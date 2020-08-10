Her şeyi anlatan harita

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) bir uydu fotoğrafı yayınladı.
Libya’da çöl ortasında bir yer...
Tek bir yerleşim yok.
Sirte yakınlarında, Rus kargo uçakları, silahlar ve Wagner isimli paralı askerler...
Soruyoruz tabii:
“Yahu bu çöl ortasında ne yapıyorlar?”
ABD neden bunca masrafla, uydularla, AWACS’larla Rusya’yı takip ediyor? Sonra Fransa...
Şimdi Yunanistan’la anlaşan Mısır’ın Afrika’dan getirdiği paralı askerler...
Ne oluyor?
Arkadaşlar, burnumuzun dibinde muazzam bir “istihbarat ve enerji savaşı” yaşanıyor.
Bu fotoğrafın olduğu yer, Libya’daki petrol hilalinin tam ucu.
İnsan falan değil mesele... Petrol ve doğalgaz yani...
Fransa, Mısır ve İsrail de orada... Yunanistan’la anlaşıp Doğu Akdeniz’i kendilerine bir “enerji gölü” yapmak istiyorlar.
E tabii ABD ve Rusya yine karşı karşıya... (Sonunda anlaşırlarsa şaşırmam.)
Türkiye de Libya’nın meşru hükümetiyle anlaşıp “Ben de varım” diyor.
İşte bir harita daha...
Burası da Suriye’de bir çöl... Deyrezor bölgesi... Bakın haritaya, petrol kuyuları çoktan işaretlenmiş.
İşte Fırat Kalkanı ile püskürtüp attığımız YPG-PKK militanlarına ABD orayı tahsis etti. Adı da Suriye Demokratik Güçleri...
İşte şimdi bir ABD’li şirket gelip oranın petrolü için anlaşmayı yaptı.
PEKİ İNSAN NEREDE?
Evinden barkından olmuş milyonlarca insan nerede?
Devler “petrol savaşı”ndayken...
O insanlar da işte burada arkadaşlar...
Altındaki doğalgaz zenginliğinin üzerinde açlıktan ölen göçmenlerin Doğu Akdeniz’deki hali bu... Daha ne diyelim...
Fotoğraflar her şeyi anlatmıyor mu?
Etrafımızda muazzam bir savaş var.
İstihbarat savaşı... Şirketlerin paralı askerleriyle yapılan saldırılar kıyımlar...
Açın Türkiye haritasını, doğudan başlayın. Şu anda Ermenistan’ın saldırılarına karşı Türk ve Azerbaycan ordusu ortak tatbikat yapıyor...
Biraz güneye inin...
İran sınırından gelen göçmenlere karşı sınırda nöbet tutan Mehmetçiklerimiz...
Biraz daha inin... İşte PKK’nın yeniden palazlanmak istediği Irak... Türk askeri, polisi, jandarması sürekli orada operasyonda...
Biraz daha batıya gelin... İşte Suriye...
Kahraman Türk askerinin Türkiye’nin bekası için verdiği amansız mücadele...
Biraz daha batıya kayın...
Yunanistan’ın Meis Adası üzerinden Türkiye’ye yaptığı küstahça tavırlar.
Türk bayraklı gemilere yapılan tacizler...
Meis’ten Libya açıklarına kadar Türk donanması sürekli teyakkuzda...
Ege’de meseleyi zaten biliyorsunuz. Uluslararası yasalara rağmen silahlandırılmış adalar...
Evet arkadaşlar, bu haritalar her şeyi anlatmıyor mu?
Şimdi birileri “Dolar yükseldi, enflasyon arttı” gazıyla Türkiye’yi zor durumda göstermek isterken için için gülüyor olabilir.
Böyle bir durumda bize birlik olmak düşer arkadaşlar...
Yani diyorum ki...
Önce bu haritalara bakalım, sonra hep birlikte aynaya...
Her şeyi anlatan harita
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) bir uydu fotoğrafı yayınladı.
Libya’da çöl ortasında bir yer...
Tek bir yerleşim yok.
Sirte yakınlarında, Rus kargo uçakları, silahlar ve Wagner isimli paralı askerler...
Soruyoruz tabii:
“Yahu bu çöl ortasında ne yapıyorlar?”
ABD neden bunca masrafla, uydularla, AWACS’larla Rusya’yı takip ediyor? Sonra Fransa...
Şimdi Yunanistan’la anlaşan Mısır’ın Afrika’dan getirdiği paralı askerler...
Ne oluyor?
Arkadaşlar, burnumuzun dibinde muazzam bir “istihbarat ve enerji savaşı” yaşanıyor.
Bu fotoğrafın olduğu yer, Libya’daki petrol hilalinin tam ucu.
İnsan falan değil mesele... Petrol ve doğalgaz yani...
Fransa, Mısır ve İsrail de orada... Yunanistan’la anlaşıp Doğu Akdeniz’i kendilerine bir “enerji gölü” yapmak istiyorlar.
E tabii ABD ve Rusya yine karşı karşıya... (Sonunda anlaşırlarsa şaşırmam.)
Türkiye de Libya’nın meşru hükümetiyle anlaşıp “Ben de varım” diyor.
İşte bir harita daha...
Burası da Suriye’de bir çöl... Deyrezor bölgesi... Bakın haritaya, petrol kuyuları çoktan işaretlenmiş.
İşte Fırat Kalkanı ile püskürtüp attığımız YPG-PKK militanlarına ABD orayı tahsis etti. Adı da Suriye Demokratik Güçleri...
İşte şimdi bir ABD’li şirket gelip oranın petrolü için anlaşmayı yaptı.
PEKİ İNSAN NEREDE?
Evinden barkından olmuş milyonlarca insan nerede?
Devler “petrol savaşı”ndayken...
O insanlar da işte burada arkadaşlar...
Altındaki doğalgaz zenginliğinin üzerinde açlıktan ölen göçmenlerin Doğu Akdeniz’deki hali bu... Daha ne diyelim...
Fotoğraflar her şeyi anlatmıyor mu?
Etrafımızda muazzam bir savaş var.
İstihbarat savaşı... Şirketlerin paralı askerleriyle yapılan saldırılar kıyımlar...
Açın Türkiye haritasını, doğudan başlayın. Şu anda Ermenistan’ın saldırılarına karşı Türk ve Azerbaycan ordusu ortak tatbikat yapıyor...
Biraz güneye inin...
İran sınırından gelen göçmenlere karşı sınırda nöbet tutan Mehmetçiklerimiz...
Biraz daha inin... İşte PKK’nın yeniden palazlanmak istediği Irak... Türk askeri, polisi, jandarması sürekli orada operasyonda...
Biraz daha batıya gelin... İşte Suriye...
Kahraman Türk askerinin Türkiye’nin bekası için verdiği amansız mücadele...
Biraz daha batıya kayın...
Yunanistan’ın Meis Adası üzerinden Türkiye’ye yaptığı küstahça tavırlar.
Türk bayraklı gemilere yapılan tacizler...
Meis’ten Libya açıklarına kadar Türk donanması sürekli teyakkuzda...
Ege’de meseleyi zaten biliyorsunuz. Uluslararası yasalara rağmen silahlandırılmış adalar...
Evet arkadaşlar, bu haritalar her şeyi anlatmıyor mu?
Şimdi birileri “Dolar yükseldi, enflasyon arttı” gazıyla Türkiye’yi zor durumda göstermek isterken için için gülüyor olabilir.
Böyle bir durumda bize birlik olmak düşer arkadaşlar...
Yani diyorum ki...
Önce bu haritalara bakalım, sonra hep birlikte aynaya...