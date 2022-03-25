1) Enerji Bakanlığı o kadar değerli bir ödüle imza atıyor ki...
Barajların, tellerin, yeraltı kablolarının, petrol rafinerilerinin, dev trafoların ötesinde...
Belki de dünyanın en büyük enerjisi için toplanıyor...
Bu akşam Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar için ödül töreni var.
Neden önemsiyorum?
Çünkü:
Hayat enerjimizin en saf kaynağıdır onlar...
Enerji sektöründe yükselen kadınlar... Finalistlere şöyle bir baktım...
Hepsinde bir ortak özellik var...
Kendilerini anlatırken “Bir hayal kurdum” diye başlıyorlar...
Yani her şey bir hayalle başlamış...
Sonra keşif ruhu...
İşte, Akademi Kategorisinde Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak: “Nano teknoloji ile yakıt pili üzerine çalışıyor. Örneğin otomobillerde temiz enerji için yakıt pili...”
İşte, temiz enerji için dünya çapında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Seda Keskin Avcı...
İşte, Prof. Dr. Serap Güneş... Elektrik üreten elbise diye tanımlanan teknolojiyi geliştiriyor...
Arkadaşlar...
Bu biliminsanlarının neler geliştirdiğini tam olarak buraya yazsam gazetenin sayfalarına sığmaz. Üstelik anlamakta da zorlanırız. O nedenle ben onların en temel enerjisini örnek aldım...
“Hayallerini...”
Mesela Prof. Kıvrak nasıl bu noktaya gelmiş?
Diyor ki:
“İlkokulda Güneş Sistemi’ni öğrendiğimizde uzayın gizemi beni çok etkiledi. Astronot olmayı ve kendimi gökyüzünde yeni şeyler keşfederken hayal ederdim. Liseyi Bilecik’te okudum. Lise yıllarında ise profesör olmayı hayal ederdim.”
Ne güzel değil mi?
Hayallerini böylesine bir başarıya dönüştürmek...
Ve Prof. Seda Avcı da diyor ki:
“Benim hayalimdeki dünya şu: Herkesin işini en iyi yaptığı bir dünya. Çok çalışmak ve emeğinizin karşılığını almak gibisi yok. Bana çok yüksek maaş verilse bir projeye kabul edildiğimi duyduğum andaki ya da bir keşif yaptığım andaki mutluluğun yanından bile geçemez.”
Evet hayaller, buluşlar ve keşifler...
İşte insanlığın en temel enerjisi...
Dahası var...
2) İŞ DÜNYASINDAN GELEN HAYALLER
Jüri bu akşam iş dünyasındaki “enerji veren kadınlara” da ödül veriyor...
Finalistlere baktım...
Yine “hayal ve keşif” enerjisi gördüm...
Kübra Kalyoncu Şeherli
İşte; yıllardır dışa bağımlı olduğumuz güneş panelindeki en kritik parçayı üretmeye başlayan ve şirketi temiz enerjiye yönlendirmiş Hatko Ceo’su Hatice Hataylı...
Ve dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim merkezini kuran Kalyon Holding’den PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli...
Şeherli, güneş enerjisini ve araç şarj istasyonlarını bir araya getirdi...
Bir diğer finalist iki kız kardeşiyle birlikte kurduğu 3S Kale Enerji ile birçok kadın girişimciye ilham kaynağı olan Sema Gürün...
Her biri ayrı bir başarı öyküsü...
3) ARDAHAN’IN ‘MERYEM ABLA’SI
Bir finalist de Ardahan’dan...
Soğuk şehri enerjisiyle ısıtan kadın Meryem Akpınar...
Elektrik dağıtım sektöründe inanılmaz işler yaptı. Hayali, insan kalbinde sıcaklık yaratmaktı. Onu da Ardahan’da başardı.
Karlı dağlarda işçilerle birlikte elektriksiz köylere giden “Meryem Abla”, Eğitime Enerji Ver projesini hayata geçirerek kentte 15 okul ve yaklaşık 3 bin öğrenciye destek sağladı.
