Gökyüzü suikastlarından gelen soru: Ya müthiş bir istihbarat ya da korkunç bir zafiyet

Haberin Devamı

Yeni nesil savaş stratejisinin en keskin sorusu bu olmalı.

ABD ve İsrail teknolojisi mi?

CIA, Mossad istihbaratı mı?

Ve ortada dehşet verici bir gerçek. Gökyüzünden geliyorlar ve teker teker öldürüyorlar.

Nasıl oluyor da İran gibi köklü bir devlet böylesine kalbinden avlanabiliyor?

Ya müthiş bir istihbarat.

Ya da korkunç bir zafiyet.

Şu listeye bakar mısınız?

Daha ilk füze saldırısında İran’ın 1 numaralı ismi, dini lideri Hamaney öldürülüyor.

Oysa saldırının yapılacağı günlerdir, haftalardır biliniyor. Dahası daha önce bu tür nokta atışlarıyla bir çok İranlı komutan öldürülmüştü.

Yani İsrail’in suikast sicili var.

Neden güvenlikte önlem alamadılar?

Hamaney’le birlikte Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şemhani öldürülüyor. Ülkenin güvenliğinden sorumlu en tepedeki ismin bu şekilde öldürülmesi ne anlama geliyor?

Haberin Devamı

Ülkenin güvenliğini sağlamakla görevli ama kendi güvenliği için böylesine bir zafiyet.

Sonra, Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur...

İran devriminin askeri yapılanmasındaki en kilit isim.

O da öldürülüyor.

Ardından Genelkurmay Başkanı Musevi...

Ve Savunma Bakanı Nasırzade öldürülüyor.

Tam bir şok.

İran gibi bir devlet.

Her defasında ülkenin askeri ve sivil yöneticileri füzelerle vuruluyor. Düşünün ki...

Devletin Milli Güvenlik Kurulu daha ilk vuruşta yok ediliyor.

Başsız kalıyor. İşte o nedenle soruyorum:

Ya müthiş bir istihbarat ve teknoloji,

Ya da korkunç bir güvenlik zafiyeti.

Bile bile neden önlem almadılar? Ya da yetersiz mi kaldılar?

Oysa daha önce defalarca bu tür suikastlar oldu.

Şu listeye bakar mısınız?

13 HAZİRAN SALDIRISI

4 KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail’in gerçekleştirdiği 13 Haziran saldırılarında ülkenin en üst düzey dört komutanı öldürülmüştü.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami.

Hatam el-Anbiya Karargâhı’nın komutanı Gülam Ali Reşid ile Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacızade.

YERİNE ATANANI DA ÖLDÜRDÜLER

16 Haziran’da Tahran’a yapılan saldırılarda bu kez Ali Şadmani isimli üst düzey komutan öldürüldü.

Haberin Devamı

Şadmani, ilk saldırı dalgasında öldürülen Gülam Ali Reşid’ın yerine atanmıştı.

Öyle takip ediyorlar ki... Yerine atanan komutanı da vuruyorlar.

Daha 2020 yılında yine suikastla öldürülen Kasım Süleymani gibi örnekler var.

HEDEF NÜKLEER FİZİKÇİLER

Yalnızca askerler ya da yöneticiler değil.

İran’daki nükleer fizikçiler de hedef oldu.

Örneğin nükleer fizikçi Abbasi. 2010-2013 yıllarında İran Atom Enerjisi Kurumu’nun direktörlüğünü yaptı. 2020’de milletvekili oldu. İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda tam bir şahindi. Nükleer silah yapmak için gönüllü olduğunu açıklamıştı.

Bir saldırıda öldürüldü.

Azad Üniversitesi’nin Rektörü Mohammad Mehdi Tehranchi. Shahid Beheshti Üniversitesi’nde nükleer mühendislik bölüm başkanı Abdulhamid Manouchehr. Beheshti Üniversitesi’nde nükleer mühendis profesörü Ahmad Reza Zolfaghari.

Haberin Devamı

Beheshti Üniversitesi’nde bir diğer nükleer fizik profesörü Amirhossein Feqhi.

Hepsi de suikasta kurban gittiler.

İÇERİDEN BİLGİ SIZIYOR

Bu öylesine bir savaş ki...

Yalnızca füzelerle, uydularla değil,

İhanetle de yürütülüyor. İçeriden bilgi sızdırılıyor.

İran’da rejim düşmanı isimler CIA ve Mossad tarafından kullanılıyor.

İsrail istihbaratını çökertmek için Tahran’da kurulan İran istihbarat biriminin başındaki isim bile Mossad’a ajan oluyor.

Devrim Muhafızları’nın istihbarat biriminin direktörü Muhammed Kazımi bu sızdırmalarla öldürülüyor. Aslında son saldırılarda dini lider Hamaney dahil ülke güvenliğinin en önemli isimlerinin öldürülmesi aynı zamanda dünyaya bir mesaj oluyor. Trump’ın mesajını şöyle tercüme edebiliriz:

Haberin Devamı

“İşte Venezuela Başkanı’nı sarayından aldım. İşte İran’ın 1 numaralı ismi ve yardımcılarını öldürdüm. Eğer istersem...”

Bütün bunları toparlayınca,

ABD ve İsrail’de çok gelişmiş bir istihbarat teknolojisi olduğu ortada.

İran devletinde ise korkunç bir istihbarat zafiyeti olduğu açık. Tabii bir de baskıcı rejimin yarattığı öfke var.

Tabii bunları görünce,

Bizim MİT Başkanlığı’nın ortaya çıkarttığı Mossad ajanlarını ve organizasyonlarını hatırlatmadan geçemiyorum.

Çok şükür ki;

Mazisi 2 bin yıl öncesine, Mete Han’lara dayanan bir ordumuz ve devletimiz var.

Çok şükür ki;

Bu coğrafyadaki ateş çemberine rağmen demokrasimiz ve kardeşliğimiz var.

Şimdi bunlara bir de “Terörsüz Türkiye vizyonu”nu ekliyoruz.

Evet bu savaşı izliyoruz.

Ama bir film gibi değil.

Haberin Devamı

Daha çok bir “ders” gibi görmeliyiz.