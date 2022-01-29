Figüran Vedat’ın kâbusu

Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...
· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.
Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.
Terim’e gelen mesajları biliyorum.
“Durma arkandayız” diyenler...
“Başkan ol” diyenler..
“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...
ADAŞ...
“Ay görevi ve Milli Roket”
Önceki gün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’la sohbet ediyoruz...
Uzay deyince, konular da heyecanlı...
Tabii en dikkat çeken başlık “Ay görevi” ve “İlk Türk astronot...”
Başkan Yıldırım büyük bir heyecanla anlatıyor:
“Öncelikle şunu söylemeliyim. Türkiye’nin uzay projesi, gelecek kuşakların projesidir ve tamamıyla siyaset üstü bir projedir... Çünkü Türkiye’nin geleceği uzaydadır. O nedenle bütün gücümüzle çalışıyoruz...”
Peki ne yapılıyor?
İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...
İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...
Gözyaşı mesafesinde izledik...
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...
Göğsünde ay yıldız olan...
Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.
Geceyi düzenleyen Bakan
Yine Irak’ın kuzeyi...
Yine Barzani ziyareti...
Ve yine bir harita...
O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...
İşte o harita önceki gün yine hortladı...
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...
Fotoğrafa bakar mısınız?
Bu söz Fatih Terim’den...
Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...
Peki ne anlama geliyor?
Ama asıl soru şu:
- Terim ne yapacak?
Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?
Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:
1)
Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...
Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...
Peki nasıl oluyor bu?
İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...
Saat saat anlatayım...
ANKARA... SALI: 15.30
Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı
Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”
İşte böyle çevreci dostlar...
O harika sahilde...
O muhteşem kıyıda...
O rezaleti görünce isyan etmiştik...
Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...
Derme çatma barakalar... Ve çöpler...
Nusaybin’in hemen yanındaki Kamışlı Havalimanı’na dev bir kargo uçağı iniyor...
Rus IL-76 askeri kargo uçağı...
Kamışlı hem Esad rejimi (Rusya) hem de ABD destekli PKK/YPG kontrolünde olan bir bölge...
Uçağın kanat açıklığı o kadar büyüktü ki, kulenin olduğu yere kadar yanaşamadı...
Malzemeler indirildi. Uçak ertesi gün oradan ayrıldı...
7 OCAK GECESİ:
İnsanlık tarihinin belki de en gizemli yolculuğu başlıyordu...
James Webb Teleskobu dünyadan bir roketle fırlatılmış, uzaydaki bir dizi işlemi başlatmıştı...
Prof. Dr. Özel, Mardinli kız öğrencilere “merak etmenin” önemini anlatırken...
Bu müthiş teleskop, bir tenis kortu büyüklüğündeki güneş kalkanını yavaş yavaş açıyordu...
Ne muazzam bir tesadüftür ki...
Bu sırada Prof. Özel çocuklara şöyle diyordu:
“Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Karadelikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz.”
Nasıl yani...
Bir daha okudum.
Gerçekten de öyle...
Yaratık önce telefon mesajıyla tehdit etmiş. Sonra yanına gidip ruhsatsız silahıyla tehdit etmiş...
Sonra...
Kızın yüzüne lavabo açıcı fırlatmış...
Sonra...
“Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum”
1. Konu Kafkaslar ve Azerbaycan’a gelince Bakan Akar ilginç bir bilgiyi paylaşıyor:
“Azerbaycan toprakları 30 sene işgal altında kalıyor. Kimse bir şey yapmıyor. 44 günlük harekâtın ardından Minsk Grubu eş başkanları, Aliyev’in karşısına geliyorlar. Aliyev ‘Sizi ben mi çağırdım, 30 sene neredeydiniz?’ diyor. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisiyle Sayın Aliyev’in uzattığı barış elinin tutulması. Bunun en büyük yararı da Ermenistan’a olacak. Azerbaycan-Ermenistan, Azerbaycan-Türkiye ve sonrasında 6’lı ilişkiler Kafkasya’da istikrarın sağlanması, şu anki hedef o.”
SORU: Ermenistan’a ne oldu da, uzatılan eli tuttu?
