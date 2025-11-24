İmralı’da son noktayı koyacak soru

Haberin Devamı

Cevap için önce şu kısa hatırlatmayı yapmalıyım:

-Öcalan DEM heyetlerine açıklamalar yapıyordu.

-Silah bırakma çağrısını da böyle yaptı.

-Terör örgütü PKK kendisini fesih kararını aldı.

-Türkiye’den ve sınırlardan çekilme kararını yine böyle aldı.

Ancak olay geldi bir noktada tıkanmaya başladı.

O da Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin durumuydu.

Açıklamalar ortada kalıyordu.

Türkiye ısrarla SDG’ye çağrı yaptı:

“PKK/YPG’den ayrıl. Suriye milli ordusuna dahil ol.”

SDG ise Pentagon’dan aldığı destekle ayak diretiyor, topu çeviriyordu.

ABD Merkez komutanlığı CENTCOM ise DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle SDG’yi bir şekilde kolluyordu.

Örneğin;

-Mazlum Abdi’nin ABD’li komutanlarla defalarca görüşmesi.

-ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Tom Barrack’ın çelişkili açıklamaları, yumuşak tavırları...



İsrail’in güneyde Suriye’yi bombalayıp Dürzilere yol vermesi..

SDG’yi ve PKK/YPG’yi cesaretlendiriyordu.

Böylece Öcalan’ın çağrısı sanki Türkiye sınırlarını kapsayacakmış gibi bir hava yaratılıyordu.

Hatta PKK’nın yaptığı “Türkiye’nin sınırlarından çıkıyoruz” açıklamasının da böyle bir politikanın sonucu olduğu yorumlandı.

ÖCALAN O ÇAĞRIYI YAPARSA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önceki gün bu gerçeği şu sözlerle açıklıyor: “SDG’nin mevcut yapısı, Suriye’nin milli birliği kadar Türkiye’nin ulusal güvenliği için de tehdit oluşturmaktadır. İsrail’in saldırganlığı, yayılmacı ve özellikle Suriye’nin güneyine yönelik istikrar bozucu faaliyetleri de Suriye için risk oluşturmaktadır.”

TRUMP FAKTÖRÜ

Son dönemde ABD Başkanı Trump’ın Gazze başta olmak üzere İsrail/Suriye ekseninde sürdürdüğü barış arayışları elbette Suriye’nin kuzeyiyle ilgili Türkiye’nin endişelerini de kapsıyor.

Bu noktada Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı görüşme sonrası;

SDG’ye gönderdiği “Suriye Milli Ordusu”na bağlanma mesajı öne çıkıyor.

FETİ YILDIZ SORACAKTIR

Şimdi yazının başlığındaki soruya gelebiliriz:

-İmralı’ya gidecek TBMM heyetinin en kritik sorusu hangisi olacaktır?

Yani;

Son noktayı koyacak soru...

-PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı Suriye dahil tüm bileşenlerini ve yan örgütlerini kapsamıyor mu?



Benim tahminim MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız büyük bir kesinlikle bu soruyu soracaktır.

Niye Feti Yıldız diye sorarsanız eğer;

Çünkü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son konuşmasında “gözlerinin içine baka baka sorarım” diyerek sorunun sorulacağı mesajını vermiştir.

Feti Yıldız, bu sorunun önünü, arkasını hesaplayacak hiçbir belirsizliğe izin vermeyecek değerde ve yetenekte bir hukukçudur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ı tanırım.

Hangi konuyu alsa dersini işi çalışan bir isimdir.

O nedenle PKK’nın kadın hareketinden, KCK’ya kadar birçok konuya hâkim olarak sorular geliştirecektir.

Buraya DEM temsilcisini almıyorum. Çünkü DEM zaten defalarca İmralı’ya gitmiş ve beklentilerini açıklamış bir parti.



ÖCALAN’IN CEVABI NASIL ETKİLEYECEK

İkinci sorumuz ise şu:

-Öcalan Türkiye dışındaki PKK oluşumları ile Suriye’nin kuzeyindeki oluşumun da fesih kararı alması gerektiğini açıklarsa, sonuçları ne olur?

Yani...

-Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütleri ve Avrupa’daki sermaye örgütleri bu çağrıya uyar mı?

Yoksa; Mazlum Abdi ABD’den ve İsrail’den gelen işaretlere mi bakar?

Bu sorunun cevabı da bir süre önce Beyaz Saray’da yapılan toplantılarda yatıyor. Çünkü Başkan Trump, Beyaz Saray’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya “güvenlik ve yeniden inşa” sözünü verip “İsrail’le normalleş” derken;

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, “İsrail’le bu işi nasıl çözeceksiniz?” diye sorarken;



Aynı zamanda Gazze kadar, Suriye’nin ve kuzeyinin kaderini de sormuş oluyordu.

Geçen yazımda bu diyalogların Suriye’nin istikrarı, PKK/YPG oluşumlarının kaderi açısından ne kadar önemli olduğunu yazmıştım.

İmralı’ya gidecek heyetin soracağı o sorunun önemini vurgulaması açısından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ahaber’de yaptığı şu değerlendirmeyi de tekrar hatırlamak gerekiyor: “Şam’la YPG arasındaki görüşmelerin gidişatı önemli. Bu görüşmeler bir ara inkıtaya uğradı. Özellikle İsrail’in güneye müdahalesinden sonra, bölgede olan birtakım gelişmelerden dolayı inkıtaya uğradı. Şimdi Amerikalıların ve bizlerin de en büyük şu anda birincil meselesi İsrail’in Suriye için bir tehdit olmaktan çıkmasını sağlamak ve Suriye’nin de İsrail için bir tehdit olmamasıdır.”



İmralı görüşmesinde sorulmasını beklediğim sorunun önemi açısından Fidan’ın şu cümlesinin altını çiziyorum: “Şam’la YPG arasındaki görüşmelerin gidişatı önemli. Bu görüşmeler bir ara inkıtaya uğradı. Özellikle İsrail’in güneye müdahalesinden sonra, bölgede olan birtakım gelişmelerden dolayı inkıtaya uğradı.”

Hakan Fidan’ın tespitlerinden anlıyoruz ki;

Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG oluşumunun son bulması;

Suriye’nin istikrarı;

Suriye-İsrail ve Türkiye-İsrail arasındaki normalleşme süreci;

ABD’nin SDG’ye vereceği “Milli orduya entegre ol” mesajı;

Ve Öcalan’ın PKK/YPG dahil tüm terör bileşenlerinin silah bırakma ilanını kesin olarak netleştirmesi;

Birbirleriyle doğrudan bağlantılı hale gelmiş durumdadır.

İşte sözünü ettiğim soruyu “son nokta” haline getiren bu çok katmanlı gerçektir.

Yani çözüm öyle birkaç haftanın meselesi değildir.

Daha Öcalan ve DEM’in bir takım beklentileri var.

İzleyeceğiz.