Hürmüz krizi bizim turizmi boğar mı

Verdiği istatistiklere göre yılın ilk aylarına göre durum iyi görünüyor.

Bu şimdilik böyle ama... Bir de endişe var.

Turizmcide bir korku.

Ege ve Akdeniz’deki otel ve işletme sahipleri iptaller olduğunu söylüyor.

Mesajların genel özeti;

Geçen yıla oranla rezervasyonların düşük olduğu şeklinde.

İşte en çarpıcı mesajlardan bir:

“İngiltere’den gelen bir uçak seferi iptal edilmesin diye, 50 oda bedava verdim. Zaten her şey dahil 19-20 Euro’lara kadar düştük...”

Tabii en kritik soru şu:

“Dünya ekonomisini vuran Hürmüz Boğazı krizi böyle devam ederse Türkiye turizmine bir şok yaşatır mı?”

Bu endişeyi Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin şöyle özetliyor:

“Mevcut tabloda enerji fiyatlarındaki hızlı artış, enflasyonist baskılar, döviz kurlarındaki sınırlı hareketlilik ve havayolu arzındaki daralma gibi gelişmeler sektörümüz üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Buna ek olarak rezervasyonlarda gözlemlediğimiz ‘bekle-gör’ eğilimi, önümüzdeki döneme ilişkin belirsizlikleri artırıyor.”

Bu soruyu Turizm Bakanı Ersoy’un da düşündüğünü biliyorum.

Bakan Ersoy pandemi dahil krizlerde hep bir çözüm buldu. Başardı da.

Petrol fiyatlarını uçurup dünya ekonomisini vuran savaş ve Hürmüz krizi elbette bize de dokunacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de aynı gün açıklama yapıyor: “Döviz kazandırıcı faaliyetlerden turizm için de destek ve kredi sağladık.”

Öneriler de var:

-Otel sahipleri zaten yangın kapılarına çok miktarda paralar yatırdı. Savaş nedeniyle personel giderlerinden, sebzesine ve etine kadar fiyatlar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş uçak biletlerini vuracak. “Her şey dahil sistemi” de zorlanacaktır. Bu durumda turizm için KDV indirimleri yapılabilir mi? Daha düşük faizli krediler olabilir mi?

VE İKİ DOĞRU KARAR

Turizme destek için açıklanan destek programında konaklama vergisinin yüzde 1’e düşürülmesi rahatlatıcı oldu.

Yine Göç İdaresi Başkanlığı geçen hafta yabancılara oturma izni için alınan harçlara astronomik bir zam yapmıştı. Zaten zorlanan bölgede bu zamlar yabancıların başka ülkelere gideceği endişesiyle esnafta sıkıntı yaratmıştı.

Neyse ki doğru bir kararla zamlar makul bir seviyeye çekildi.

Şurası açık;

Bu savaş şimdi bitse bile etkileri olacaktır. Bitmezse çok daha kötü etkiler söz konusu.

Bu durumda Ersoy ve Şimşek gibi krizlere karşı tecrübeli iki isim elbette yeni önlemler alacaktır.

Sezon geldi. Önümüz yaz.

İzlemeye devam ediyoruz.

MUĞLA VALİSİ HARİKA İKİ PROJE BAŞLATTI

Turizm ve krizle başladık. Bir de güzel haberle devam edelim.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla’da gençlik yılı ilan etti. Ardından okul öncesinden liseye kadar tiyatrodan dansa, geleneksel kültürden münazara ve kompozisyon yarışmalarına kadar onlarca etkinlik düzenledi.

“Bir kitap bir insan” projesini uyguladı.

En güzeli de Vali Akbıyık öğrencilerle birlikte her etkinliği paylaştı.

SIRAYA GİRME KÜLTÜRÜ

Her zaman sorguladım.

Okullar, üniversiteler, eğitim, diploma ve teknoloji bunlar tamam.

Peki “önce insan olma eğitimi” nasıl veriliyor?

Sıraya girme kültürü; ötekine saygı ve doğanın değeri ne zaman öğrenilir?

Okul öncesi ve ilköğretim sırasında elbette.

Vali Akbıyık’ın Muğla’da başlattığı projenin bana göre en önemli başlığı budur.

İşte o kitaptan bir örnek:

OKUL ÖNCESİ: Okul öncesi dönem (0–6 yaş), bireyin kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı en kritik evrelerden biridir. Bu dönemde çocuklar; çevrelerini anlamlandırma, değerleri içselleştirme ve temel alışkanlıkları kazanma sürecine girerler.

“Bir kitap bir insan” projesinde daha birçok etkinlik var.

Ama bana göre en güzel örnek bu fotoğraftır.

Elindeki kitapçıkta “Temiz Deniz” okunan çocuğun bakışı...

Tebrikler sayın Akbıyık. Tebrikler emeği geçen herkese.

Dr. İdris Akbıyık