir turist aranıyor

Haberin Devamı

Avustralyalı ve Çinli yürüyüşçülerden sonra şimdi de Polonyalı turistten haber alınamıyor.

Thomasz Jedrysıak.

Likya Yolu için yürüyüşe çıkan turistin GPS’e göre son görüldüğü yer var. Ama sonrası yok. Eşi İngiltere’den down sendromlu çocuğunu bırakamadığı için Türkiye’ye gelemiyor.

Yazışmalar var. Talepler var. Ama sonuç yok. Daha önceki iki yürüyüşçü ölü bulunmuştu.

Polonyalı ise henüz aranıyor. Resmi olarak çıkışı da gözükmüyor.

Geçmişe doğru bakınca Likya Yolu’ndaki kayıpların ne kadar çok olduğunu görüyorum. Ve son dönemde bu olaylar artınca elbette soruyorum:

-Neden?

Bu pazar hem soruların cevabını arayacağım hem de o yolun en önemli rehberlerinden, usta dağcı ve eğitmen Naim Sür’ün önerilerini aktaracağım.

Sür, Polonyalı turistin hâlâ arandığını da söylüyor.

Haberin Devamı

‘IŞIK ÜLKESİ’Nİ KARARTAN KAYIPLAR

Likya, ‘Işık Ülkesi’ demektir.

Tarihsel olarak bakıldığında Likya Yolu, Toros Dağları’nın uzantılarıyla çevrili dünyanın en güzel yürüyüş rotalarından biridir. Fethiye’nin Telmessos Antik Kenti’nden başlar, Antalya Geyikbayırı’nda son bulur.

Geyikbayırı, Türkiye’nin en büyük kaya tırmanış bahçesidir ve dünyanın her yerinden tırmanışçılara ev sahipliği yapar.

Dileyenler, Likya Yolu yürüyüşüne Geyikbayırı’ndan başlayıp Fethiye’de son verebilir.

Fethiye, Kelebekler Vadisi, Faralya, Patara, Kalkan, Kaş, Kekova, Adrasan, Olimpos, Çıralı, Tekirova, Göynük bu yerleşimlerin en gözde isimleridir.

1 HAFTALIK TURLAR FARKLI PARKURLAR

Tarihi yolun farklı yürüyüş parkurları var. 509 kilometrelik yolda Antalya’ya kadar tarih ve doğa muhteşem bir yürüyüş alternatifi sunuyor. Yaklaşık 1 ay sürüyor.

Bir fikir vermesi açısından buraya bir örnek parkur alıyorum.

Birinci gün: Fethiye Kayaköy veya Hisarönü konaklama,

İkinci gün: Hisarönü’nden Faralya’da ya da Kabak’ta konaklama.

Haberin Devamı

Üçüncü gün: Faralya/Kabak’tan Alınca ya da Karaağaç’ta konaklama.

Dördüncü gün: Alınca Yedi Burunlar’da konaklama. Ya da Alınca’dan Boğaziçi üzerinden Sdyma’da konaklama.

Beşinci gün: Leton, Xantos antik şehirlerinden Üzümlü, Akbal’den Patara’ya geçiş.

Dünyanın en zengin endemik bitki yapısının içinden denize doğru kıvrılan, muhteşem manzaraları ve vahşi doğasıyla Likya Yolu büyük ilgi görüyor.

Turistlerin ilgisini görüyor amma...

NE YAZIK Kİ BAKIMSIZ

Yetkililerden yeterince ilgi görmüyor. İşaretlemeler eksik, tabelalar eksik. Su noktaları belirsiz. Kamp alanları belirsiz ve bakımsız. Çoğu buluşma yeri çöpten geçilmiyor. Evet eleştirmesi kolaydır. Ama ben eleştiri kadar “Ne yapılmalı?” sorularının da cevabını arayan, önerilerde bulunan bir yöntemi benimsediğim için araştırmaya devam ettim. Ve bölgenin en tecrübeli ismi, dağcı-rehber ve eğitmen Naim Sür’e ulaştım. İşte Fethiye bölgesi için yaptığı tespitler:

Haberin Devamı

Arı kovanları: Kirme, Faralya, Kabak, Alınca arasında mevcut su kaynaklarının yakınında arı kovanları konulmaktadır. Arı sokması vakaları da sıklıkla yaşanmaktadır. Arı kovanlarının gelişi güzel konulmasının önlenmesi gerekir.

İşaretler silinmiş: Parkurun risk içeren bazı bölümlerinde işaretler yetersiz, hatalı ve silinmiştir. Likya yolunun tamamında işaretlerin bakımı profesyonellerin gözetiminde yapılmalıdır. Sonradan açılan yollar nedeniyle patikanın bazı bölümlerine yeni işaret levhaları konulmalı, mevcut levhaların da bakım onarımı yapılmalıdır.

Kelebekler Vadisi’ne tehlikeli iniş: Faralya dan Kelebekler Vadisi’ne inişin belli bölümlerinde kayadan iple iniş yapılmaktadır. Bu nedenle her sene ciddi kazalar meydana gelmektedir. Kabak köyünden kamplara ve sahile giden patikanın ıslah edilmesi gerekir.

Haberin Devamı

Uçuruma dikkat: Alınca-

Avlan arasındaki patikanın tamamı uçuruma paralel olarak gitmekte ve buradaki bozulmalar önemli derecede risk içermektedir. Bakım ve onarım gerekmektedir.

Hijyen ve çöp: Boğaziçi’nden Aşar (Sdyma) Mahallesi’ne giden parkura dikkat. Surlara çöp alım noktaları konulmalıdır. Ve denetlenmelidir.

Harita eksikliği: Başlangıç noktasında, yerleşim birimlerinde ve köylerdeki geçiş noktalarında ve seyir teraslarına bölge haritası konulması, haritada aktif su kaynaklarının, seyir noktalarının, kamp alanlarının, gerekli irtibat telefonlarının (yangın, jandarma AKUT) yazılması gerekiyor.

Kayıp kişiler için: Kayıp kişi, kazazede veya ihbarda bulunan kişilerin kendi bulundukları yeri doğru olarak bildirebilmesi için işaret levhalarına ve yolun belli bölgelerinde koordinat veya numara belirten işaret taşlarının konulması.

Haberin Devamı

Endemik bitki çeşitliliği: Likya Yolu üzerindeki flora, fauna ve endemik bitki türlerinin tanıtım broşürlerinde yer alması ve bu bitki türlerinin korunması için rehberlere ve köylüye sorumluluk verilmesi.

Web siteleri: Likya Yolu ile ilgili İngilizce ve farklı dillerde web sayfaları hazırlanması ve yürüyüşçülere harita, broşür ve bilgi desteği sağlanması.

TURİZM BAKANI ERSOY’A ÖNERİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Kültür Yolu Festivalleri” gibi harika bir projeyi başlattı. Anadolu’nun birçok noktasında kültür adına müthiş bir canlılık oluştu. Daha önce Likya Yolu için bir çalıştay yaptığını da biliyorum. Güzergâhtaki tarihi yerler korumaya alındı. Ancak Likya Yolu tescil edilmedi. Şimdi öneriyorum: Kültür Yolu Festivalleri, 4 bin yıl öncesine giden bu Likya Yolu’yla taçlandırılmalıdır. Antalya’dan Fethiye’ye kadar onlarca tarihi kentten geçen bu yolun bakımı, hijyeni ve güvenliği mutlak bir sisteme kavuşmalıdır. Türkiye’de gece müzeciliğini başlatan Bakan Ersoy eminim bunu da yapar.