Tuba Avşar
Ve “Enerjim her yerde projesi” ile Ar-Ge şefi Tuba Avşar.
4) ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN PLASTİK
Bir gün babası zeytin çekirdeğini yutup da “Mideme iyi geliyor” dedi...
Ve o gün karar verdi genç gıda mühendisi Duygu Yılmaz...
Duygu Yılmaz
O anı şöyle anlatıyor: “İşten ayrıldım, kendi hayallerimin peşinden koşmaya başladım...”
Ve hayalleri Duygu’yu dünya çapında bir başarıya götürdü.
Duygu Yılmaz zeytin çekirdeğinde önemli keşifler yaptı ve ilk biyoplastiki geliştirdi...
Şimdi küresel ortaklıklarla milyonlarca dolarlık yatırımın başında...
5) HAYALLERİNE UÇAN PİLOT ÖZGE
Finalistlerden Komiser Yardımcısı pilot Özge Karabulut, Sabah Gazetesi’nden Sonat Bahar’a şöyle diyordu:
“Hayalim polis ya da asker olmaktı. Çok çalıştım...”
Özge şimdi Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri ATAK’ın tek kadın pilotu...
Hayallerine uçtu. Müthiş bir hikâyesi var...
6) VE BİR LİSE ÖĞRENCİSİ
Belfu Berkol henüz bir lise öğrencisi ve o da finallerde... Balkabağından ürettiği ve ilaç kapsülü üretiminde kullanılabilen biyoplastik ile uluslararası bir yarışmada gümüş madalya kazanmıştı.
Onun hayalleri yeni başlıyor. Ve kim bilir ne buluşlar ve keşifler göreceğiz.
7) ALS İÇİN UMUT
Ve Doç. Dr. Hande Özdinler...
Hayvanlar üzerinde yaptığı çalışmada beyindeki ölü sinir hücrelerini 60 günlük tedaviyle canlandıran Özdinler, “İnsanlar üzerinde de olumlu sonuç alıp bu maddeyi ilaca dönüştürürsek ALS hastaları sağlıklarına kavuşabilecek” diye ALS hastalarına umut olmuştu.
8) EN ZORLU YOL
Tabii bir de “Maden erkek işidir” sözüne karşı, kadının gücünü bir bayrak gibi yükselten Zuhal Mansfield var... Türkiye’nin çeşitli illerinde mermer ve maden ocağı işleten Zuhal Mansfield, 17 yıldır ürettiği maden ürünlerini 8 ülkeye ihraç ediyor.
Başak Tuncer
Aynı şekilde sebze-meyve kurutma faaliyetini yüksek dereceli fırınlarla değil kurutma odaları ile gerçekleştirip kadınlara istihdam yaratan Yasemin Korkut...
Zuhal Mansfield
Yasemin Korkut
Yine Ar-Ge ve İnovasyon Proses Geliştirme Yöneticisi sürdürülebilir enerji için çalışan Başak Tuncer... O zorlu yolu yürüyen kadınlardan...
9) OLİMPİYATLARDAKİ ENERJİMİZ
Olimpiyatlarda başarı alan kızlarımız, TURKOVAC için çalışan kadınlarımız, trafik kazasında kaybettiğimiz Baykar’dan mühendis Tarık Kesekçi...
Her biri ayrı ayrı düşünülmüş...
Evet bu akşam insanlığın “en saf ve en temiz enerjisi” olan kadınlara ödülleri verilecek.
Hayatımıza enerji veren kadınlara...
Dedim ya...
Her şey hayalleri, buluşları ve keşifleriyle başlamış...
Bu ödülleri düşünenleri, kurumsallaştıranları, katkı yapanları, jüriyi ve organizasyona destek veren Emine Erdoğan’ı alkışlıyorum...
Çünkü asıl enerjimiz kadınlardır...
