Fuat Tosyalı: ‘Togg kâr yolunda Altay tankına talep çok’

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Ardından dünya çelik devi Tosyalı’nın muazzam demir çelik tesisleri ve limanını aktardım.

Tabii Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın iki önemli şapkası daha var...

TSK’ya üretim yapan BMC zırhlıları. Ve elbette hepimizin gururu Altay tankı ile TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı.

Giderken Hatay’ı, demiri ve çeliği konuştuk.

Dönüş yolunda ise çeliğin savunma sanayimizde dönüştüğü zırhlıları ve TOGG’u konuştuk.

Fuat Bey’in anlattıklarından önce iki özet başlık...

ALTAY: Tank tamam. Hatta yakın coğrafyadan talepler var.

TOGG: Kâr yolunda ve yeni modeller geliyor...

Şimdi sohbete geçebilirim.

Bu arada şunu söylemeliyim;

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Biliyorsunuz ben daha çok insan hikâyeleriyle ilgili olduğum için;

Fuat Bey’in 9 metrekarelik atölyeden dünya demir çelik devleri arasına nasıl girdiğini yazdım.

Ancak TOGG gibi detay gerektiren teknik konularda soru sormadım.

Yani heyetteki Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nden Vahap Munyar gibi bir ekonomi finans duayeni ile konularına müthiş hakim kardeşlerimiz o kadar içi dolu sorular sordular ki..

3-4 saat boyunca onlar sordular, konuları didik didik ettiler.

Fuat Tosyalı ve holdingin CEO’su Suhat Korkmaz anlattı.

Bu nedenle isim yazmak istedim.

Necla Dalan: Patronlar Dünyası Ekonomi Müdürü. Jülide Yiğittürk; Dünya Gazetesi Köşe Yazarı. Barış Ergin; Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü, Mustafa Kartoğlu; Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Deniz Zeyrek; Nefes Gazetesi Ankara Temsilcisi.

Şimdi sohbete geçebilirim.

Önceki gün yapılan fahri doktora töreninden...

2- TOGG’UN YENİ ORTAKLIK YAPISI

Soru: Vestel ve Anadolu gruplarının ortaklıktan çekilmeleri söz konusu. Varlık Fonu ve Turkcell bu hisseleri alırsa nasıl bir sonuç yaratır?

TOSYALI: Şu anda fiilen tamamlanmış bir hisse satışı yok. Vestel ve Anadolu Grubu halka açık şirketlerdir. Gerekli açıklamaları yaptılar. Vestel ve Anadolu Grubu’nun toplam yüzde 46’lık hisselerini Varlık Fonu ve Turkcell alırsa TOGG’un misyonu ve vizyonunu etkilemez.

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-Peki dışarıdan bir talep gelirse?

-Herhangi bir ortak TOGG’daki hisselerini mevcut durumda ortaklığı bulunmayan bir kuruma, şirkete satmaya niyetlenirse, o zaman mevcut ortakların ön alım hakkı devreye girer. Yani, önce mevcut ortaklara teklif yapılması gerekir. Şu anda öyle bir durum yok.

3- KÂR SİNYALLERİ

-Önümüzdeki dönemde TOGG’un hedefleri nedir?

-Yıllık üretimin önce 150 bine, sonra da 210 bine çıkması hedefimiz var. Bunun için altyapımız uygun. Üretim hacmi arttıkça araç başına düşen yatırım maliyeti de düşer. Yani günlük 500 adet otomobil üretim temposuna gireriz. Ayrıca 2027-2029 yılları arasında yeni modellerimiz olacak. Önümüzdeki dönemde biz TOGG’u kârlı bir yatırım olarak görüyoruz. Bunun sinyallerini de alıyoruz.

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4- DOST ÜLKELER ALTAY’I SORUYOR

Sohbetin bu noktasında BMC’nin yatırımlarına ve elbette Altay tankının durumuna geliyoruz.

Şurası açıktır ki... Böylesine hassas savunma konularında belirli bir gizlilik prensibi var.

Fuat Bey bu prensibe çok özen göstererek cevaplar veriyor:

Benim çıkarttığım sonuç şu. Altay tankı proje ve takvime uygun olarak büyük bir başarıyla ilerliyor. Yani üretimde...

SORU: Altay tankı için dışarıdan talepler var mı?

