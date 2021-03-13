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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Göç dalgası tsunami gibi... İşte sahillerdeki son durum
Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Göç dalgası tsunami gibi... İşte sahillerdeki son durum

13 Mart 2021

Muğla Belediye Başkanı Gürün’le Bodrum, Fethiye, Marmaris üzerine sohbet

Salgınla birlikte “kaçış noktası” haline gelen Muğla kıyılarına tsunami gibi vuran o müthiş “yerli göç dalgası”...

Normalde 1 milyon olan nüfus, kışın yaklaşık 2 milyona ulaşmış...

Yaz aylarıyla birlikte bu rakam 4 milyonu aşacak.

Bodrum... Fethiye... Marmaris...

Gökova, Hisarönü, Göcek, Fethiye körfezleri... Uzunluğu 1480 kilometreye varan sahil şeridi...

Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan, Türkiye turizminin en önemli körfezleri...

Göç dalgası tsunami gibi... İşte sahillerdeki son durum

Geçen yaz salgının ilk etkisi nedeniyle yeterince organize olamayanlar, bu yaz karadan ve denizden akın akın gidiyor.

Muğla turuncu kategorisinde ve riskli bölge ilan edilmiş durumda...

Ev, arsa, marina kiralama ücretleri uçtu...

Gulet ve yat kiralama şirketleri doldu...

Peki şu anda durum nedir?

Böylesine bir göç dalgasına bu altyapı dayanacak mı?

Muğla’da salgın oranı nedir?

Hastane ve doktor kapasitesi yetecek mi?

Bütün bunları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e sordum.

İşte cevaplar...

‘ASLINDA MAVİYİZ AMA...’

Başkan Gürün, Muğla genelinde aslında mavi renkte olduklarını söylüyor ve ekliyor:

“Tabii oranlama resmi nüfus üzerinden yapılıyor. Oysaki burada kışın nüfus ikiye katlandı. O nedenle vaka sayısını resmi nüfusa bölmek hatalı oluyor. Fiili nüfusa göre hesaplansa turuncu değil, mavi çıkarız...”

BODRUM VE AŞIRI YAPILAŞMA

“Altyapı konusunda en acil ihtiyacı olan Bodrum’a 650 milyon lira yatırım yapıyoruz. Turgutreis, Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük mahallelerini kapsayan 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışması sürüyor.”

Sordum:

- Sayın Gürün, Bodrum’da arıtmadan çok şikâyet var. Bu göç dalgasında daha da beter olmaz mı?

Başkan Gürün:

“Bodrum’un en büyük arıtma tesisi 113 milyon 600 bin TL yatırımla Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi ve Gümbet-Gümüşlük projesidir. Bunun için hızla çalışıyoruz. Proje tamamlandığında yüzde 90 yeterli olacak.”

TURİZM BAKANLIĞI DEVRALIYOR

Osman Gürün Bodrum’un arıtma kapasitesiyle ilgili bir önemli gelişmeyi daha aktarıyor:

“Turizm Bakanlığı ile bir protokol yaptık. Yapılan protokolle 250 milyon TL yatırım bedeliyle Bodrum ilçesi İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi altyapı çalışmaları bakanlık tarafından yapılacak. Bu protokol gereğince arıtma tesisi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilecek. Atık su bedelleri bakanlığa ödenecek.”

İMAR YASAĞI GELİR Mİ?

Bodrum’da hızla artan yapılaşma nasıl önlenecek?

“Büyükşehir belediyesi olarak biz Bodrum’da konut alanı oluşturmadık. Önceki dönemde belde belediyeleri ve ilçe belediyesi tarafından oluşturulan imar planları doğrultusunda konut alanları oluşturulmuş durumda.”

- İptal mi edeceksiniz?

“Vatandaşın kazanılmış hakkını iptal etmek hukuken mümkün değil. Ayrıca bakanlığın verdiği onaylar var. Onların bir bölümüne itiraz ettik.”

- İtirazlar sonuç veriyor mu?

