Haziran ortası dış hat seferleri başlıyor

Bayrama giriyoruz. Ve herkesin ağzında şu soru: “Turizm sezonu ne zaman başlayacak? Kapılar ne zaman açılacak?”
Bu soruların cevapları için dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la konuştum.
İlk bilgi şu: “Alman yetkililerden, operatörlerden çok olumlu mesajlar geliyor.”
Almanya’da hükümetin turizmden sorumlu ismi Thomas Barreiss’ın önceki hafta olumlu mesajlar verdiğini biliyorum.
Bu arada bir not:
Almanya’nın turizmden sorumlu en yetkili kişisinin ayrıca bir Türkiye sevgisi var. İstanbul ve Bodrum’da tatil yapan bir kişi... O nedenle Türkiye’de tatil yapmak isteyenleri çok daha iyi anlıyor.
PEKİ NE KONUŞTULAR?
Almanya’dan gelen bu “umut dolu” samimi mesajların arkasında nasıl bir strateji var?
Bu sorunun cevabı için...
Türkiye’nin bazı temaslarının yarattığı sonuçlara bakmak gerekiyor.
Ve elbette Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un geliştirdiği “sertifikasyon sistemi”nin etkilerine...
Önceki hafta Barreiss’la telefonla konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, meslektaşına aynen şöyle diyor:
“Sevgili dostum, Türkiye’nin sağlık altyapısı turizm için hazırdır. Tabii şu 3 konuyu da hatırlatmak isterim:
1) Siz de biliyorsunuz ki Almanya’da 3.5 milyon Türk yaşıyor. Bu insanlar her yıl Türkiye’ye gelir, tatil yaparlar. Bunların bu tatil talepleri için ne yapacaksınız?
2) Her yıl 5 milyon Alman Türkiye’ye tatile geliyor. Bu insanlar engellenecek mi? Nasıl olacak?
3) Unutmayalım ki Türkiye’de yatırım yapmış çok önemli Alman firmalar var. Mesela Antalya Havalimanı’nı bir Alman firma işletiyor. Antalya’da birçok otelin sahibi ya da işleticisi Alman firmalar. Mesela SunExpress ve Lufthansa ortaklığı var. Yine Almanya’nın en büyük tur operatörleri Türkiye ile büyük işler yapıyor. Bunlar ne olacak? Ayrıca Türkiye ile Almanya arasındaki işadamlarını ve yatırımları saymıyorum bile...”
SORULAR ETKİLİ OLDU
İşte Bakan Ersoy’un bu konuşması ve en önemlisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkel’le görüşmesi çok etkili oldu.
Alman Bakan’a söylenen “sertifikasyon projesi” kapıların açılması için neredeyse sihirli bir etki yarattı.
Bu gelişmelerin perde arkasında üç önemli eylem var:
1) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızlı görevlendirmesiyle Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak bir çalışma yürütmesi...
2) Turizm Bakanı Ersoy’un geliştirdiği “sağlık sertifikasyon sistemini” 70 ülkeye sunması... AB ülkelerinin turizm bakanları ve büyükelçilerine tek tek anlatması... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ilgili bütün ülkelerin dışişleri bakanları ile görüşmesi... Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’nin sağlık altyapı planını çıkarması... Tek tek turizm bölgelerindeki yatak ve doktor kapasiteleri, ambulans uçaklar ve deniz ambulans kapasitesinin rakamlarla anlatılması...
3) Büyük tur operatörlerinin CEO’larıyla tek tek görüşülmesi... Turizm müşavirlerinin yabancı basına sağlık sertifikasyon sistemini anlatması...
AĞUSTOS SONUNA KADAR BÜTÜN HATLAR AÇILIR
Bütün bu gelişmelerin sonunda, Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın teklif ettiği “dış hat sefer takvimi” gündeme geliyor.
Eğer son dakika bir değişiklik olmazsa, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu takvimi şöyle özetledi:
“Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun onayı alınarak haziran ortasından sonra dış hat seferlerini aşamalı olarak açmaya başlayacağız. Temmuz-ağustos boyunca hatlar açılmaya başlayacak. Eylüle gelindiğinde açılmamış belki birkaç hat kalabilir.”
Evet, görünen odur ki bayram sonrası Türkiye turizmi hareketlenecek.
Tatil yapmak isteyenlerden otellere, turizmle bağlantılı tüm esnaf için umarım verimli bir turizm sezonu başlar.
Bu sezonun başlaması için var gücüyle çalışan, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakan, bürokrat, sağlık çalışanı ve diplomatlara helal olsun... Ama önce biraz daha dikkat ve sabır...
“Sosyal mesafe” için sabır...
“Evde kalmak” için sabır...
“Bayramlaşmada sosyal mesafe” için sabır... Az kaldı. Biraz daha sabır... Ramazan Bayramınızı tebrik ederim...
