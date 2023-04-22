Gençlerden Milli Savunma Bakanı Akar’a 3 soru... Savunma Bakanı Akar gençlerin kafesine girince

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Önceden belirlenmiş konuşmaların dışında...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar günlük seçim gezisinde bu defa farklı bir şey yapıyor.

Kayseri’nin Talas ilçesinin işlek caddelerinden birisinden geçerken...

Aniden arabayı durduruyor:

“Şuraya bakın. Cıvıl cıvıl gençler” diyor ve ekliyor:

“Hadi gidip onlarla bir çay içelim...”

Araç konvoyu duruyor.

Akar kafeden içeri giriyor:

“Merhaba gençler...”

Gençler şaşkın.

Birisi:

“Vaaayyyy. Savunma Bakanı...”

Her gün televizyonlarda izledikleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar karşılarındaydı.

Akar bir masaya oturdu. Bütün gençler sandalyeleri o masaya doğru çevirdi.

İşte bu fotoğraf da bu doğaçlama sohbette çekildi.

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Ve iktidarın en önemli isimlerinden birisi karşılarındaydı.

Önceden belirlenmiş gençler değilerdi. Belki AK Parti’ye de oy vermiyorlardı.

Ama fırsat bu fırsat.

Peki çoğu üniversiteli olan bu gençler acaba Bakan Akar’a neler sordular?

Bu arada bir şey daha dikkat çekiyor.

Bir bakanı karşısında görüp sorularına samimi cevaplar alan gençler saygılı ama çok açık sorular soruyorlardı.

Biraz araştırınca gördüm ki...

Gençlerden gelen sorular 3 başlıkta toplanıyor.

1- İŞ BULMA SORUNU: Bir “Merhaba”, sonra ilk sorular şöyle geliyor.

“Sayın Bakanım üniversite okuyoruz ama nasıl iş bulacağımızı bilmiyoruz. Bu konuda ne yapmalı?”

Bir başkası:

“Hep soruyoruz. Ne okusak da rahat iş bulsak? İş bulmakta çok sıkıntı çekiliyor.”

2- YURTDIŞI HAYALLERİ: Rahatça iş bulabilmek için yurtdışında okumak şart oluyor. Herkesin böyle bir olanağı da yok.

3- SURİYELİ GÖÇMENLER: “Suriyeli göçmenleri ne zaman göndereceksiniz?”

Bakan Akar her soruya tek tek cevap veriyor. Zaman zaman espriler yapıyor.

‘ÖNCE HAYAL EDİN’

İş bulma sorunu olduğunu kabul eden Hulusi Akar gençlere “Önce hayal edin” diyerek şu cevabı veriyor:

“Her şey tahayyül ile başlar. Önce hayal edeceksiniz. O hayalinize inanacaksınız. Ezik olmayacaksınız. Kişiliğiniz, kimliğiniz önemlidir. İstikrarla çalışacaksınız. Bu vatana siz sahip çıkacaksınız. Böyle olunca da başaracaksınız. Yeter ki inançla ve istikrarla çalışın.”

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‘YURTDIŞINDA OKUYUN AMA MEMLEKETE DÖNÜN’

Son dönemde yurtdışında okuma isteğinin yoğunlaştığını biliyoruz. Küresel rekabet de bunu gerektiriyor zaten.

Gençlerden gelen bu soruya Bakan Akar özetle şu cevabı veriyor:

“Elbette yurtdışında okuyabilirsiniz. Eğitim ve tecrübe edinebilirsiniz. Ama sonunda memleketinize dönün. Burada faydalı işler yapın. Eserler bırakın. Türkiye’nin gücü ve geleceği olun.”

‘SURİYELİ GÖÇMENLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR’

En çok gelen sorulardan birisi Suriyeli göçmenler sorusuydu.

Milli Savunma Bakanı detaylı bilgiler verdi:

“Sağlanan huzur ve güvenlik ortamı sayesinde 538 bini Türkiye’den olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine dönmüştür. Bu rakama ilaveten deprem sonrası da 76.842 Suriyeli evlerine dönüş yapmıştır.”

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HUDUT GÜVENLİĞİ VE UYUŞTURUCU

Bir genç açıktan sordu:

“Sayın Bakanım, hudutlardan çok kaçak insan giriyormuş. Uyuşturucu olayları da varmış. Doğru mu acaba?”

Ve aynı samimiyetle cevap:

“Evet, bu soruyu çok duyuyorum. Ne yazık ki son 5 yılda yalan yanlış bilgi ve görsellerle bu iddialar ortaya atılıyor. Oysa hudutlarımızda 2 milyon 345 bin kişinin kaçak geçişi engellendi. Aynı süreçte alınan tedbirler sonucu; 10.262 kilogram uyuşturucu, 1.810.664 bin paket sigara, 17.941 adet muhtelif silah ile 2.118.693 adet muhtelif uyuşturucu hap ele geçirildi. Arkadaşlar, hudut bizim için namustur. Mehmetçik orada bu bilinçle görev yapıyor.”

HERKES SORU SORABİLMELİ

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın planlı seçmen toplantıları yerine yaptığı bu “doğaçlama sohbet” bana göre siyasi hayatımızda “samimiyet” açısından çok değerlidir.

Gençlerin hangi konulara duyarlı olduğu bu sohbetteki sorulardan rahatça anlaşılıyor.

Bakan Akar’ı bu tavrı nedeniyle kutluyorum.

Nice bayramlar dilerim...