“Fethiye, Marmaris, Datça ağırlıklı olmak üzere il genelinde çeşitli alanlarda farklı gerekçelerle itirazlarımızı yaptık. Bazı itirazlarımızın hukuki süreci halen devam ediyor. Açtığımız dava sayısı toplam 117. Şu ana kadar 39 dava aleyhte, 37’si lehte sonuçlandı; 41 dava sürüyor. Fethiye’de 130 milyon liralık yatırım yapıyoruz.”

FETHİYE VE KÖRFEZ TEMİZLİĞİ

- Peki bu altyapı projeleri sorunu çözecek mi? Bir de Fethiye Körfezi’nin kangren haline gelmiş olan temizleme meselesi var...

“Evet, bu büyük bir sorun. Ve yerel yönetimlerin çözemeyeceği büyüklükte bir sorun. Ayrıca karasal kirliliğin körfeze ulaşmasını engellemeden, DSİ tarafından Murt Deresi’ndeki dere ıslahı tamamlanmadan, balık çiftlikleri atıklarının körfeze ulaşması engellenmeden dip temizliği de kalıcı bir çözüm değil.”

ANKARA EL ATMAZSA KÖRFEZ BİTECEK

Türkiye turizminin dünyaya açılan yüzü olarak bilinen Fethiye Körfezi, eğer Ankara el atmazsa belli ki yakında kararacak. Körfez bataklığa dönüşecek. Milyarlarca dolarlık turizm potansiyeli de o bataklığa gömülecek.

1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Başkan Osman Gürün Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Ölüdeniz, Ula hattında 1 milyar liralık altyapı çalışması yaptıklarını söylüyor.

Muazzam bir yatırım... Ve bu altyapı yatırımları yüzde 90 düzeyinde sorunu çözecek diye açıklanıyor.

Bu noktada soruyorum:

- Peki bu yaza yetişecek mi?

“Hayır, arkadaşlar... Ancak bir sonraki sezona... Yani nüfusu 5 milyona dayanması beklenen Muğla kıyılarında bu yaz da sıkıntılar yaşanacak.”

GÖCEK VE HİSARÖNÜ’NDE ATIK MESELESİ

Salgın nedeniyle bu yaz da tekneler, dev motoryatlar, guletler Göcek Körfezi’nden dışarı çıkmayacak... Hisarönü dolacak.

Böylece dünyada eşi benzeri olmayan bu körfezler, bu yaz da kıyılarına bağlanıp kıpırdamayan teknelerin “atık denizi” haline gelecek. Atılan demirlerden deniz dibi çöle dönecek.

Ne sahil güvenlik yetecek ne de jandarma...

Yazık olacak. Yazık olacak...

SAĞLIK ALTYAPISI

Kesin olan şu ki, böyle bir göç dalgasına bölgenin sağlık zincirinin yetmesine imkân yok. Hastanelerde yer kalmayacak. Doktor yetmeyecek...

İZLENİM

Muğla Büyükşehir Belediyesi gerçekten çok sıkı bir çalışma halinde... Bu görülüyor...

Çevre Bakanlığı’nın hassasiyetini yakından biliyorum.

Ancak Türkiye’nin kara ve deniz olarak en büyük turizm merkezlerindeki bu yoğunluğa bir belediye yetebilir mi?

Mümkün değil...

O nedenle Ankara’nın el atması gerekiyor... Bakanlıklar ve belediyenin işbirliği içinde olması gerekiyor.

NAÇİZANE BİR ÖNERİ

Meselenin çözümüne bir tek bakanlık da yetmez...

Çünkü 1480 kilometrelik sahillerdeki bu turizm cennetini korumak aynı zamanda bir “vatan savunması”dır.

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NOT: Devam edecek...

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AK Parti’den işte o 4 madde

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Mart 2021
AK Parti bütün yerel kongrelerini tamamladı. Mart ayında büyük kongreye gidiyor. Peki büyük kongre sonrası nasıl bir AK Parti göreceğiz? Nasıl bir gündemi olacak? Son yerel seçimlerle ilgili nasıl bir değerlendirme oldu? Kadrolarda bir değişiklik oldu mu? Bütün bunları, dün sabah bir kahvaltıda AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’la konuştuk.

Üsküdar’da, Burhan Felek Köşkü’nde yaklaşık 2 saat süren keyifli bir sohbet...

Bu arada Üsküdar Belediyesi harika bir şey yapmış. Bakımsız haldeki köşkü onarmış, gençlere 24 saat çalışabilmeleri için açmış.

