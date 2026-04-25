İlk uçak fabrikasından ‘gökyüzü mühendisliği’ne... 100 yıllık hayalin 23 Nisan buluşması

“Kayseri Valisi Gökmen Çiçek... Sizi yürekten kutluyorum.

23 Nisan milli egemenlik kavramı ancak bu kadar güzel anlaşılır ve anlatılır.”

Daha haberi görür görmez etkilendim.

Bu klasik bir 23 Nisan haberi değildi.

Valinin koltuğuna oturan çocuğun görüntüsü değildi.

Bu çok daha derin. 23 Nisan’ın anlamına yakışan...

Milli egemenliğin, yerli ve milli olma iradesinin haberiydi.

Anlatayım...

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası 1926 yılında Kayseri’de kurulmuştu.

Atatürk’ün hayali milli sanayinin Anadolu’dan yükselmesiydi.

Nasıl Kurtuluş Savaşı’nın fitilleri Erzurum ve Sivas kongrelerinde ateşlenmiş ve heyetler halinde Kayseri’de önemli toplantılar yapılmışsa...

Uçak fabrikası da bu hayalin bir parçası olarak Kayseri’de kurulmuştu.

Ama ne yazık...

Ama ne üzücüdür ki...









1940 ve 1950’li yıllarda Marshall yardımları gibi benzeri oyunlarla;

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayisi atılımlarıyla birlikte uçak fabrikamız da çökertildi.



100 YIL SONRA KAYSERİ’DEN YÜKSELEN GENÇLİK İRADESİ

Geldik bugüne...

Önceki gün 23 Nisan törenleri için Kayseri'den gelen haber şuydu: "Türkiye'nin 1926 yılında ilk uçak fabrikasının kurulduğu Kayseri'deki Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (GÖKTİM) Akademisi'nde; lise öğrencileri, İHA, SİHA, robotik kodlama, 3D tasarım, denizaltı gibi konularda eğitim görerek geleceğe hazırlanıyor."









Ne kadar mutlu oldum...

GÖKTİM 2026’nın ilk 23 Nisan’ında çocukların, gençlerin hayallerine açılıyor.

Aslında kuruluş 2025.

Vali Çiçek anlatıyor: “Sayısal kapasitesi çok yüksek, sınavlarda çok büyük başarı yapan, teknolojik ve mühendislik projelerine, robotik kodlamalara çok meraklı çocuklar var. Bu çocuklar gerçekten deha seviyesinde işler ortaya koyuyor. Bunlar bize okul ziyaretlerinde, ‘Sayın Valim, sporculara yaptınız ama biz teknoloji istiyoruz’ dediler. Bunlar için de bir merkez kurduk.”

Yazının başına gelirsem;









Bu 23 Nisan’da aldığım en güzel “tören ve kutlama haberi” Kayseri’den geldi.

1926’da büyük hayallerin, milli hülyaların eşliğinde kurulan ve emperyalist oyunlarla kapatılan genç Türkiye’nin ilk uçak fabrikasından 100 yıl sonra;

Yine bir 23 Nisan günü bir valimiz gençlerimiz ve geleceğimiz için “Gökyüzü Mühendisliği”nin temelini atıyor.

1920’deki o milli şahlanışı 100 yıl sonra bir 23 Nisan’da Kayseri’de yaşıyoruz.

Bu vesileyle;

23 Nisan 1920’de milletin meclisinde bağımsızlık iradesini şahlandıran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum.

Allah’ın rahmeti üzerlerinden eksilmesin.