-Etrafımızdaki dost ülkelerin tamamı sordu ve istiyor. Bu coğrafya için üretildiği için yakın coğrafyamızdaki her ülke, soruyor ve istiyor.

-BMC’yi ve Arifiye’deki tank palet fabrikasını nasıl tarif edeceğiz?

-Adapazarı’nda ordumuzun Leopard tanklarını yeniliyoruz. O fabrikayı tamamen modernize ettik. Fırtına obüslerini de orada üretiyoruz. Burada tank modernizasyonu, bakım-onarım kabiliyetleri ve üretimi devam ediyor. Tesisi devraldığımız döneme göre önemli ölçüde modernize ettik. Hedefimiz, kullanım süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin tank, obüs ve zırhlı sistemlerinin bakım ve onarımını güçlü biçimde sürdürebilecek bir altyapı bırakmak.

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-BMC’ye gelince?

-Evet BMC’yi ise araç ve platform üreticisi olarak konumlandırıyoruz. Silah ya da mühimmat üretmiyoruz. Nasıl Mercedes Alman ordusunun, Toyota Japon ordusunun ihtiyaçlarını karşılıyorsa, biz de kendimizi öyle konumlandırıyoruz. Bu yaklaşım, hem otomotiv hem savunma sanayisinde küresel iş birlikleri kurabilmemizi kolaylaştırıyor. BMC’nin daha önce dağınık olan organizasyonunu sadeleştirdik.



Mimar Emre Arolat tarafından çizilen Müze Otel

5- YENİ NESİL ZIRHLI

Türkiye’nin ürettiği zırhlılar özellikle bu coğrafyaya uygun olduğu için çevre ülkeler tarafından çok ilgi görüyor. Nitekim bu konudaki soruya Tosyalı şu cevabı veriyor: “Ankara’daki yeni tesis; ALTAY tankı ve yeni nesil zırhlı araç üretiminin merkezi hâline geldi. BMC Power çalışmalarını da ana organizasyonla bütünleşik bir yapıya kavuşturduk. Yine Kirpi ve Vuran gibi araçlarımız, bu coğrafyanın şartları ve kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildi. Bu nedenle farklı ülkelerden güçlü bir talep görüyoruz. Ancak savunma sanayisi ihracatı normal ticari satış gibi yürümüyor; her teslimat devletin izin ve dış politika değerlendirmelerine bağlı. Daha fazla satış yapabilecek kapasitemiz olsa da izin verilen takvim ve ülkeler çerçevesinde ilerliyoruz.”

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-Yenilenme çalışmaları nasıl?

-Elbette önceliğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterini yenilemek. ZPT diye tabir ettiğimiz araçların tamamı yepyeni. 10 sene evvel Kirpi 1 diye tabir ettiğimiz araçların hepsini yeniledik. Evet iki günlük Fuat Tosyalı davetinin özeti bu.

Beni en çok etkileyenlere gelirsem;

1- Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Hanım’ın her türlü makamın ötesinde kalpleriyle çalışmaları.

2- Depremin ikinci günü Fuat Tosyalı’nın kendisi de dahil bütün vinçleri, kamyonları, ve her türlü kazıcı ekipmanıyla yardıma koşması.

3- Ve elbette 9 metrekarelik dükkanda babasının yanında çıraklık yapan küçük Fuat’ın, bugün aynı yere dünyanın en gelişmiş demir çelik tesislerini kurup 3 kıtada tesisler yaratarak demir çelikte devler ligine çıkması. Dahası Fuat Tosyalı’nın çırak olarak başladığı şehrinin teknik üniversitesinden fahri doktora ünvanı alması ayrıca etkileyiciydi.

4- Hatay’da dünyanın en büyük mozaik tabanlarından birinin bulunduğu Müze Otel’e gelince şaşkınlığımı gizleyemedim. Helenistik dönemden İslamiyet’e kadar 5 farklı arkeolojik kalıntının üzerine çelik sütunlarla oturtulan otel muhteşem bir etki yaratıyor. (Kalıntıları harika bir üslupla bize anlatan Ersin Kalay’a teşekkür ediyorum.)

5- Ve Hatay’ın o harika lezzet yelpazesi.. Çok şükür ki bu medeniyetler şehrimiz yeniden ayağa kaldırılmış. Emeği geçen herkesin önünde saygıyla eğiliyorum. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, geride bıraktıklarına sabırlar diliyorum.