CEVAP:
Çam ağaçlarının arasından, aşağıdaki Yahudi Mezarlığı’na doğru bakarken...
Ömer şöyle diyor:
“İşte tam buraya yerleşmiş, Sırp keskin nişancılar...”
Sonra...
Sonra kanımı donduran o sözler:
“Buradan yolda yürüyen, bakkala giden masum insanları hedef almışlar... Öylesine alçaklarmış ki... İddiaya giriyorlarmış, önce sağ bacağından vurmak için. Sonra ne kadar sürünecek? Kaçabilecek mi? Böyle iddialar... Ve tam kaçarken vurup öldürüyorlarmış...”
İletişim Başkanlığı’ndan Ömer Çetres anlatıyor...
Bosna Hersek’ten Kosova’ya, 3 gün süren gezide Türkiye’nin yeryüzündeki en kritik konularını dinledik.
Sevgili okurlar ve özellikle gençler...
Eğer nasıl bir coğrafyada ve hangi güç oyunlarının içinde olduğumuzu anlamak istiyorsanız...
Eğer, enerji kaynaklarından stratejik sınırlara kadar nasıl zorlu bir coğrafyada neler yaşadığımızı anlamak isterseniz, bu yazıyı okuyun...
Çünkü şimdi gündelik gibi gelen bu olaylar ve Türkiye’nin mücadelesi, yarın tarih kitaplarında bir milat olarak yer alacaktır...
Balkanlar’dan Suriye sınırına, Azerbaycan’dan Doğu Akdeniz’deki enerji alanlarına ve Ege adalarındaki gerilime kadar 2021’in özetini Bakan Akar’ın ağzından aktarıyorum...
F-35 MESELESİ BİTMİŞ
Bakan Akar’ın mesajı net:
“Biz istikrar için buradayız... Talep olduğunda elimizden geleni yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızı burada sevip sayıyorlar. İstikrar için bu önemli. Biz burada huzuru, barışı, kardeşçe yaşamayı savunuyoruz...”
Bakan Akar özellikle “istikrar” vurgusunu neden yapıyor...
Anlatayım...
Pazar günü Bosna Hersek’e doğru havalanırken şöyle yazmıştım:
“Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.
Dodik
Demiştim ki:
“Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biliyorum pandemi nedeniyle aylardır çok çalışıyorsunuz. Ama lütfen saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarımız için daha kesin önlemler alın. Bu evlatlarımız Anadolu’nun en ücra köşelerinde görev yapıyor. Ama her gün bir saldırı haberi alıyoruz. Kiminin burnu kırılıyor, kimisi yaralı olarak meslektaşları tarafından zor kurtarılıyor... Lütfen... Lütfen...”
Ve örnekler vermiştim...
Mersin’den Nevşehir’e, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar dövülen, saldırıya uğrayan doktor çocuklarımız...
Bir günde 100 hasta bakıp 101’inciden yumruk yiyen doktor Rıdvan kardeşimizi de hatırlatmıştım...
Çünkü saldırganların çoğu serbest kalıyordu.
“Caydırıcılık nerede?” demiştim...
Ve bir okurum bu soru üzerine çok önemli bir haberi hatırlattı ve hâkimlerimize, savcılarımıza çok “
Neden acı ve ateş coğrafyası...
Çünkü:
1) Bu topraklarda bir dünya savaşı çıktı.
2) İkinci Dünya Savaşı’nın acısı, sokaklarına, taşlarına sinmiştir... Dağılan Yugoslavya’dan Tito’nun şu sözü her şeyi anlatmıyor mu: “Ben iki alfabesi, üç dili, dört dini, beş milliyeti, altı cumhuriyeti olan; çevresinde yedi komşusu bulunan, içinde sekiz etnik azınlık bulunan bir ülkenin lideriyim.”
3) Yine bu topraklarda Avrupa’nın en son soykırımı yaşandı... Çoğu kadın ve çocuk olan 9 bini aşkın Boşnak sivil, Sırp ordusu ve kendilerine “akrep” diyen katil sürüsü tarafından katledildi...
