‘Hurdacı başkan olur mu’ dediler

DÜNYA ajanslarının ilk sıralarında hep aynı başlık:
“NATO çekiliyor. Türkiye Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nı koruma görevini alacak mı?”
“Alırsa ne olur?”
Dünya merak ediyor çünkü
Taliban’la merkezi hükümet arasındaki savaş kızışıyor. Taliban ilerliyor...
Peki Türkiye oraya giderse, riskleri ve faydaları nedir?
Şimdi detaylara geçelim.
Türkiye ABD ile Kabil Havalimanı’nın güvenliği meselesini konuşurken Afganistan’da son durum şöyle:
Taliban ülkenin önemli sınır kapılarını ele geçirmiş.
İran sınırındaki İslamkale ve Türkmenistan sınırındaki Torkundi ilçeleri Taliban’ın kontrolünde.
Uluslararası ajanslardan gelen fotoğraflar Taliban’ın ilerleyişini doğruluyor.
Arkadaşlar eğer bu coğrafyada ABD bir yerden çekiliyorsa...
Orada mutlak bir Rusya ağırlığı başlıyor demektir.
Bakınız Suriye...
Bir şehit verdik...
Gencecik aile babası Görkem...
Marmaris dağlarından denize doğru akan o canım ağaçlar şimdi yok...
Kötü, kirli bir çirkinlik...
Bir ‘katliam karası’ olarak bize doğru baktığı için yazıyorum...
Unutmadık demek için yazıyorum bu yazıyı...
Çünkü. Unutuyoruz...
Geçenlerde efsane atletimiz Muharrem Dalkılıç’ın hastanede yattığını yazmıştım.
Sayısız şampiyonluğu olan Muharrem Dalkılıç...
“Vefa” dedim... “Hatırlanmak” dedim...
“Muharrem Abi” çok mutlu oldu...
Ve Hıncal Uluç...
Hıncal Abi spora, atletizme gönül ve değer veren bir gazetecidir. Bana da örnek olmuştur.
Öyle bir yazı yazdı ki...
“Neden spor sayfalarında atletlerimizi göremiyoruz”
Döndüm bir daha okudum.
Şaşırdım... Bir daha okudum...
Haber şöyle başlıyor:
“6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu; yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.”
Ne demek bu?
Bir şehit verdiğimiz o yangın...
Türkiye’nin en güzel kıyılarına doğru inen ormanlarımızı kül eden o yangın...
Enerji hatlarındaki bakımsızlık yüzünden mi çıkmış?
ANKARA’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çok yakında programını açıklıyor. Hem de muhteşem yeni salonunda.
Bu haberi alınca nasıl mutlu oldum bilemezsiniz. Çünkü CSO, gençlik yıllarımızın, aşklarımızın, heyecanlarımızın çoksesli tarihidir.
Bunu en iyi kim bilir?
Mesela akşamları CSO’dan gelen sanatçılarla oturduğumuz Replik Bar’da Selçuk Yöntem bilir. Selçuk o zaman da sahiciydi şimdi de öyle.
Prof. Dr. Mustafa Sarı bir süre önce müsilajın son durumunu raporlamak için bir dizi dalış kararı almıştı.
Çanakkale’den Göcek’e kadar inecekti.
Merakla bekliyordum...
Mustafa Hoca o dalışlara başladı. Önce Çanakkale-Babakale arasında daldı.
Son olarak perşembe günü Avşa Adası’nda daldı...
İsmail’in elinde elektrikli testere...
Dallarından kıpkırmızı kirazların sallandığı yemyeşil ağacı kökünden kesiyor...
Testerenin çıkardığı o tiz ses içimizi yakıyor...
Canım ağaç devriliyor. İsmail aynı öfkeyle diğerine geçiyor.
Testerenin keskin ve tırtıklı kenarı ağaca saplanınca yine aynı ses:
“Ciiiiiiiiiiiaaaaaaa...”
Neredeyse bir çığlık...
Onlarca ağaç böyle ölüyor.
21 Haziran gecesi...
Sırası gelen Yusuf, tam teçhizat nöbet yerine geçmişti.
Dağlarda gölgeler kesilmiş, zifiri karanlık yayılıyordu.
Uzman Çavuş Yusuf, gecenin sessizliğini dinliyordu...
Hakurk bu... Malum.
Yıllarca PKK/YPG’nin kamp bölgesiydi. Şimdi Türk askeri orayı tutuyordu.
Ama alçaklık ve pusu bitmemişti.
Çünkü spor yazarlarına saygım var.
Ama bazen bilgi önüme geliyor.
Günlerdir Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e eleştiriler var.
Hatırlayalım...
İtalya yenilgisinden sonra basın “Yok bir şey, bu maçı unutalım” diye moral veriyordu...