YÜZDE 70 DEĞİŞİM

Sohbetimize gelince...

Maddeler halinde anlatırsam, soru-cevapları şöyle özetleyebilirim:

Numan Bey, kongreleri tamamladınız. Şimdi büyük kongre geliyor. Önce şunu sorayım: Teşkilatta nasıl bir değişim oldu?

“Burada iki önemli şey var. Birincisi, kadrolarımızda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme oldu. Yönetimde kadınların oranı arttı. İkincisi, kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir.”

Büyük kongre ne zaman? Ve kongre sonrası AK Parti için nasıl bir gündem oluşturuluyor? Yani hedefleriniz nedir?

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DEAŞ'la mücadele için PKK/YPG değil biz varız

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

28 Şubat 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Kayseri’de yaptığımız sohbetin ikinci bölümünde Bakan Akar çok önemli bir çağrı yapıyor.. 

Konu PKK/YPG terör örgütüne verilen destek... 

Özellikle ABD’nin PKK/YPG’ye başta silah ve mühimmat olmak üzere verdiği destek zaten biliniyor. TIR’larla gönderilen silahlar, eğitim ve petrol bölgesine yerleşme konusunda ABD’nin desteği defalarca belgelenmişti. 

Burası tamam. 

Peki bu konuda ne yapılacak? 



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Oh! Nihayet iklim kanunu geliyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Şubat 2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün sessiz sedasız gelen bir “çevre devrimi”nin ilk sinyallerini verdi.

14 maddelik iklim değişikliği eylem planı...

Nedense “iklim değişikliği” konusu pek ilgi çekmez.

Çünkü bugüne ait değildir. Şimdinin meselesi, bugünün sorunu değil gibi algılanır.

“Dur bakalım” dedirten... “Bizden sonraki kuşaklar” diyerek meseleyi bugünden uzaklaştıran bir tembelliktir aslında bu... Aymazlıktır...

O nedenle Çevre Bakanı Kurum’un yaptığı konuşma medyada pek yer bulmadı.

Sanıyorum bir tek Milliyet’ten Verda Özer yazdı.

Oysa içinde müthiş mesajlar olan bir konuşmaydı.

En önemlisi,

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NASA’nın canlı yayın gecesinde... Mars'a sanal iniş yapan bütün çocuklar adına

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

21 Şubat 2021
Mars’a gönderilen keşif aracının canlı yayını çok açık bir şeyi gösterdi.

Kuşaklar boyu sürecek bu yolculuğun merkezinde çocuklar var.

Düşünsenize, NASA’nın Mars yolcuğu için internet üzerinden verdiği “boarding pass”lar en çok Türkiye’den alınmış.

Tam 2.5 milyon isim Türkiye’den Mars için “sanal bilet” almış. 

Mars’a gidecek araçtaki çipe 2.5 milyon Türk’ün adı yüklenmiş.

O yüzden ben Türkiye’nin uzay projesini yürekten destekliyorum.

Bu arada birçok okurum sordu:

“Ben Türkiye’nin 1 numara olduğu listeyi bulamıyorum?”

Cevap veriyorum:

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2.5 milyon Türk Mars’ta... Mars’a isim gönderen çocuklar arasında Türkiye 1 numara oldu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

20 Şubat 2021
Perşembe gecesi uzay tarihimizin 23 Nisan’ıydı...

Ben de içimdeki çocuğa güvenip Mars biletimi aldım.

Boarding Pass’ıma miller bile işlenmişti.

Ama bundan çok daha önemlisi var.



NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracından bilet alanların sayısı 10 milyon olarak açıklanıyor.

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Bakandan bakana bulutlar üzerinde bir jest

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Şubat 2021
Geçen hafta Çanakkale Köprüsü’nün üzerinde kıtalararası bir yürüyüş oldu.Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu köprüyü baştan sona yürüdü.

İki saatlik tarihi bir yürüyüştü bu...

İşte o görüntüleri izlerken bir şey dikkatimi çekti.

Katılanlar arasında birtakım gençler vardı. Heyecanlıydılar. Sürekli olarak köprünün kolonlarını gösteriyor, köprünün ayaklarına uzun uzun bakıyor, fotoğraflar çekiyorlardı.