Enerji veren kadınlar
Bu akşam Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar için ödül töreni var. Finalistlere şöyle bir baktım... Başarıya giden yolda onların tek ortak özelliği var: Hayalleri...
1) Enerji Bakanlığı o kadar değerli bir ödüle imza atıyor ki...
Barajların, tellerin, yeraltı kablolarının, petrol rafinerilerinin, dev trafoların ötesinde...
Belki de dünyanın en büyük enerjisi için toplanıyor...
Bu akşam Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar için ödül töreni var.
Neden önemsiyorum?
Çünkü:
Hayat enerjimizin en saf kaynağıdır onlar...
Enerji sektöründe yükselen kadınlar... Finalistlere şöyle bir baktım...
Hepsinde bir ortak özellik var...
Kendilerini anlatırken “Bir hayal kurdum” diye başlıyorlar...
Yani her şey bir hayalle başlamış...
Sonra keşif ruhu...
İşte, Akademi Kategorisinde Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak: “Nano teknoloji ile yakıt pili üzerine çalışıyor. Örneğin otomobillerde temiz enerji için yakıt pili...”
İşte, temiz enerji için dünya çapında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Seda Keskin Avcı...
İşte, Prof. Dr. Serap Güneş... Elektrik üreten elbise diye tanımlanan teknolojiyi geliştiriyor...
Arkadaşlar...
Bu biliminsanlarının neler geliştirdiğini tam olarak buraya yazsam gazetenin sayfalarına sığmaz. Üstelik anlamakta da zorlanırız. O nedenle ben onların en temel enerjisini örnek aldım...
“Hayallerini...”
Mesela Prof. Kıvrak nasıl bu noktaya gelmiş?
Diyor ki:
“İlkokulda Güneş Sistemi’ni öğrendiğimizde uzayın gizemi beni çok etkiledi. Astronot olmayı ve kendimi gökyüzünde yeni şeyler keşfederken hayal ederdim. Liseyi Bilecik’te okudum. Lise yıllarında ise profesör olmayı hayal ederdim.”
Ne güzel değil mi?
Hayallerini böylesine bir başarıya dönüştürmek...
Ve Prof. Seda Avcı da diyor ki:
“Benim hayalimdeki dünya şu: Herkesin işini en iyi yaptığı bir dünya. Çok çalışmak ve emeğinizin karşılığını almak gibisi yok. Bana çok yüksek maaş verilse bir projeye kabul edildiğimi duyduğum andaki ya da bir keşif yaptığım andaki mutluluğun yanından bile geçemez.”
Evet hayaller, buluşlar ve keşifler...
İşte insanlığın en temel enerjisi...
Dahası var...
2) İŞ DÜNYASINDAN GELEN HAYALLER
Jüri bu akşam iş dünyasındaki “enerji veren kadınlara” da ödül veriyor...
Finalistlere baktım...
Yine “hayal ve keşif” enerjisi gördüm...
Kübra Kalyoncu Şeherli
İşte; yıllardır dışa bağımlı olduğumuz güneş panelindeki en kritik parçayı üretmeye başlayan ve şirketi temiz enerjiye yönlendirmiş Hatko Ceo’su Hatice Hataylı...
Ve dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim merkezini kuran Kalyon Holding’den PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli...
Şeherli, güneş enerjisini ve araç şarj istasyonlarını bir araya getirdi...
Bir diğer finalist iki kız kardeşiyle birlikte kurduğu 3S Kale Enerji ile birçok kadın girişimciye ilham kaynağı olan Sema Gürün...
Her biri ayrı bir başarı öyküsü...
3) ARDAHAN’IN ‘MERYEM ABLA’SI
Bir finalist de Ardahan’dan...
Soğuk şehri enerjisiyle ısıtan kadın Meryem Akpınar...
Elektrik dağıtım sektöründe inanılmaz işler yaptı. Hayali, insan kalbinde sıcaklık yaratmaktı. Onu da Ardahan’da başardı.
