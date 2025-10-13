Erdoğan’dan Kürtlere ‘Süleymaniye’ mesajı

Haberin Devamı

Sohbet sırasında konu uzun süredir Türkiye’nin uçuş yasağı uyguladığı Süleymaniye Havalimanı’na geliyor.

Biliyorsunuz PKK’nın Süleymaniye’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye, o havaalanına uçuş yasağı koymuştu.

Tabii bu durum Süleymaniye ve çevresinde ekonomik olarak ağır bir yara açıyordu.

Uçuş yasağı neden konmuştu?

Çünkü; Celal Talabani vefat edince, 2020 yılında Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanlığı’na gelen Bafel Talabani, Türkiye’nin uyarılarına rağmen PKK ve YPG’yle ilişkilerini artırmıştı.

Süleymaniye Havalimanı’na uygulanan ambargo işte böyle başlamıştı.

Bu arada Talabani’nin aksine Barzani ile Ankara’nın ilişkileri de pozitif ilerlemişti.

Geldik bugüne...

Türkiye’de başlayan “barış süreci” silah bırakma noktasında elbette Irak’ın kuzeyini de etkiliyordu.

Aynı şekilde Suriye’nin kuzeyindeki YPG/SDG’nin de Suriye ordusuyla entegrasyon görüşmeleri başlamıştı. Böylece Bafel Talabani’nin PKK/YPG ile birlikte hareket etme stratejisi de çöküyordu.

Daha açık bir deyişle;

PKK/YPG ile Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin kuzeyine bir “koridor bölge” hayali kuran Talabani gerçeği görmüştü.

Yeni dönemin sorusu şuydu:

-Talabani, Türkiye’ye nasıl yanaşacak?

Örneğin, Türkiye tarafından uçuş yasağı uygulandığı için ekonomiye sürekli zarar veren Süleymaniye Havalimanı sorunu nasıl çözülecekti?

Elbette Bafel Talabani bir istekte bulunamıyordu.

Sonuçta Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan havalimanına olan yasağın kaldırılmasını istemişti.

İşte bu noktada Rûdaw’da yayınlanan ve yalanlanmayan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani arasında şöyle bir diyalog geçiyor: Erdoğan: “Süleymaniye’yi neden bu kadar dert ediyorsun?”

Barzani cevap veriyor: “Ben Kürdistan Bölgesi Başkanıyım, benim yarım da Süleymaniye’dir.”

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Havalimanı’na olan uçuş yasağını kaldırıyor.

Aslında Erdoğan’ın sorusunun ardında çok önemli bir mesaj var.

Yani diyor ki: Süleymaniye, Talabani’nin kontrolünde sen neden onun için uğraşıyorsun?

Anlaşılıyor ki: Talabani, Barzani aracılığıyla Türkiye’ye yanaşmak istiyor. PKK ve YPG’yle birlikte olma stratejisinden uzaklaşıyor. Ve belli ki Talabani’den Barzani’ye bir “yardımcı ol” mesaj gitmiş.

ANLAMI BÜYÜK

Peki bu ne anlama geliyor?

Erdoğan, bu kararıyla bölgedeki bütün Kürtlere şu mesajı veriyor:

-Bizim Kürtlerle bir meselemiz yok. Kardeşiz. Bizim meselemiz terörle. Bu bölgeye zarar veren terör örgütleriyle meselemiz var.

Yani; Talabani’ye,

-Bırak sen bu PKK/YPG bağlantılarını. Eğer burada ekonomisi ve sosyal hayatı sağlam bir yaşam istiyorsan, halkının refahını istiyorsan, terörist örgütlerle değil Türkiye’yle birlikte ilerle. İşte sana bir jest. Bunu değerlendir.

Sonra Suriye’nin kuzeyinde SDG’ye;

-Eğer PKK/YPG gibi terör örgütleriyle ilişkilerinizi keser, Suriye merkezi hükümetiyle entegre olursanız Türkiye ile ilişkiler de normale dönüşür. Bölge insanı kazanır. Türkiye ile “hasım” değil, “hısım” olursunuz. Enerjiden sanayiye, ulaşımdan ticarete kadar Türkiye size refah yollarını açar.

Sözünü ettiğim “Süleymaniye Mesajı” işte budur.

Bu mesajı Erdoğan’ın Gazze Barışı’ndaki başarısıyla birleştirince...

Bütün fitnelere rağmen devam eden “Barış Süreci”yle birlikte değerlendirince...

Önümüzdeki dönem için Türkiye’nin bölgesel stratejisinin ipuçları ortaya çıkıyor.

Cumartesi yazımda bahsettiğim gibi:

Gazze’de barışın sağlanmasında en büyük katkıyı yapan Erdoğan ve Trump’ın Suriye’deki çözümde de birlikte hareket etmeleri halinde,

Gazze’de olacağı gibi bölge halklarının barış içinde bir arada yaşaması hayal değildir.

Nitekim görüşmeden sonra Irak Bölgesel Yönetim Başkanlığı’ndan şöyle bir açıklama yapılıyor: “Saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ve takdirlerimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bugün Kürdistan Bölgesi Başkanı Sayın Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşmede, Türkiye’den Süleymaniye’ye yönelik uçuşların yeniden başlatılması talimatını verdi. Kararın, karşılıklı işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına ve özellikle de Süleymaniye bölgesindeki vatandaşlarımızın yararına olacağına inanıyoruz.”

İşte bu açıklama, Ankara’da başlayan “Barış Süreci”nin Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki bölgede gelişeceğini göstermesi açısından değerlidir.

Daha net bir ifadeyle;

Yıllarca Türkiye’ye uzanan terörün kaynağı haline gelen Irak ve Suriye’nin kuzeyini düşünürsek,

Bu gelişme “Terörsüz Türkiye”den “Terörsüz Bölge”ye geçişin de ilk işaretidir.