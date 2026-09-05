 Hatay Valisi ve eşinin yüreğimizdeki ışığı

Haberin Devamı

Vali Bey başından sonuna kadar harabeye dönmüş olan o sokaklarda yaşamış.

6 Şubat depreminden hemen sonra gelmiş.

Konulara öylesine hâkim ki... Heyecanla anlatıyor.

Ve beni derinden etkileyen şu diyaloğu yaşıyoruz:

-Sayın Valim böylesine bir yoklukta eşinizi, çocuklarınızı getirebildiniz mi?

-Hemen olmadı elbette. Çok zorlu günlerdi. Kalacak yer yoktu.

-Geldi mi sonra?

-Evet 1.5 ay sonra çocuklarımızla birlikte geldi. Aslında ben ona bir süre Ankara’ya gitmesini teklif etmiştim.

-Ama?

-Ama o ‘Sen neredeysen biz oradayız’ dedi ve geldi.

İşte böyle başlamış Hatay’ın yüreğindeki ışık.

Esra Masatlı bir öğretmen. Yerle bir olmuş şehre gelir gelmez 6 bin 447 çocuğun yetim ve öksüz kaldığını tespit ediyor.

Ve hemen kolları sıvıyor. Hem bir anne hem de bir öğretmen olarak bir yardım projesinin başına geçiyor:

Haberin Devamı

“Yüreğimizdeki Işık...”

Esra öğretmenin bu cevabı o kadar etkiliyor ki beni;

O yüzden bugün size “Yüreğimizdeki ışığı” anlatacağım.

Ankara’ya gitmek yerine;

Yokluğun, felaketin vurduğu Hatay’a gelen Esra öğretmeni...

Ve bütün kamu görevlilerinin bu insani çabasını anlatacağım.

Hatay’a Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile geliyoruz.

Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden ve savunma sanayii alanında dev yatırımları olan Fuat Bey’le bir dizi programa katılacağız. Ve İskenderun’a yaptığı 2.5 milyar dolarlık çelik üretim kompleksini gezeceğiz.

Ama önce beni derinden etkileyen Vali Masatlı ile yaptığımız şehir turunu aktarıyorum.

Hatay’da yaraların sarılması için inanılmaz işler yapılmış.

Düşünsenize;

Dünyanın en ağır deprem felaketlerinden birisinin yaşandığı bölgeye koordinatör vali olarak atanıyorsunuz. Ama kalacak yer yok. Su yok. Yıkanacak yer yok.

Vali Mustafa Bey’le yeniden inşa edilen şehrin sokaklarını gezerken;

Sanki devasa bir inşaat faaliyetini değil;

Daha çok bir insanlık mucizesini konuşuyoruz.

Haberin Devamı

Ben bugün Hatay’a yapılan milyarlarca liralık yatırımları değil;

Şehri yeniden ayağa kaldıran projeleri değil;

Doğrudan insan kalbini anlatacağım.

Sevgiyle çalışan iki insanın mucizesini anlatacağım.

Öyle ya; Uykusuzluktan yorgun, susuzluktan saçları keçe gibi olmuş bir vali.

Durmadan çalışıyor.

Düşünsenize, annesini babasını kaybetmiş çocuklar. Müthiş bir travma.

İşte o zaman Esra öğretmen bir umut için ışık yakıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan muazzam bir destek veriyor.

Böylece başlıyor çalışmaya Esra öğretmen...

Bütün valilik personelinin eşleri seferber oluyor. Kaymakam eşleri öksüz çocukları paylaşıyorlar.

Tam bir “kalp seferberliği...” Gece gündüz “yüreklerindeki ışığı”, yıkılmış şehrin kimsesiz çocuklarına vermeye çalışıyorlar.

Haberin Devamı

Bir çocuğu düşünün. Yıkıntılar arasında annesini babasını arıyor. Ama yoklar.

İşte o çocuklara anne sıcaklığında yerler bulunuyor.

Bir sıcak yataktan, bir sıcak çorbadan, bugün renkli panayırlara uzanan bir ışık.

Evet bugün Hatay’dayım...

Devrilmiş bir şehrin tozları arasından;

Yıkılmış hayatların enkazları altından;

Gözyaşlarıyla gelen o ışığı dinledim ve gördüm.

Esra öğretmen ve öksüz yetim çocuklar için yüreğimizdeki ışık projesi

Hatay’da bir mucize gördüm. Muazzam çalışan bir vali.

Ankara’ya gitmek yerine eşine desteğe gelen bir öğretmen anne.

Bugün inşaat üzerine devasa istatistikler, yatırımlar üzerine muazzam rakamlar vermiyorum.

Yalnızca insan kalbinin gücünü anlatıyorum. Ve Vali Masatlı ile eşi Esra Hanım’ı, bu projeye destek veren bütün kamu görevlilerini yürekten tebrik ediyorum.

Haberin Devamı

Arkadaşlar; Taşları üst üste koyarsanız binalar yaparsınız.

Ama kalpleri üst üste koyarsanız mucizelerle dünyalar kurarsınız...

Dün Hatay’da işte bu mucizeyi gördüm.





Fatih Çekirge - Vali Mustafa Masatlı - Fuat Tosyalı