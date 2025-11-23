Esrarengiz rotalardan gelen binlerce yıllık ders

Haberin Devamı

28 Ekim 2023’te tedavi edilip denize bırakılmıştı.

Binlerce kilometreden sonra önceki gün memlekete döndü.

Muğla Valisi İdris Akbıyık harika bir uğurlama yapmıştı. İdris Bey’in devletin valisi olarak gösterdiği bu ilgi;

Aslında bu toprakların, bu kültürün, canlıya, doğaya gösterdiği özenin devlet katında simgesidir...

Bize basit gibi görünen;

“Deniz kaplumbağası” deyip geçtiğimiz bu canlı, yüzlerce bin yıldır bu gezegenin sakinlerindendir. Bir başka deyişle “ev sahibidir”.

Önceki gün rotalarının sırrı hâlâ çözülemeyen muhteşem gezginlerden yine bir haber geldi.

DHA muhabiri Cavit Akgün aktarıyor: “Muğla’da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan caretta caretta ‘Lansinoh’, 24 ayda 2 bin kilometre yol katetti. 25 bin kişi, ‘Lansinoh’un rotasını gösteren haritayı görüntüleyip, izledi.”



10 binlerce kilometre gidenleri var. Hele biri var ki insanlığa ders olsun der gibi;

Gazze açıklarından Ege’ye döndü.

7 BİN KİLOMETRE GİDEN YILAN BALIĞI, BAFA GÖLÜ’NÜ NASIL BULUR?

Kaplumbağalar böyle...

Ya Bafa Gölü’ndeki yılan balıkları...

Yine hatırlatıyorum:

Kumlara karnını sürte sürte kıvrılarak ilerleyen yılan balığı;

Alüvyonların kapatmaya başladığı dar kanala doğru bir hamle...

Bafa Gölü’nün tatlı suyunu geçerse önünde Ege Denizi...

Sonra Akdeniz. 2 bin mil geçip Cebelitarık Boğazı’na ulaşıyor.

Ve oradan okyanusa açılıyor.

Dev dalgalara, fırtınalara, kuvvetli akıntılara rağmen Meksika Körfezi’ndeki üreme alanına ulaşıyor.

Saragossa Körfezi’nde 500 metre dipte üredikten sonra larva halinde yüzeye çıkıyor.

Ve o sihirli yolculuğun ikinci bölümü başlıyor.

Yılan balığı cam rengiyle çıktığı okyanustan sonra akıntılarla Akdeniz’de sarı renge dönüşüyor. Tamamen yüzebilecek duruma geldikten sonra da Ege Denizi’ne varıyor.



Yaşam alanı olarak ağırlıklı tatlı su bölgesini seçen yılan balığı, Ege’nin ardından en uzun yaşayabileceği yerlerden biri olan Bafa Gölü’ne ulaşıyor.

Bu muazzam yolculuk 3 yıl sürüyor. Yaklaşık 7 bin kilometre yol geçiliyor...

Bafa Gölü’nde olgunlaştıktan sonra tekrar Saragossa Körfezi’ne doğru yola çıkıyor.

Binlerce yıldır süren bir yolculuktur bu.

Hangi GPS sistemini, hangi uyduyu, hangi pusulayı kullanıyorlar...

Nasıl bir gizli medeniyettir bu...

Niye anlatıyorum bunu....

Bir an duralım istedim.

Bir an sessiz kalıp soralım.

Bu kanlı, nefret dolu, menfaat ve tuzaklarla doldurduğumuz dünyada.

Nükleer egoların yükseldiği, deniz diplerinde nükleer patlamalar yarattığımız dünyada.



Füzelerle atmosferimizi eleğe çevirdiğimiz gezegenimizde.

Cennete gitmek için bu dünyayı cehenneme çeviren fanatizmle.

Açlığın, soykırımın kuşattığı dünyamızda.

Birbirimizi öldürmekten, soymaktan, yenmekten başka bir şey düşünmeyen insanlık için soruyorum:

“Farkında mıyız? Nasıl bir doğal medeniyetin içindeyiz.”

Ve farkında mıyız:

“Nasıl bir güzelliği, nasıl bir cenneti yok ediyoruz.”

Bize muhteşem bir hayatın hediyesi olarak sunulan bu denizleri, ormanları çürüten ölçüsüz ve vahşi halimizle;

Diyorum ki; Felaketlerle dolu gündemimizden kopup şu kaplumbağa ya da Bafa’dan çıkıp okyanusu geçip geri dönen yılan balığının hikâyesi bize belki bir şeyler anlatır.



Yüzbinlerce yıldan gelen bir ders olur.

Alır mıyız bu dersi.

Hiç sanmıyorum.