Ben ise şöyle yazmıştım:
“Gerçek 1: Şenol Güneş beraberliğe oynadı. İtalya ile beraberlik ve ardından bir galibiyet yeter, dedi. Yanlış hesap yaptı... Böylece aslan gibi takım, savunmada kaldı...
Gerçek 2: Milli takımdaki bazı oyuncular Avrupa’da star olmuşlar.
Dahası...
Klasik NATO misyonunun yepyeni bir tanıma geçiş sinyaliydi.
En keskin şekliyle özetlersem:
ABD Başkanı Biden’ın mesajları açısından NATO artık bir “savunma paktı” değildir...
NATO’nun bir askeri güç olarak “küresel çözüm ve karar merkezi” haline gelme arzusu açıktan vurgulanmıştır.
Biden’ın özet olarak şu sözleri önemlidir:
NATO’nun küresel işlevi genişlemelidir...
NATO’nun siyasi etki alanı da olmalıdır...
Şu hale bakın ki...
Geçenlerde Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası, “çatışma tarihindeki en büyük füze saldırısında” İsrail’i 300’den fazla roket ve füzeyle vurduğunu açıklıyor...
Ölüler, yaralılar var... Bu defa İsrail vuruyor... 12’si çocuk 35 Filistinli hayatını kaybediyor, 233 kişi yaralanıyor.
Filistin’de aç çocuklar gece yarısı yataklarında yanıyor... Aşı yok...
- İhbar hattı...
- Abi Sarıçubuk yolundayım. Bir araba cayır cayır yanıyor.
İhbarı alan genç jandarma çavuşu hemen bir ekiple olay yerine geçti.
Gittiklerinde araba bir metal yığını haline gelmişti. Hemen çevreyi kordon altına aldılar.
Çavuş bir baktı ki otomobilin şoför koltuğunda birisi var...
- Hemen ambulans... Adli tabip...
Eğildi baktı... Biraz daha yaklaştı...
Hemen aracın plakasını aldı. Ve merkeze bildirdi:
Başarımız için gerçeğin önemini hatırlatmak istiyorum.
Gerçek 1: Şenol Güneş beraberliğe oynadı. İtalya ile beraberlik ve ardından bir galibiyet yeter dedi. Yanlış hesap yaptı... Böylece aslan gibi takım, savunmada kaldı...
Gerçek 2: Milli takımdaki bazı oyuncular Avrupa’da star olmuşlar. Burak Fransa’yı uçurmuş. Yıldız olarak heykelini dikecekler. Hakan Çalhanoğlu Avrupa yıldızı. Ozan’a teklif yağıyor. Mert, Merih, Çağlar... Avrupa’nın en iyi takımlarında forma giyiyorlar... Diğerleri öyle...
Böyle bir takımı savunmada oynatmak “yıldızları yere indirmeye” çalışmaktır.
O nedenle diyorum ki...
“Savaşarak kaybetmek” vardı.
Futbolda dünyaya görsel bir şölen sunmak vardı.
Bizim yıldızlara yakışan buydu. Zaten onların da ruh durumu böyleydi.
FUTBOL dünyası, Fatih Terim mi? Emre Belözoğlu mu? Sergen Yalçın mı? Abdullah Avcı mı? diye tartışırken...
Bu pazar size kıyasıya savaşların yaşandığı bir dünyadan...
Müthiş bir mucizenin hikâyesini anlatıyorum.
“Mucize teknik adam”ın hikâyesi...
“Zaten pandemi vurdu. Bir de sahilleri deniz salyası işgal ederse...”
Marmaris Dalyan hattında Oteller Birliği Başkanı Yücel Okutur ilk uyarıyı yaptı.
Peki şu anda durum nedir?
Üç önemli faktör var.
1. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde “rüzgâr takvimi” nedir? Kuzeyden güneye doğru...
2. Çanakkale sonrasında su akıntı rejimi nasıldır?
3. Bu iki etken deniz salyasını turizm bölgelerine taşır mı?
Ve daha önemli bir endişe:
ATATÜRKÇÜLÜK
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürkçü düşünce sistemi çerçevesinde kurulduğunu, şekillendiğini ve ona göre hareket ettiğini görmemek körlüktür. Bunun sorgulanması abestir. Bakanından komutanlarına, tüm personelinin Atatürkçülüğünü sorgulamak da kimsenin haddi değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Atatürkçülük kimsenin tekelinde, kimsenin zimmetinde değildir.”
