Korku, kuşku...
Eve kapanma. Yasak. Acı haberler...
Ekonomik kriz beklentileri...
O kadar sıkıldık ki...
Ama yine de umutluyuz...
Çünkü gülmeyi unutmadık.
İşte önceki gün Umut Veis’le seçtiğimiz bazı fotoğraflara bu gözle baktık.
Hem alkışladık. Hem güldük...
Ve şöyle dedik:
“Ah benim canım Karadenizli kardeşim...
Memleketi her türlü ihanete karşı savunan da sen...
Güldüren de sen... İyi ki varsın...”
Aslında bizim Latif’in karikatürde yaptığını biz fotoğrafta yapmak istedik..
ORDU’DAN DEZENFEKTASYON TÜNELİ
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Meydanı’na bir “dezenfekte tüneli” koydu...
Adı: Aircor 52...
Hilmi Bey eski dostumdur. ODTÜ’lüdür. Enerji Bakanlığı’nda çok güzel işler yaptı. Araştırma-geliştirme konusunda çok çalışması vardır.
İşte başkan Hilmi Bey ve arkadaşları, uzun çalışmalardan sonra ürettikleri bir “dezenfekte tüneli”ni Ordu Meydanı’na koydular.
Eeee burası Karadeniz arkadaşlar. Mucitler diyarudur.
Peki tünel ne işe yarıyor?
Şöyle oluyor:
Vatandaş geliyor...
Tünelin bir ucundan girip, dezenfekte olup çıkıyor..
Çıkıyor ama nereye?
Yine aynı meydana.
Evet arkadaşlar...
Dedim ya...
Evlerde daraldığımız şu günlerde...
Bir nebze gülümseyelim istedik..
Sürç-ü lisan ettiysek affola...
Ey korona koronaaa... Daha da gelemezsun yanumaaa..
O kadar gerildik ki...
Korku, kuşku...
Eve kapanma. Yasak. Acı haberler...
Ekonomik kriz beklentileri...
O kadar sıkıldık ki...
Ama yine de umutluyuz...
Çünkü gülmeyi unutmadık.
İşte önceki gün Umut Veis’le seçtiğimiz bazı fotoğraflara bu gözle baktık.
Hem alkışladık. Hem güldük...
Ve şöyle dedik:
“Ah benim canım Karadenizli kardeşim...
Memleketi her türlü ihanete karşı savunan da sen...
Güldüren de sen... İyi ki varsın...”
Aslında bizim Latif’in karikatürde yaptığını biz fotoğrafta yapmak istedik..
ORDU’DAN DEZENFEKTASYON TÜNELİ
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Meydanı’na bir “dezenfekte tüneli” koydu...
Adı: Aircor 52...
Hilmi Bey eski dostumdur. ODTÜ’lüdür. Enerji Bakanlığı’nda çok güzel işler yaptı. Araştırma-geliştirme konusunda çok çalışması vardır.
İşte başkan Hilmi Bey ve arkadaşları, uzun çalışmalardan sonra ürettikleri bir “dezenfekte tüneli”ni Ordu Meydanı’na koydular.
Eeee burası Karadeniz arkadaşlar. Mucitler diyarudur.
Peki tünel ne işe yarıyor?
Şöyle oluyor:
Vatandaş geliyor...
Tünelin bir ucundan girip, dezenfekte olup çıkıyor..
Çıkıyor ama nereye?
Yine aynı meydana.
Evet arkadaşlar...
Dedim ya...
Evlerde daraldığımız şu günlerde...
Bir nebze gülümseyelim istedik..
Sürç-ü lisan ettiysek affola...