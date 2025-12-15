Güneşin gözyaşları gerçek oldu

Haberin Devamı

1. Ve Machado’yu kaçıran eski ABD Donanma (SEAL) komandosunu görünce, “Sanki bizi oturduğumuz koltuklara çivileyen aksiyon filmlerinden bir senaryo bu” dedim.

Şu fotoğraflardaki benzerliğe bakar mısınız?

‘Kod Adı Angel’ filminde ABD Başkanı’nı kurtaran eski donanma subayı Gerard Butler ile muhalif lider Machado’yu Venezuella’dan kaçıran Bryan Stern’ın fotoğrafları.









Filmin ikinci bölümünde Gerard’ın rakibinin de eski bir SEAL timi üyesi olduğunu ve koruma/kurtarma şirketi kurduğunu hatırlatalım...

Yalnız fotoğraf mı?

Birçok Hollywood aksiyonundaki kahramanların özgeçmişini düşünün.

Bir de Machado’yu Venezuella’dan kaçıran Stern’in özgeçmişine bakın: “Bryan Stern, Kara ve Deniz Kuvvetleri’nde çok sayıda savaşa katılmış bir gazidir. Bryan, SEAL timi ve diğer müşterek özel operasyon görev güçlerinde uzun yıllar görev almıştır. Kıdemli bir istihbarat subayıdır. Rehine kurtarma, terörle mücadele, nükleer silahların önlenmesi, kritik teknolojiler ve gayrinizami harp uzmanlığına sahiptir. Aldığı ödül ve nişanlar arasında Mor Kalp Madalyası vardır.”









Bu özgeçmiş bütün aksiyon filmlerinin kahramanlarını özetlemiyor mu?

Ne garip?

Tom Cruise’un canlandırdığı emekli binbaşı Jack Reacher’in de benzeri bir özgeçmişi ve bir “Mor Kalp Madalyası” var.

Stevan Segal’ın bütün aksiyon filmlerinde özgeçmişi aynıdır. Emekli SEAL komutanı... Mor Kalp Madalyalı.

2. GÜNEŞİN GÖZYAŞLARI GERÇEK OLDU

Yazının başlığına dönersek...

Maria Machado’nun kaçırılış hikâyesi Bruce Willis ve Monica Bellucci’nin başrollerini oynadıkları ‘Güneşin Gözyaşları’ filminin konusunu andırıyor.









‘Güneşin Gözyaşları’nda deniz komandosu Bruce, Nijerya’da görev yaparken rehin alınan doktor Lena’yı kurtarmak için bir tim kurar.

O tim de donanma askerleridir.

Bruce de bol madalyalı bir donanma komandosudur. SEAL’dir.

3. GRİ BOĞA ŞİRKETİ

Biliyorsunuz Nobel Barış Ödülü’nü alan Maria Machado eğer ödülü almak için Venezuella’dan çıkmaya çalışırsa tutuklanacaktı. Böylece dünyada Afganistan dahil 800’den fazla arama kurtarma işi yapan ve eski ABD donanma askerlerinden (SEAL) oluşan Gri Boğa şirketi devreye giriyor.









Şirketin kurucusu Bryan Stern operasyonun adını ‘Altın Dinamit’ koyuyor.

Altın, Machado’nun alacağı 18 ayar Nobel ödülünü, dinamit ise Alfred Nobel’in ünlü icadı dinamiti temsil ediyordu.

4. 10 KONTROL NOKTASI GEÇİLDİ

Kaçışının ilk ayağı karayoluyla oluyor.

Machado ve ona eşlik edenler, saklandığı Caracas banliyösünden bir kıyı balıkçı köyüne gitmek zorundaydılar. Yol boyunca 10 askeri kontrol noktasıyla karşılaşıyorlar. Machado kılık değiştirdiği için tanınmıyor.

Sonra daha da tehlikeli bir bölüm.

Salı akşamı yerel saatle 17.00 sularında bir balıkçı teknesi onu Venezuela kıyılarından alıyor.

Açıklarda Stern’in beklediği başka bir tekneye taşıyor. Böylece tekneleri değiştirerek Karayip Denizi’nin dev dalgaları arasında Curaçao Adası’na doğru 10 saatten fazla gidiyorlar.

Bu sırada Venezuella’dan gelecek uyuşturucu teknelerine karşı hava gözlemi yapan ABD donanmasına da haber veriliyor.

5. VE KAÇIŞ

Çarşamba sabahı erken saatlerde Curaçao’ya varıyorlar. Yaklaşık üç saat ve çok ihtiyaç duyulan bir duştan sonra Machado, Oslo’ya doğru yola çıkan özel bir uçağa güven içinde biniyor.

Evet arkadaşlar.

Muhalif lider ve Nobel ödüllü Machado’nun kaçış hikâyesi değişik kaynaklarda farklı detaylarla anlatılıyor.

Benim tahminim Trump’ın bilgisinde eski SEAL timlerinin kurtarma şirketi kullanılmış görünüyor.

Tam bir aksiyon filmi gibi gözükse de...

Bu aynı zamanda ABD ordusunun dilediği zamanda Venezuella’da böyle bir operasyonu yapabileceğini de anlatıyor.

Buradan sonrası filmden çıkar.

Venezuella Devlet Başkanı Maduro’nun kendi evinde böyle bir operasyonu atlaması...

Görememesi. Haberinin olmaması.

Kendisi için de çok önemli bir mesaj haline geliyor.

Bu gerçek filmi izlemeye devam edeceğiz.