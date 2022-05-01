Gündüz işte gece sahada

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1. BESTE iple çekiyordu akşamı. Bir heyecan... İçi içine sığmıyordu...

Bir doktorun yanında asistanlık yapıyordu ama...







Asistanlık mı, “asist mi” deseniz...

Onun gönlü gole giden bir “asist”ti...

Beste 26 yaşında ve Ege Üniversitesi Elektronik Haberleşme mezunu...

Mesai biter bitmez gittiği yer ise...

Altay Kadın Futbol antrenmanı. Gündüzleri mesai... Geceleri antrenman...

Ve hafta sonu maçlar...







Beste, “Nereden çıktı futbol?” diye sorunca şöyle diyor: “Kızların oyunları bana hiç çekici gelmedi. Küçükken mahalle arkadaşlarımla evimizin önündeki futbol sahasında çok vakit geçiriyordum. Ailem de futbol için destek oldu...”

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2. NEDEN ÇALIŞIYORLAR

Peki erkek futbolunda oyuncuların başka bir işte çalışması diye bir durum yokken, kadın futbolcular neden çalışmak zorunda?

İşte bunu soruyorum TFF’ye...

Ve Beste’nin cevabı:







“Kadın futbolunda maalesef gelir kaynağı az. Ondan dolayı ekstra iş gerekiyor ve tüm bu sektördeki arkadaşlarım aynı durumda. Ben bir güzellik merkezinde çalışıyorum. Burada misafirlerimizi karşılıyor ve daha sonra cilt bakımlarını da yapıyorum.”

3. 13 YAŞINDA MEŞİN YUVARLAK

Beste küçük yaşta adım atıyor yeşil sahalara.

13 yaşında Bucaspor’da futbola başlıyor. 4.5 yıl sonra Konak Belediyespor’a transfer... 6 ayda A takıma yükseliyor. 2 şampiyonluk yaşıyor.







Soruyoruz:

“İdolün var mı?”

Cevap:

“Kadın futbolcu olarak ABD’li Alex Morgen’ı çok beğeniyorum. Kendi mevkimden ise Brezilyalı Marcelo’nun hayranıyım.”

Beste sakatlığı nedeniyle tam futbolu bırakma kararı alıyor ki...

Umutlara, hayallere veda zamanında...

Bir telefon...

Arayan; Altay’ın teknik direktörü Cenk Decdel.





Altay’ın teknik direktörü Cenk Dedcel

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Ve Beste Altay’da başlıyor.

Tabii hayat yine zor. Para yok. Destek yok. Çünkü...

Kadın futbolu, “kadını ikinci planda tutan” bir anlayışla parasız yapılıyor.

Neden... Neden... Neden...

Bu soruyu bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu’na sormak istedim.

Üstelik AB fonları da var...

Ve devam ediyorum...



4. 'KÂĞITLARDAN TOP YAPARDIM ANNEM KESSE DE YİNE OYNARDIM'



Kaleci Kübra 6 yaşına geldiğinde oğlanlarla karşı arsada top koşturuyordu.

Annesi bu yüzden çok dertliydi: “Kızım senin futbolla, topla ne işin olur oğlanların arasında...”







Kübra o günleri şöyle anlatıyor: “6 yaşından beri futbol oynuyorum. Benim futbola ayrı bir tutkum vardı. Annem topumu kesse bile kâğıtları ya da bez parçalarını yuvarlar, top şekline getirir, yine oynardım.”

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Ama babası yanındaydı... Ve babasının desteğiyle hayallerinin peşinde koşmaya devam etti.

Kübra üniversite sınavlarında gazeteciliği kazanmıştı...

Ama bunun yerine hemen para kazanacağı teknik bir meslek öğrenmeyi seçti.

Çünkü ancak kendi parasını kazanarak futbol oynayabilirdi.

Ve öyle de yaptı.



5. TFF NEDEN DESTEKLEMİYOR

Mobilya atölyesinde çalışmaya başladı.

Kübra’ya sorunca aldığımız cevap şu:

“Çalıştığım işten kazandığım parayla kimseye muhtaç olmuyorum, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum ve gönlümce futbolumu oynuyorum. Bir anlamda ‘çalışırken profesyonel futbol oynama’ hayalimi de gerçekleştirmiş oldum.”

İşte kilit söz budur: “Çalışırken profesyonel futbol oynama hayali...”

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Duydunuz mu Kübra’yı...

Profesyonel olmak için mobilyacıda çalışıyor...

Yani “en amatör” gizli profesyonel...

Erkek liginde yüzlerce milyon Euro’lar havalarda uçuşurken...

Kadın liginde “mobilyacı profesyonel Kübra”!

O zaman yine soruyorum, Sayın TFF...

“Neden... Neden... Neden...”

Dahası kadın ligi canlı yayında da yok. Lig ihalesinde hiç yok. Ve kocaman bir “NEDEN?”...

Altay Futbol Kulübü’nü bir örnek diye seçtim ve kutluyorum.

Kadın futboluna destek veren her kulübü yürekten destekliyorum.

Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nu alkışlıyorum...

Antrenör Cenk Decdel’e “Aman kardeşim, sakın yılma” diyorum...

Ve bu sloganı TFF’ye gönderiyorum:

“Haydi kızlar... Kızlar haydiiiii. Tam zamanı şimdiiii...”