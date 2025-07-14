İran-İsrail savaşı bakın nerede devam ediyor... Yük gemisine kanlı baskın

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Bir an önce Suudi Arabistan sularına geçmeliydi, çünkü

Kızıldeniz bir süredir “kanlı deniz” haline gelmişti.

Kaptan elde dürbün, yürekler ağızda ilerlerken, Yemen’in Hudeyde kıyısının yaklaşık 50 mil açıklarında uzaktan hızlı botlar göründü. İHA’lar, hafif silahlı korsanlar geliyordu.

Gemide 22 mürettebat vardı ama kendilerini savunacak silahları yoktu. Az sonra silahlar ateşlenmiş, geminin köprüsü isabet almıştı.

Birkaç roketatar daha ateşlendi. Geminin makine dairesi devre dışı kaldı. İletişim sistemleri de felç...

Ardından korsanlar gemiyi kuşattılar. Gemideki mürettebattan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Bu olaydan bir gün önce yine Kızıldeniz’de Magic Seas isimli başka bir gemi saldırıya uğramıştı.

İSRAİL’DEN HAVA SALDIRISI

Korsanların saldırısından hemen sonra İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, Yemen’deki Hudeyde, Ras Isa ve Salif limanlarını hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştiriyor...

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Salif Limanı’ndaki elektrik santralinin vurularak devre dışı kalması, un değirmenleri ve tahıl silolarının işlemesini de engelliyor.

İsrail bu operasyonların Husilerin, İsrail bağlantılı deniz taşımacılığına yönelik saldırılarına karşılık olduğunu açıklıyor.

Anlayacağınız, İsrail ile İran arasında karşılıklı doğrudan saldırılar belki bitti ama...

Milyarlarca dolarlık deniz taşımacılığında kanlı bir savaş sürüyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez tırmanan gerilimi şöyle özetliyor:

“Birkaç aylık göreli sükûnetin ardından Kızıldeniz’de yeniden başlayan bu menfur saldırılar, uluslararası hukukun ve denizcilik serbestisinin açık ihlalidir. Bu saldırıların asıl mağdurları, masum denizciler ve yerel halklardır. Jeopolitik krizlerin çözümünde tek yol yapıcı diyalogdur.”

HÜRMÜZ’DE SİBER SABOTAJLAR

Kızıldeniz’de bu olaylar yaşanırken;

Hürmüz Boğazı’nda da sürekli olarak GPS kesintileri yaşandığı için gemiler güzergâh değiştirmek zorunda kalıyor.

Hatta bazı gemiler kendilerini “Çin” ya da “Rus” taşımacıları olarak göstermeye çalışıyor.

Gece geçişlerini durduran büyük yük gemileri, acenteleri var.

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KÜRESEL PETROLÜN BEŞTE BİRİ BURADAN

Hürmüz Boğazı’ndaki “siber sabotajlar” nedeniyle milyarlarca dolarlık transferler aksıyor.

Biliyorsunuz, küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı’ndan taşınıyor.

İkmal edilen ham petrolün büyük bir bölümü Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve İran’dan ihraç edilerek başka ülkelere ulaştırılıyor.

Dünyanın en büyük LNG ihracatını yapan Katar’ın ürettiği sıvılaştırılmış doğalgazın da neredeyse tamamı bu güzergâhtan geçiyor.

Dünya ekonomisini doğrudan etkileyen boğazlardaki gerilim, saldırı, sabotaj önümüzdeki günlerde yeni gerilimlerin kapısını aralayabilir.

Nitekim ABD’nin Carl Vinson uçak gemisi, Hava Filosu 2 ile birlikte Arap Denizi’nde hareketleniyor.

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Bütün bu bilgileri şunun için aktarıyorum:

1. İsrail-İran savaşının karşılıklı hava ve roket saldırıları durmuş gözükse de Kızıldeniz ve Hürmüz’de devam ediyor.

2. İran, Yemen’deki Husiler aracılığıyla savaşa devam ediyor.

3. Batırılan yük gemileri, siber sabotaj yapılan gemiler bir kriz olarak gerilimi artırıyor.

4. İsrail’in Yemen limanlarını bombalaması boğazlardaki savaşı yayıyor.



BİZE GELİNCE



Evet, bütün bu bilgileri aktarıyorum çünkü;

İçimizi ferahlatan “Terörsüz Türkiye” projesinin başarısı yalnızca Türkiye sınırları içinde oluşmuyor.

Irak, Suriye ve İran boyutları da var.

Suriye ile İsrail’in barış temasları olduğunu biliyoruz.

İran’ın bu temasları sabote etmek üzere Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya yüklendiğini de görüyoruz.

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Yani yine “çok hassas” bir dönemde ve “çok hassas” bir coğrafyada;

Türkiye “iç ve bölgesel barış için cesur adımlar” atarken, boğazlardan başlayarak yeniden alevlenen bir savaş ya da çatışmayı düşünmek bile istemiyorum.

Böyle bir ortam Suriye’de YPG’nin de içinde bulunduğu bir karışıklık atmosferini tetikleyebilir.

Sanıyorum bu risklere karşı MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat ve Şam’da önemli temaslar yapıyor.

İran’ın da bu çerçeveye alınması için mücadele ediliyor.

Umarım, Kızıldeniz ve Hürmüz’de uluslararası güçler kontrolü sağlar ve bu riskler ortadan kalkar.

Gelecek nesillerimiz için hayati önemde olan “Terörsüz Türkiye” projesi, lokal bir proje olmadığı için Ankara’nın coğrafi hassasiyetleri de hesapladığını biliyorum.

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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.