Karlı dağlarda işçilerle birlikte elektriksiz köylere giden “Meryem Abla”, Eğitime Enerji Ver projesini hayata geçirerek kentte 15 okul ve yaklaşık 3 bin öğrenciye destek sağladı.
Tuba Avşar
Ve “Enerjim her yerde projesi” ile Ar-Ge şefi Tuba Avşar.
4) ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN PLASTİK
Bir gün babası zeytin çekirdeğini yutup da “Mideme iyi geliyor” dedi...
Ve o gün karar verdi genç gıda mühendisi Duygu Yılmaz...
Duygu Yılmaz
O anı şöyle anlatıyor: “İşten ayrıldım, kendi hayallerimin peşinden koşmaya başladım...”
Ve hayalleri Duygu’yu dünya çapında bir başarıya götürdü.
Duygu Yılmaz zeytin çekirdeğinde önemli keşifler yaptı ve ilk biyoplastiki geliştirdi...
Şimdi küresel ortaklıklarla milyonlarca dolarlık yatırımın başında...
5) HAYALLERİNE UÇAN PİLOT ÖZGE
Finalistlerden Komiser Yardımcısı pilot Özge Karabulut, Sabah Gazetesi’nden Sonat Bahar’a şöyle diyordu:
“Hayalim polis ya da asker olmaktı. Çok çalıştım...”
Özge şimdi Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri ATAK’ın tek kadın pilotu...
Hayallerine uçtu. Müthiş bir hikâyesi var...
6) VE BİR LİSE ÖĞRENCİSİ
Belfu Berkol henüz bir lise öğrencisi ve o da finallerde... Balkabağından ürettiği ve ilaç kapsülü üretiminde kullanılabilen biyoplastik ile uluslararası bir yarışmada gümüş madalya kazanmıştı.
Onun hayalleri yeni başlıyor. Ve kim bilir ne buluşlar ve keşifler göreceğiz.
7) ALS İÇİN UMUT
Ve Doç. Dr. Hande Özdinler...
Hayvanlar üzerinde yaptığı çalışmada beyindeki ölü sinir hücrelerini 60 günlük tedaviyle canlandıran Özdinler, “İnsanlar üzerinde de olumlu sonuç alıp bu maddeyi ilaca dönüştürürsek ALS hastaları sağlıklarına kavuşabilecek” diye ALS hastalarına umut olmuştu.
8) EN ZORLU YOL
Tabii bir de “Maden erkek işidir” sözüne karşı, kadının gücünü bir bayrak gibi yükselten Zuhal Mansfield var... Türkiye’nin çeşitli illerinde mermer ve maden ocağı işleten Zuhal Mansfield, 17 yıldır ürettiği maden ürünlerini 8 ülkeye ihraç ediyor.
Başak Tuncer
Aynı şekilde sebze-meyve kurutma faaliyetini yüksek dereceli fırınlarla değil kurutma odaları ile gerçekleştirip kadınlara istihdam yaratan Yasemin Korkut...
Zuhal Mansfield
Yasemin Korkut
Yine Ar-Ge ve İnovasyon Proses Geliştirme Yöneticisi sürdürülebilir enerji için çalışan Başak Tuncer... O zorlu yolu yürüyen kadınlardan...
9) OLİMPİYATLARDAKİ ENERJİMİZ
Olimpiyatlarda başarı alan kızlarımız, TURKOVAC için çalışan kadınlarımız, trafik kazasında kaybettiğimiz Baykar’dan mühendis Tarık Kesekçi...
Her biri ayrı ayrı düşünülmüş...
Evet bu akşam insanlığın “en saf ve en temiz enerjisi” olan kadınlara ödülleri verilecek.
Hayatımıza enerji veren kadınlara...
Dedim ya...
Her şey hayalleri, buluşları ve keşifleriyle başlamış...
Bu ödülleri düşünenleri, kurumsallaştıranları, katkı yapanları, jüriyi ve organizasyona destek veren Emine Erdoğan’ı alkışlıyorum...
Çünkü asıl enerjimiz kadınlardır...