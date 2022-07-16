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Fatih Çekirge
Fatih Çekirge
Fatih ÇekirgeYazarın Tüm Yazıları

Filenin Sultanları yarı finalde ama eyvah! Salonda maske yok

#Filenin Sultanları#Biden#Erdoğan

Perşembe günü içimizdeki “ay yıldız” öylesine yükseldi ki...

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Filenin Sultanları, Kadın Milli Voleybol Takımımız...

Muazzam bir oyunla Tayland’ı yendi.

Bugün yarı finaldeyiz. Kalbimiz onlarla atacak...

Ve dün...

Çok güvendiğim bir hekim olan Opr. Dr. Sahir Ökten’le bu başarıyı konuşurken...

Ankara Spor Salonu’nda oynanan maçla ilgili çok önemli bir gerçeği fark ettim.

Tabii biz maça bakıyoruz.

Ve Sahir aynı zamanda bir hekim gözüyle de bakıyor.

Dedi ki:

“Biliyorsun virüsün yeni varyantı ölümcül olmasa da çok bulaşıcı. Ve o salona baktıysan hiç maske yoktu...”

Gerçekten de salon gözümün önüne geldi.

Seyirci büyük bir coşkuyla tezahürat yapıyordu.

Biliyorsunuz tezahürat sırasında ağızdan tükürük damlacıkları yayılır.

Sağlık Bakanlığı kapalı alanda maske diyor. Doktorlar maske diyor.

İşte o nedenle soruyorum:

“Seyircinin korunmasının yanında, ya o virüs oyuncuları bulursa... Final riske girmez mi? Tamam ucunda ölüm yok ama hastalık var.”

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AY YILDIZLI MASKE ÖNERİSİ

Salona girerken birer ay yıldızlı maske dağıtılsa...

Güzel olmaz mı?

BİRİNİN MASKE TAKMASI YETMEZ

Dr. Ökten’den öğrendiğim ikinci konu ise kapalı alanlarda yeniden kesinlikle maske takılması gerektiği...

Dahası...

Sağlam olanın maske takması yetmiyor. Herkesin maske takması gerekiyor.

Çünkü hasta olan maske takmazsa, maskeli olan yine riskte...

Bu durumda kapalı alanlarda maske zorunluluğu akla geliyor.

UMARIM BİDEN BÖYLE BİR TEKLİFLE ERDOĞAN’A GELMEZ

TEMSİLCİLER Meclisi Türkiye’ye öyle bir F-16 şartı koştu ki...

Bu şarta göre ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle diyecek:

“Size F-16 satacağız. Ancak Yunanistan’ın hava sahasını ihlal etmeyeceksiniz...”

Benim tahminim:

Biden bir şekilde onayı Meclis’ten geçirtmek için, “Siz böyle gönderin, biz bakarız” demiştir...

Yani Biden’ın da bu “tuhaf ve densiz şart” için “örtülü bir onayı” olabilir...

Umarım yanılırım.

Ve umarım...

Başkan Biden, böyle bir teklifle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gelmez...

Çünkü gelirse ne olacağı belli.

Türkiye hiçbir şekilde egemenlik haklarına böyle bir müdahaleyi kabul etmez.

Türkiye’nin bu şartı kabul etmesi, Yunanistan’ın başından beri kabul ettirmek istediği hava sahası iddiasını kabul etmesi anlamına gelir ki...

Verilecek cevap bellidir.

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TÜRKİYE DİYALOG İSTİYORKEN

Türkiye başından beri Yunanistan’la sürekli diyalog isteyen bir diplomasi yürüttü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan defalarca söyledi:.

“Üçüncü tarafları araya sokmayalım.”

Ama işte yine bir “üçüncü taraf şartı”...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la her sohbetimizde, Bakan Akar Yunanistan Savunma Bakanı’na “Niko gel görüşelim, birlikte çözüm arayalım” dedi...

Ama sonuç...

Yine Türkiye’yi bir “şartla” sıkıştırma noktasına geliyor...

Bunun ne NATO’ya ne de müttefiklik geçmişine faydası olur...

Olsa olsa...

İsveç ve Finlandiya’nın yeniden NATO krizine dönmesine...

Ve Türkiye’nin savunma için yeni arayışlara yönelmesine sebep olur...

Hatırlarsanız...

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Türkiye, insansız hava araçları konusundaki ambargo kırılmayınca kendi İHA’larını yarattı.

Hem de dünya çapında bir başarıyla...

Yine benzeri bir yol olur...

Kötü ev sahibi, kiracısını bir kez daha ev sahibi yapar...

Umarım Biden böyle bir teklifle gelmez...

#Filenin Sultanları#Biden#Erdoğan
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