NE S-400 NE DE F-35, ABD İLE ASIL MESELE PKK/YPG’DİR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’la Brüksel’de yapacağı görüşmenin kritik konuları üzerine sorduğumuz sorulara Bakan Akar şöyle cevap veriyor:
“Demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri paylaşan stratejik müttefik olan Türkiye ile ABD arasında en büyük problem ne F-35 ne S-400 ne de başka bir şey. En büyük problem PKK/YPG terör örgütü meselesidir. Ortaya attıkları problemler öyle veya böyle çözülür ama çözemeyeceğimiz bir problem var. Bizim milletimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden bir PKK var. PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG var. YPG’ye TIR’lar, uçaklar dolusu silahlar götürüyor, YPG ile işbirliği yapıyorlar. Israrla ve inatla YPG, PKK değil diyorlar. Biz de bunu kabul etmiyor, bu aklımıza hakaret, diyoruz. PKK eşittir YPG olduğu çok açık. ABD’li müttefiklerimizin anlaması gereken şey bu, bu konuda kararlıyız. Türkiye’nin kişiliği, kimliği, egemenliği, bağımsızlığı var. 40 seneden beri asil milletimizin başına bela olan terörü bitirmekte kararlıyız.”
Denizkurdu Tatbikatı’nda o kadar çok şey yaşadık gördük ki... Tatbikatın o muazzam etkisi. Bir de son dönemde yapılan bazı eleştirilere karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevabı...
Özellikle de Atatürkçülükle ilgili saldırılar...
Aksaz Deniz Üssü’nde bir akşam Bakan Akar’la uzun bir sohbet yaptık.
Bunları pazartesi günü aktaracağım...
Sabah 09.00’da Türk donanmasının en önemli üslerinden biri olan Marmaris Aksaz’dan demir alıyoruz.
Atışlı ve çok önemli bir tatbikat bu.
Sualtı komandoları... Denizaltı avı... Hedeflerin vurulması... Havadan atış. SİHA vuruşu.
Bir ara 4 hücumbotun hedef halindeki bir enkaz gemiyi ateş altına almaları vardı ki...
Yer gök inledi.
Salihreis Fırkateyni Oruçreis’le birlikte Doğu Akdeniz’de doğalgaz araması yapan gemimize 80 gün koruma yapmıştı.
Hatta bu gemilerimiz tacize yeltenen bir Yunan gemisini de püskürtmüştü...
‘Hurdacı başkan olur mu’ dediler
Gün doğarken uyanıyor..
Yüzünü yıkayıp ekmeğin arasına peyniri koyduktan sonra...
“Haydi Bismillah”diye kapıya çıkıyor...
Hayatı ve her şeyi olan küçük kasa yeşil kamyonetine atlıyor...
Aydın’ın ilçelerinde cadde cadde, sokak sokak geziyor.
Kimisinden kırık dökük bir sandalye, kimisinden yayları gitmiş bir somya... Bulduğu hurdayı, eskiyi topluyor.
Yıllardır gezdiği sokaklarda onun sesi var...
“Hurdacıııı... Hurdacııııı...”
Çöp konteynerlerinden, atılmış hurdaları topluyor.
Günde ortalama 80 kilometre böyle geziyor.
Sokaklarda onun sesi:
“Demir bakır alırım... Hurdacı geldiiii...”
Hava kararıyor.
Ve o evinde yıkanıp üzerini değiştirdikten sonra yine hayallerine dalıyor...
Hayati Kılıçaslan...
Aydın’ın Kuyucak ilçesine 18 kilometre mesafedeki 850 nüfuslu Gencelli Mahallesi’nde yaşayan Hayati Kılıçaslan...
Ve benim DHA’daki muhabir kardeşlerim Burhan Ceyhan ve Murat Gürkan,önceki gün onun haberini şöyle geçiyor:
“Aydın’ın Kuyucak ilçesinde çocuk yaşlarda başladığı sporla iç içe yaşayan Hayati Kılıçaslan (52), günde 80 kilometre dolaşarak topladığı hurdalarla kurduğu kadın voleybol takımını 2’nci Lig’e çıkarmayı başardı.”
Haberi okuyunca gözlerim doldu.
Fotoğraflara bakınca nasıl duygulandım bilemezsiniz...
Aydın’ın Kuyucak ilçesinin Gencelli Mahallesi’nde bir hurdacı...
Bir spor gönüllüsü adam...
Hikâyesi var...
Hayalleri var...
Mucizesi var...
1- AKLIMA MİLYARLIK TRANSFERLER GELİYOR
Hayati’nin hikâyesini okurken aklıma milyarlık transferler geliyor...
Sonra Hayati’nin hikâyesini okuyorum.
Hayati o kadar spora tutkun ki... 1990’da Gencelli Spor Kulübü’nü kuruyor. Futbol takımı kuruyor. Uğraşıyor. Didiniyor.
