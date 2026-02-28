İmralı’dan örgüte son ‘zihin’ mesajı

Haberin Devamı

“Silahı ve şiddeti zihninizden de silin...”

Cümlesi tam olarak şöyle:

“Örgütün fesih ve silahlı mücadele stratejisine son verme kararları, sadece resmen ve fiilen değil zihnen de şiddetten arınmayı ve siyaset tercihini ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda Cumhuriyetle zihnen barışmanın da ilanıydı.”

“Zihnen şiddetten arınma” vurgusu son dönemde örgüt içinde “acaba” sorularıyla tetiklenen dirençler içindir. Muhtemel PKK uzantılarının doğma ihtimalinin önünü kapatmak içindir.

Yani silah bırakanların bir daha ulaşma ihtimalini de ortadan kaldıran bir uyarı.

Anlaşılan o ki; belirli tespitler ya da ihtimal hesapları yapılmış.

Ve böylece;

Terör örgütü içinde “yan yol” arayışları ihtimali üzerine Öcalan bu “zihin uyarısı”nı yapıyor.

Neden mi?

DEVLETTEN TESPİT

Haberin Devamı

Öcalan’ın “silahı zihninizden çıkartın” mesajı, devletin yapacağı tespitleri hedefliyor.

Çünkü karar şöyleydi;

Devlet, silahların tümüyle bırakıldığından emin olduktan sonra, siyaset kurumu yasal düzenlemelere başlayacaktı.

Yani devletin istihbarat birimleri “evet silahlar bırakıldı” kararını verecekti.

Ve böylece TBMM komisyonunun raporu doğrultusunda çalışmalar ve uygulamalar başlayacaktı.

Ama eğer, “Hâlâ bazı yöneticiler ya da isimler silahları saklıyor” gibi bir güvensizlik olması halinde Öcalan’ın çağrıları yerini bulmayacaktı.

İşte bu nedenle Öcalan ilk çağrısına ek olarak “artık zihinlerinizden de çıkartın” mesajını ekliyor.

Dün yapılan çağrının en çarpıcı noktası budur.

Bu çağrının bir diğer önemi;

Bir önceki çağrıdaki iradenin ve kararlılığın tespiti ve tekrarıdır.

SURİYE VURGUSU

Öcalan “Pozitif inşa” adını verdiği yeni dönemde silahların bırakılmasını yalnızca Türkiye coğrafyasına indirgemediğini de vurguluyor:

“Çağrımız sadece Türkiye’de değil Ortadoğu’da bir arada yaşama sorununa ve ürettiği kriz haline çözüm bulma amacını taşıyor.”

Bu sözler elbette Suriye, Irak ve İran’daki PKK uzantılarına gidiyor.

ANAYASAL VATANDAŞLIK

Tartışmaların yoğunlaşacağı vurguların başında şu paragraf geliyor:

“Vatandaşlık ilişkisi, millete aidiyet üzerinden değil devletle bağ esas alınarak kurulmalıdır. Dininde, milliyetinde, düşüncesinde özgür olmayı temel alan bir özgür yurttaşlığı esas alıyoruz. Din ve dil empoze edilemediği gibi milliyet de edilmemelidir.”

Haberin Devamı

Bu noktada yine “Ulus Devlet” noktasına geliyoruz ki;

Keskin tartışmaları alevlendirebilir.

Ancak şu aşamada siyasetin bu tartışmalara yol vereceğini sanmıyorum.

Bu nedenle;

Öcalan’ın her sözünün uygulanması gereken bir manifesto gibi algılanması yanlıştır.

Süreci de olumsuz etkiler.

Benzeri bir diğer kavram “demokratik entegrasyon” kavramıdır.

BAŞINA DEMOKRATİK GELEN KAVRAMLAR

Öcalan “demokratik” kavramını sıkça kullanıyor:

“Demokratik toplum, demokratik uzlaşı ve entegrasyon, pozitif dönemin zihniyet dünyasının yapı taşlarıdır.”

Elbette bu kavramlar da yeni değildir. Devletin ve vatandaşlık kavramının yeniden tarifi üzerine tartışmalar yaşanmıştır.

Haberin Devamı

Bu nedenle pratikte sonraya kalacak başlıklardandır.

Sonuç olarak terörist başının örgüte verdiği “silahı zihinlerinizden çıkartın” mesajı “Terörsüz Türkiye” sürecinin pratik adımları ve aşamaları açısından önemlidir.

Bunun dışındaki vurgular yeni değildir ve siyasetin gereği olarak sonraya kalacaktır.