Ve bugün, işte o acılı coğrafyada yine tehlikeli kıpırdanmalar yaşanıyor...
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.
Dodik
100 hasta için “Tamam” dedi.
Evet, o gün yine tam 100 hastaya bakacaktı...
Ortalama bir hasta 30 ya da 45 dakika alsa...
O gün saatlerce hasta bakması gerekirdi...
Ki zaten hemen her gün öyleydi.
Bazen yemek molası belki bir tostla geçiyordu...
İşte o sırada hangi doktor sormuyordu ki:
“Gel sen 6 sene tıp oku. Sonra staj, uzmanlık... Ve dayak ye...”
Milletvekili Alpay Antmen, bir kanun teklifi hazırladı. O teklif şimdi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bekliyor.
Neyi bekliyor?
Komisyon Başkanı’nın teklifi gündeme almasını.
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz. Cevdet Bey geçmişte çok başarılı bir bakanlık yapmıştı.
Acaba bu teklifi ciddiye alacak mı?
Dikkat ederseniz milletvekillerinin hangi partiden olduğunu yazmadım.
Çünkü...
Konu bu akşam verilecek olan “İlim Yayma Ödülleri”...
Çamlıca’daki Türk müziği anaokulunu gezerken okulu anlatıyor.
Anlatırken duyduğu heyecandan anlıyorum ki...
O aslında bir okulu değil, hayalini, hedefini anlatıyor...
Soruyorum:
“Okul, üniversite, ilim vakfı, öğrenci bursları... Bütün bunlar niye... Ne yapmak istiyorsunuz?”
Erdoğan, hedefini şöyle açıklıyor:
“Fatih Bey, Türkiye’ye döndükten sonra kendi kendime sordum ‘Ülkem için ne yapabilirim?’... Ve karar verdim. Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir... Geleneksel sporlarımızdan okçulukta da bu var. Üniversitede de bu var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu müzik okulunda da bu var... İnsan yetiştirmek. Ona uğraşıyorum. Eğer bunu başarırsak Allah’ın izniyle Türkiye güçlü olur.”
Figüran Vedat’ın kâbusu
Vedat Gümüşgöz ‘Bordo Bereliler 2: Afrin’ filminde kısacık bir sahnede oynamıştı. Rolü bitince de film ekibiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. Ancak Facebook sayfasına da koyduğu bu fotoğraf 5 yıl sonra kâbusu oldu. Buradan hem film ekibine hem de işini kaybettiği için suç duyurusu yaptığı savcılığa sesleniyorum...
Geçtiğimiz hafta genç bir insan hem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş hem de isyan etmişti:
“Bir filmde bir rol aldım... İş arkadaşlarım hayatımı kararttı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum...”
Şimdi merak ediyorum...
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı acaba bu konuyla ilgili ne yaptı?
Önce olayı aktarayım...
SADECE BİR ROLDÜ
Vedat Gümüşgöz’ün isyanı:
“Bana ‘Sinema filminde oynayacaksın’ dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti.”
‘Bordo Bereliler 2: Afrin’ filmindeki bu sahne 5 yıl sonra Vedat’ın kâbusu olmuştu.
Nasıl mı?
Vedat ve film ekibi, film sonrasında bir hatıra fotoğrafı çektirirler...
Vedat elbette çok mutludur. Bir filmde oynamıştır. Kim bilir kaç kez o filmi izlemeye gitmiştir.
Ve o mutlulukla hatıra fotoğrafını Facebook sayfasına koyar.
Aradan yıllar geçer.
Vedat çalıştığı işyerinde mutludur... İşini çok sevmektedir... Ama o çok çalıştığı için işyerindeki bazı arkadaşları Vedat’ı kıskanmaktadır.
Ve internet üzerinde bir araştırma yaparlar.
Ve M.S. o hatıra fotoğrafını bulur.
Vedat terörist kıyafetiyle bir ormanda...
Hemen altındaki yazıyı kırpar. Ve yöneticilerine bir ihbar mesajı gönderir:
“Vedat bir teröristtir... Bu fotoğraf da ispatıdır...”
