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Atlantik Okyanusu üzerinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bazı uçaklar beliriyor. Yakıt ikmal uçakları. Gelişmiş tanker uçaklar.

Elbette merak konusu.

Haberin özeti şu: “Uçuş takip verilerine göre, Amerika’daki üslerden en az 23 adet KC-135 ve 4 adet KC-46 tipi tanker uçağı Ortadoğu’ya ve Avrupa’ya intikal ediyor. Sayı artmaya devam ediyor.”

İsrail’in İran’a karşı yaptığı hava saldırılarında tanker uçak kullandığını biliyoruz.

13.5 tonluk sığınak delici bombaları taşıyan B2 ağır bombardıman uçakları için de KC-135 tanker uçağı gerekiyor..

Bugüne kadar ABD’den bu yoğunlukta bir çıkış olmadığı düşünülürse;

“Geliyorlar...” başlığını atmak abartılı bir yorum olmuyor.

Dahası bu harekât, Trump’ın “koşulsuz teslim ol” çağrısıyla birleşince “geldiler” bile demek mümkün.

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Trump’ın peş peşe yaptığı “barış çağrıları” da sanki;

“Ben İran’a demiştim” amacını taşıyan bir “stratejik dekor”un parçası gibi duruyor.

İran rejimini devirmeyi amaçlayan bu saldırı, sanki çok önceden aşama aşama planlanmış.

İddialar bu kadar da değil.

İran’ın İsrail’e gönderdiği balistik füzelerin bir bölümü Doğu Akdeniz’de konuşlu ABD destroyerlerindeki SM-3 füzeleriyle vuruluyor.

Ve ortaya atılan önemli bir soru:

ABD’nin Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) sistemleri İran tarafından İsrail’e fırlatılan çok sayıda balistik füzeyi önlemede kullanıldı mı?

2- THOMAS HUDNER DESTROYERİ

Gelişmiş balistik füze savunma sistemlerine sahip olan USS Thomas Hudner destroyerinin, hafta başında Batı Akdeniz’den Doğu Akdeniz’e kaydırıldığı da doğrulanıyor. Dahası... Pentagon kaynakları, ikinci bir ABD destroyerinin de bölgeye yaklaşmak üzere görevlendirildiğini açıklıyor. Hatırlayalım...

Thomas Hudner destroyeri 15 Kasım 2023’te Yemen’den atılan ve sivil bir gemiye doğru gelen insansız hava aracını düşürmüştü.

1 hafta sonra 23 Kasım’da yine Yemen’den fırlatılan çok sayıda saldırı uçağını düşürmüştü.

İşte bu destroyer bu haziran ayında İsrail’in İran’a saldırmasıyla birlikte Doğu Akdeniz’e kaydırıldı.

Dedim ya..

“Geliyorlar... Hatta geldiler.”

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3- VE İNGİLİZ UÇAKLARI

ABD hareketlenir de İngiltere durur mu?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G-7 zirvesinden dönerken, bölgede artan istikrarsızlığa yanıt olarak savaş uçakları da dahil olmak üzere ilave askeri güçlerin Ortadoğu’ya gönderileceğini söylüyor.

Dahası...

Uçuş izleme verilerine göre Voyager yakıt ikmal uçakları Ürdün üzerinde görülüyor. Bazı uçakların Suriye hava sahasına doğru ilerlediği izleniyor.

Acaba Suriye’de geçici bir üs mü kuruluyor?

Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapan Şara’nın Tahran’a karşı soğuk duruşunu da buraya eklemek gerekiyor.

Ayrıca Trump’ın “terör listesi”nde olan Şara’yı kısa sürede tanıyıp Riyad’da görüşmesini de hatırlatmalıyım.

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Suriye’de Şara ile yapılan görüşmeler.

Pentagon ve CIA’in Barzani ve Talabani ile yaptığı görüşmeler.

Bağdat’la görüşmeler. Trump’ın Suudi Arabistan ve Körfez turu.

İran rejiminin olmadığı yeni bir Ortadoğu coğrafyası mı hazırlanıyor.

İran, Suriye ve Irak’ta Kürtlerin beklentilerini kaşıyan o malum harita hayali doğrultusunda;

Bir tahrik var. Bir cesaretlendirme de var.

Bütün bu işaretlere bakınca; Sanki aynı nehirde su içen “kurtla kuzu hikâyesi’ni izliyoruz...

Kurt, “olsun yine de seni yerim..” diyor.

Gerçi İran da Irak’ta, Suriye’de Hamas’la, Hizbullah’la Yemen’de Husilerle yaptıkları açısından tam kuzu değil ama.

4- TRUMP’IN PUTİN’İ SIKIŞTIRMA PLANI

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İsrail’in ABD desteğinde İran’a saldırması yalnızca İran’ı etkilemeyecek elbette. Bölgede domino etkisi yaratacak. Biliyorsunuz.

Putin İran’la çok sıkı ilişkiler içindeydi. Hatta Esad sonrası Suriye’de bu iki devletin etkisi yükselecekti. ABD, Suriye ve Irak’tan çekilecek. Böylece etki alanı Rusya ve İran’a kalacaktı.

Elbette Türkiye faktörünü hesaplıyorum.

5- PUTİN İRAN DRONLARINI KAYBETTİ

İran, Putin’e Ukrayna saldırısı için elinden gelen desteği veriyordu. İran’dan giden insansız hava araçları ve dronları. Ama İsrail’in İran’daki dron ve İHA üretim merkezlerini vurmasıyla Rusya’ya destek de kesildi. Dahası Rusya ve İran Suriye ve Irak’taki etkilerini kaybettiler.

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İran, Hamas ve Hizbullah ile Yemen’deki Husilere desteğini kaybetti.

Rusya’nın bölgede sıkışması, Putin’e Ukrayna ile barış için uzattığı eli havada kalan Trump’ın ciddi şekilde işine geldi. Bu nedenle de şimdi İsrail üzerinden İran’a istediği gibi oynuyor.

Bir gün vuracağım diyor, ertesi gün 2 hafta süre veriyor. Ukrayna ile meşgul olan Rusya ise müdahale edemiyor.

Buraya bir parantez açarak; Körfez ülkelerindeki milyarlarca dolarlık ihalelerde Çin’le kıyasıya savaşan, ABD, Fransız, İtalyan ve İngiliz firmalarını da buraya not edelim. Basra Körfezi dahil İpekyolu, demiryolu, transit taşımacılık.

Gördüğünüz gibi bu savaş yalnızca İsrail-İran savaşı değildir. İçinde Rusya’nın da bulunduğu, Suudi Arabistan’dan Körfez ülkelerindeki emirliklerin geleceğine kadar, hepimizi ilgilendiren bir yeni Ortadoğu haritasının ilk eskizleri gibi görünüyor. Bu yeni haritanın sınırları “siyasi” değil, “ticari” gibi gözüküyor.

Önce Irak halledildi. Sonra Suriye... Mısır organize oldu. Ve geldik bugüne... Peki bu eskizin kalemini kim mi elinde tutuyor? Bakınız: Yakın tarihimiz ve Ortadoğu... Özellikle İlber Ortaylı’dan okumanızı tavsiye ederim...