Ve Bakan Karaismailoğlu’nu soru yağmuruna tutuyorlardı.

Gazeteci değillerdi. Orada çalışanlardan değillerdi.

Peki kimdi bu gençler...

Bakan

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Kırmızı diplomalı kız

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

14 Şubat 2021
16 Şubat Salı günü Moskova’da sabah 10.00’da çok önemli bir tören var.

43 nükleer genç mühendis daha mezun oluyor...

Aslında her birinin hikâyesi ayrı bir mucize.

İşte bir örnek.

Burası Çorum merkeze 24 kilometre uzaktaki Çaltıcak köyü.

Kış olunca sarp dağların geçit vermez yollarında buz kesen bir soğuk ve kar...

Bir o kadar muhteşem bir doğa...

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‘Şahane’ bir mutluluk

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Şubat 2021
Evet, “şahane” bir mutluluk...

Çünkü Çisemgül kucakladığı bu köpeğe “Şahane” adını verdi.

Ve şimdi bakar mısınız şu fotoğrafa...

Nasıl bir heyecan...



İçimize işleyen bir an...

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Tuncay Amca

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Şubat 2021
O küçücük parmaklarıyla yazdığı bu mektubu okuyunca...

Tıkandım. Dilim kurudu.

Gözyaşlarımın ucunda bir daha okudum. 

Bir daha...



Ah benim canım evladım...

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Neslihan hemşirenin gözyaşlarına karışan veda... ‘Ölmeden önce avucuma yazdı’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Şubat 2021
Üst üste geldi bu haberler...

Okuyun ve ne durumdayız anlayın...

İşte Adana:

“Genç doktor Mehmet Ertane, yakalandığı koronavirüsle 40 gün mücadele etti ama kurtarılamadı.”

Dr. Ertane, koronalı hastaları tedavi ederken yakalanmıştı hastalığa.

Allah rahmet eylesin kardeşim...

Ve işte Kocaeli:

“Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı.”

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Dünyanın merkezindeki Türk’ten insanlık için harika bir kampanya

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Şubat 2021
Önceki gün yazımda iki soru sormuştum:

1)İsrail insanlık ve barış adına Filistin’e aşı gönderse ne olur?

2)Birleşmiş Milletler imkânı olmayan halklar için bir aşı fonu oluştursa ne olur?

İki soruma da harika iki cevap geldi.

Önce New York’taki BM binasından gelen cevap...

Yazımı okuyan Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, New York’tan insanlık adına sımsıcak bir mesaj gönderdi:

“Değerli kardeşim,

Yazınızı okudum. Burada aşının özellikle zor durumda olan az gelirli ülkeleri kapsayacak şekilde adil dağıtımı için “vaccines4all” isimli bir kampanya başlattım. Güzel yankı yarattı ve destek buldu. Filistin için de ayrıca bir mesajım olacak.”

Biliyorsunuz...

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Kraliçe ‘resmi metres'e karşı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

31 Ocak 2021
Önce şu fotoğrafa bir bakalım...

Burası Tayland krallığı. 

Kral Maha’nın yanında oturan kadın iki ay önce evlendiği Kraliçe Suthida...

Kralın önünde ayaklarının dibine doğru uzanan ve iki eliyle saygı ve bağlılık işareti veren ise...

“Resmi metres” ilan ettiği Sineenat...

Suthida’nın yerdeki Sineenat’a olan bakışını görüyor musunuz?


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İsrail’in aşıyla imtihanı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

30 Ocak 2021
3 Ocak günü Filistin yönetiminden İsrail’e “çok dolaylı” bir mesaj gidiyor:

“Sağlık çalışanlarımız ve bazı meslek gruplarımız için acilen 10 bin doz aşıya ihtiyacımız var.”

Ülkeler aşı için milyarlarca dolar harcayıp kuyruğa girerken...

Aşılamalar başlamışken...

O acılı ve kanlı coğrafyanın Filistinli çocukları yine ortada kalmış durumda...

İşte o nedenle yazıyorum bunları...

Ve bu yazı...

Felaketler tarihinde...

İnsanlığa yazılmış bir mektup olsun istiyorum...

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