İŞTEN ÇIKARDILAR
Ne hazindir ki... Paniğe kapılan yöneticiler kimseye sormadan, Vedat’ı dinlemeden işten çıkarır...
Vedat kahrolmuştur... Çıldıracak gibidir...
Bu kadar çalışmasına rağmen işten atılmıştır...
Niye?
İşsiz günler. Araştırmalar. Kira derdi. Ekmek derdi... Kâbus gibi günler...
Ve sonunda Vedat tekrar bir iş bulabilmiştir.
Başlar çalışmaya. Vedat her şeyi unutmuştur. Yine var gücüyle çalışır. Kısa sürede şirket yöneticisinin gözüne girer.
Birkaç ay geçer...
Bir sabah yönetici çağırır:
“Vedat çok iyi çalışıyorsun. Ama kusura bakma, seni çıkarmak zorundayız...”
Şok... Şaşkınlık...
Vedat’ın şakakları zonklar...
“Neden?” diyebilir.
Ve işte ondan sonra “iftiranın, kem gözün, şeytanın” yüzünü öğrenir...
Birileri yıllar önce bir filmde figüran olarak aldığı terörist rolündeki hatıra fotoğrafını bulmuş...
Altındaki yazıları kesip, eklemeler yapmış. Ve yöneticisine göndermiştir...
Vedat öfkeden delirmiştir.
Neden... Neden... Neden...
Bir sinema filminde aldığı rol, gerçek hayatta Vedat için bir kâbusa dönüşmüştür.
Ve gerçek hayattaki son sahneyi DHA muhabiri Muammer İrtem özetler...
“İftiraya uğrayan Gümüşgöz olayı şöyle anlattı:
‘Hayatıma devam etmek zorunda olduğum için o firmadan çıkıp başkasına kurye olarak girdim. Eski iş arkadaşım sette çekildiğim o fotoğrafı, buradaki yöneticilerime de göndermiş. Oradan da beni işten çıkarıyorlar. Bunlar yüzünden ikinci işimden de çıkarıldım. Sevdiğim bir meslek dalında şu an, bu nedenlerle iş yapamıyorum...’”
KISKANÇLIK, İFTİRA...
Evet arkadaşlar...
Şu olaya bakar mısınız...
Kıskançlık, haset ve iftira...
İşyerindeki arkadaşları Vedat’ı kovdurmak için peşini bırakmıyor. Hangi işe girse o fotoğrafı gönderiyor...
Vedat şimdi merdiven altı bir tekstil firmasında ayak işleri yapıyor...
Lütfen kendinizi Vedat’ın yerine koyun...
Vedat şimdi bir vatandaş olarak şöyle diyor:
“Bu kişiler ve iftirayla beni işten çıkaran şirketler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Beni araştırmadan işten çıkarttılar. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben de askerliğimi yaptım, ben de vergimi ödüyorum. Kimse beni teröristlik ile suçlayamaz. Bu davanın sonuna kadar arkasındayım. Bundan sonra bu dava için yaşayacağım.”
Haklısın Vedat...
O seni dinlemeden kovan o şirketlerin yöneticilerine de yazıklar olsun...
DAVAYI TAKİP EDECEĞİM
Haklısın Vedat...
Gidip intikam için kavga etmedin. Medeni bir vatandaş olarak adalete gittin.
Savcılığa şikâyet ettin.
Ve sevgili Vedat...
Ben de senin bu davanı takip edeceğim...
Sayın Bursa Cumhuriyet Başsavcımız.
Elbette gereğini yapıyorsunuzdur. Ama lütfen kamu vicdanı adına bu davanın sonuçlarını bizimle paylaşın...
Ve bir sözüm de ‘Bordo Bereliler 2: Afrin’ filminin yapımcısı, yönetmeni ve oyuncularına...
Arkadaşlar...
Vedat figüran olabilir ama sonuçta sizin iş arkadaşınızdır...
Vedat’a gerçek hayatındaki işyeri arkadaşlarının yaptığı bu iğrençliğe karşı...
Siz film setindeki rol arkadaşları olarak sahip çıkın...
Güzel haberlerinizi bekliyorum...