Haziran ortası dış hat seferleri başlıyor
Bayrama giriyoruz. Ve herkesin ağzında şu soru: “Turizm sezonu ne zaman başlayacak? Kapılar ne zaman açılacak?”
Bu soruların cevapları için dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la konuştum.
İlk bilgi şu: “Alman yetkililerden, operatörlerden çok olumlu mesajlar geliyor.”
Almanya’da hükümetin turizmden sorumlu ismi Thomas Barreiss’ın önceki hafta olumlu mesajlar verdiğini biliyorum.
Bu arada bir not:
Almanya’nın turizmden sorumlu en yetkili kişisinin ayrıca bir Türkiye sevgisi var. İstanbul ve Bodrum’da tatil yapan bir kişi... O nedenle Türkiye’de tatil yapmak isteyenleri çok daha iyi anlıyor.
PEKİ NE KONUŞTULAR?
Almanya’dan gelen bu “umut dolu” samimi mesajların arkasında nasıl bir strateji var?
Bu sorunun cevabı için...
Türkiye’nin bazı temaslarının yarattığı sonuçlara bakmak gerekiyor.
Ve elbette Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un geliştirdiği “sertifikasyon sistemi”nin etkilerine...
Önceki hafta Barreiss’la telefonla konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, meslektaşına aynen şöyle diyor:
“Sevgili dostum, Türkiye’nin sağlık altyapısı turizm için hazırdır. Tabii şu 3 konuyu da hatırlatmak isterim:
1) Siz de biliyorsunuz ki Almanya’da 3.5 milyon Türk yaşıyor. Bu insanlar her yıl Türkiye’ye gelir, tatil yaparlar. Bunların bu tatil talepleri için ne yapacaksınız?
2) Her yıl 5 milyon Alman Türkiye’ye tatile geliyor. Bu insanlar engellenecek mi? Nasıl olacak?
3) Unutmayalım ki Türkiye’de yatırım yapmış çok önemli Alman firmalar var. Mesela Antalya Havalimanı’nı bir Alman firma işletiyor. Antalya’da birçok otelin sahibi ya da işleticisi Alman firmalar. Mesela SunExpress ve Lufthansa ortaklığı var. Yine Almanya’nın en büyük tur operatörleri Türkiye ile büyük işler yapıyor. Bunlar ne olacak? Ayrıca Türkiye ile Almanya arasındaki işadamlarını ve yatırımları saymıyorum bile...”
SORULAR ETKİLİ OLDU
İşte Bakan Ersoy’un bu konuşması ve en önemlisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkel’le görüşmesi çok etkili oldu.
Alman Bakan’a söylenen “sertifikasyon projesi” kapıların açılması için neredeyse sihirli bir etki yarattı.
Bu gelişmelerin perde arkasında üç önemli eylem var:
1) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızlı görevlendirmesiyle Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak bir çalışma yürütmesi...
2) Turizm Bakanı Ersoy’un geliştirdiği “sağlık sertifikasyon sistemini” 70 ülkeye sunması... AB ülkelerinin turizm bakanları ve büyükelçilerine tek tek anlatması... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ilgili bütün ülkelerin dışişleri bakanları ile görüşmesi... Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’nin sağlık altyapı planını çıkarması... Tek tek turizm bölgelerindeki yatak ve doktor kapasiteleri, ambulans uçaklar ve deniz ambulans kapasitesinin rakamlarla anlatılması...
3) Büyük tur operatörlerinin CEO’larıyla tek tek görüşülmesi... Turizm müşavirlerinin yabancı basına sağlık sertifikasyon sistemini anlatması...
AĞUSTOS SONUNA KADAR BÜTÜN HATLAR AÇILIR
Bütün bu gelişmelerin sonunda, Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın teklif ettiği “dış hat sefer takvimi” gündeme geliyor.
Eğer son dakika bir değişiklik olmazsa, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu takvimi şöyle özetledi:
“Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun onayı alınarak haziran ortasından sonra dış hat seferlerini aşamalı olarak açmaya başlayacağız. Temmuz-ağustos boyunca hatlar açılmaya başlayacak. Eylüle gelindiğinde açılmamış belki birkaç hat kalabilir.”
Evet, görünen odur ki bayram sonrası Türkiye turizmi hareketlenecek.
Tatil yapmak isteyenlerden otellere, turizmle bağlantılı tüm esnaf için umarım verimli bir turizm sezonu başlar.
Bu sezonun başlaması için var gücüyle çalışan, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakan, bürokrat, sağlık çalışanı ve diplomatlara helal olsun... Ama önce biraz daha dikkat ve sabır...
“Sosyal mesafe” için sabır...
“Evde kalmak” için sabır...
“Bayramlaşmada sosyal mesafe” için sabır... Az kaldı. Biraz daha sabır... Ramazan Bayramınızı tebrik ederim...