“Yapma etme buradan bir şey olmaz”diyorlar... 10 yıl dayanabiliyor. Kulüp kapanıyor...
Geliyoruz 2017’ye...
Hayati yılmıyor. Kulübü yeniden kuruyor.
Ama bu defa farklı. Bu defa kadın futbol takımını kurup amatör lige yöneliyor...
Tabii bu arada yine her sabah gün doğarken kalkıyor.
80 kilometre cadde sokak:
“Hurdacııııı... Hurdacıııı...”
2- İKİNCİ LİGE ÇIKTI
Bu defa da Hayati’yi pandemi vuruyor. Liglere ara verilince kadın futbol takımı da son buluyor.
Ve sonra bir haber geliyor:
“Kadın voleybol takımlarına ikinci lige çıkma hakkı verilecek.”
Hayati’nin içinde yeniden bir umut doğuyor.
İşte bu noktadan sonrasını Hayati’nin kendisinden dinleyelim:
“Kadın voleybol takımıyla ‘Bölgesel Lig’e katılanların 2’nci Lig’e katılma hakkı doğacağını öğrendik ve hemen bir takım kurdum. Aydın’da amatör takımlarda oynayan voleybolcuları Gencelli Spor çatısı altında topladım. Üç ayda yapılan çalışmalarla Bölgesel Lig’e katıldık. Üç maç yaptık, ezilmedik, çok iyi mücadele ettik. Bu sayede 2’nci Lig’e çıkma hakkı kazandık ve gurur duyduk. ‘Hurdacı başkandan 2’nci Lig olur mu?’ dediler ama oldu. 1’inci Lig de olur, ardından Sultanlar Ligi de olur. Ben Kuyucak’a ve spora aşığım.”
3- ‘BAKAN DESTEK OLURSA HAYALİM GERÇEK OLACAK’
Hayati Başkan’ın bir de hayali var... Diyor ki:
“Nazilli-Gencelli arasında günlük 80 kilometre yol yapıyorum. Her gün 300 kilo civarında hurda topluyorum. Duyarlı vatandaşlar da çok destek oluyor. Günlük ne kazanıyorsam birazını evime ayırıyorum, gerisini Gencelli Spor’un kalkınmasına harcıyorum. Hedefim topladığım hurdaların geri dönüşüm tesisini kurmak. Eğer bunu başarırsam Sultanlar Ligi’nde oynayacağımıza inanıyorum. Hurda deyip geçmeyelim, bir hurda bir nefes demektir. Tesis kurmam için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan destek, kadın voleybol takımı için de Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan destek istiyorum.”
Tabii Hayati Başkan, Çevre Bakanı diyor. Biliyorum Murat Kurum Bey bu konulara duyarlıdır. Ama bildiğim kadarıyla bu tür destekler KOSGEB’den geliyor... O yüzden ben buradan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bayramını kutluyor ve Gencelli’den bir selam gönderiyorum...
4- HURDADAN KAZANDIĞI 10 BİN LİRAYLA
Evet arkadaşlar...
Aydın’ın Kuyucak ilçesine 18 kilometre uzaktaki bu kırsal mahallede...
Hayati Kılıçaslan çöp konteynerlerinden topladıklarıyla...
Eski, kırık, bozuk hurdaları alarak kazandığı üç beş kuruşla bir kadın voleybol takımı kuruyor...
Evet bir kadın voleybol takımı...
Ve şimdi onlar İkinci Lig’e çıktılar...
En çok sevindiğim de oyunculardan Nilay Sayar’ın şu sözleri oldu:
“Büyük bir fedakârlıkla arkamızda duruyor.”
O fedakârlığın ne demek olduğunu anlıyor muyuz?
Hurdacı da olsan, bir hayalin peşinde koşma duygusunu anlıyor muyuz?
Her gün 80 kilometre dolaşıp hurda topluyor. Satıyor. Kazandığı üç beş kuruşla bir kadın voleybol takımı kuruyor.
Bu nasıl bir fedakârlıktır. Bu nasıl bir spor aşkıdır...
İşte o yüzden ben...
Hayati’yi yılın girişimcisi ilan ettim.
Hatta daha ileri gidersem:
Türkiye’nin geleneksel spor ödülleri olarak bildiğim Milliyet Spor Ödülleri’nde böyle bir kategori varsa...
Yani yılın spor girişimcisi...
Jüriye öneriyorum.
Orada... Uzakta...
Aydın’ın Kuyucak ilçesine 18 kilometre mesafede bir kırsal mahallede spor aşığı bir girişimci var.
İnsan sormadan edemiyor...
Böyle bir kadın voleybol takımı daha önce kurulmuş mudur?
Buyurun...
Hurdacı Başkan
Hayati Kılıçaslan...
Sen çok yaşa Başkanım...