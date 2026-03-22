Hürmüz kapanınca o yolun önemi daha iyi anlaşıldı

Haberin Devamı

Olayları birleştirince, uluslararası ajansları karşılaştırınca çıkarttığım sonuçları sırasıyla aktarıyorum:

HÜRMÜZ’E ALTERNATİF

İran’ın kapatıp dünya ekonomisini dar etttiği Hürmüz Boğazı’nın yukarısında,

İran’ın petrol ve doğalgaz geçişlerini füzelerle, mayınlarla tıkadığı,

Fırlayan petrol fiyatlarıyla dünya ekonomisini sarsan Hürmüz Boğazı’na alternatif,

Yaklaşık 450 mil kuzeyde,

Irak’ın büyük FAV Limanı.

Ve oradan başlayan Kalkınma Yolu. Dünya ticaretinde önemli bir kapı açacak olan o yol.

Ki tam bu yolu anlatırken kurulan şu cümleyi hatırlıyorum:

“İran’ın Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mendeb’de yarattığı güvenlik risklerine yönelik güçlü bir alternatif yaratabilir.”

Evet işte bugün içinde bulunduğumuz Hürmüz kaynaklı krizin tam önümüze koyduğu o yol.

Kalkınma Yolu..

Haberin Devamı

Basra Körfezi’ndeki Büyük Fav Limanı’ndan başlayıp Irak’ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye’ye ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi’nin 1200 kilometre uzunluğunda demir ve karayolu.

Asya’yı Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlamayı hedefleyen proje.

Tamamlanması halinde petrol taşımacılığının da olacağı ve 10 yıl içinde yıllık 7,5 milyon konteyner ve 33 milyon ton kargoya ulaşabilecek olan o yol.

Ama en önemlisi;

İran’ın dünya enerji piyasasının boğazını sıkabildiği Hürmüz’e alternatif olmasıdır.

Ki bugün bunu bütün çıplaklığıyla yaşıyoruz.

Eminim, biten savaşın külleri arasında en çok konuşulacak projelerin başında gelecek Kalkınma Yolu.

TÜRKİYE’NİN SAVAŞ VE BARIŞ GÜCÜ

Bu savaşla birlikte Türkiye’nin savaş ve barış gücü net olarak görüldü.

Savaş gücünü biz zaten biliyorduk. Ama bu krizle birlikte özellikle Avrupa’nın görmesi ya da New York Times analistlerinin kayda geçirmesi de önemlidir.

New York Times’ın analistleri, savaşın etkilediği 5 ülkeyi anlatırken Türkiye başlıklı paragraftan şu cümleyi alıyorum:

“Türk ordusu, ABD’nin ardından NATO’nun ikinci büyük ordusudur. Türkiye, İsrail’e giden petrol ve doğalgaz için önemli bir geçiş noktası olmayı sürdürüyor.”

Ve buna Türkiye’nin ‘barış gücü”nü de ben ekliyorum:

Türkiye dün yazdığım gibi Riyad’da toplanan 12 dışişleri bakanı arasında İran’la ve diğer taraflarla en rahat görüşebilen tek ülkedir. Hakan Fidan’ın İsrail’in kınanmadığı bildiriye imza koymasının nedeni istişare merkezi haline gelmesi ve bunu sürdürmek istemesidir.

Haberin Devamı

Ukrayna dahil Afrika’da barış için devrede olması Türkiye’nin “barış gücü” dür.

Ve muhtemelen Trump’ın savaşı kesmek ya da yavaşlatmak istediği an arayacağı tek ülke Türkiye olacaktır.

DÜNYAYI ASIL KORKUTAN DUVARA DAYANMIŞ REJİMDİR

İsrail istihbaratı, savaşın ilk haftasında liderler ve komutanlar öldürülürse rejimin dağılacağını planlamıştı.

ABD istihbaratı baktı Trump’ı ikna edemeyecek,

Lafı dolandırıp “olabilir” demeyi tercih etti.

Tabii buna uranyum zenginleştirilmesi de eklendi.

Oysa amaç belliydi.

İran’ın İsrail ve Körfez’deki petrol emirlikleri için tehdit olmasını engellemek.

Nükleer potansiyelini ve füze gücünü yok etmek.

Ama geldik bugüne. Rejim direniyor. Muhalifler geri çekildi.

Ve en tehlikelisi,

Haberin Devamı

İntikam yeminleri eden aşırı keskin Devrim Muhafızları yönetime tam hâkim oldu.

Hamaney’in ölümüyle biraz öne çıkan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan geri çekilmek zorunda kaldı.

Böylece savaş daha da kızıştı.

Duvara dayanan rejim,

Her türlü çılgınlığa açık hale geldi.

NATO ARTIK ESKİ NATO OLAMAZ

Haklı ya da haksız. Başkan Trump, Hürmüz Boğazı için NATO’dan destek istedi.

Savaşın seyri içinde bakarsanız;

İran, Hürmüz’ü kapatarak NATO üyesi ülkelere karşı bir ekonomik savaş açmış oldu.

NATO’dan olumlu cevap gelmeyince,

Trump, “Korkaksınız” dedi. NATO’dan çekilmekle tehdit etti.

Bundan sonra ne olursa olsun. Ne kadar anlaşırlarsa anlaşsınlar.

NATO eski NATO olmayacaktır.

NATO bir güven kuruluydu,

Güven en azından çatladı..