Figüran Vedat’ın kâbusu

Galatasaray’dan ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor... Herkes şunu merak ediyor: Şimdi ne yapacak?

Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...

· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.

Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.

Terim’e gelen mesajları biliyorum.

“Durma arkandayız” diyenler...

“Başkan ol” diyenler..

“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...

ADAŞ...