En kritik saatler: Gözümüz kulağımız Gazze’nin özgürlük filosunda... Üzerlerinde ölümcül dronlar onlar insanlık için gidiyorlar

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Gece yarısı X hesabından yayın yapıyor: “Ben Yasemin Acar. Belki siz karanlıktan göremiyorsunuz ama...”

Kafasını göğe doğru kaldırırken sesi titriyor: “Üzerimizde uçan dronların sesini duyuyoruz. Evet... Evet şimdi... Yaklaşıyor gibi. İşte tam solumuzda... Şimdi... Şimdi arkada... Dronlar tehdit ediyor.

Lütfen bu içeriği paylaşın...”

Neresi burası?

1 Haziran günü Sicilya’nın Katana Limanı’ndan ayrılan Madleen Gemisi...

Gazze’ye uygulanan ambargoyu kırmak için yardım malzemeleriyle birlikte Filistin’e doğru yola çıktılar.

İnsanlığın, vicdanın, cesaretin gemisiyle yoldalar.

İşte Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Liam Cunningham...

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Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Filistinli asıllı Rima Hassan da gemide.

Ve elbette.

İklim aktivisti Greta Thunberg...

11 kişi...

11 insanlık temsilcisi...

11 vicdan gidiyorlar.

Üzerlerinde İsrail dronları uçarken,

Onlar insanlığa sığınıp gidiyorlar.

2) DENEMEYİ BIRAKTIĞIMIZ AN İNSANLIĞIMIZI KAYBETTİĞİMİZ ANDIR

Sicilya’dan ayrılırken Greta gözyaşları içinde gazetecilere ve dünyaya şöyle demişti: “Bunu yapıyoruz çünkü, aleyhimize olan ihtimaller ne olursa olsun denemeye devam etmek zorundayız. Çünkü, denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybettiğimiz andır. Ve bu görev ne kadar tehlikeli olursa olsun, canlı yayınlanan soykırım karşısında tüm dünyanın sessizliği kadar tehlikeli değil.”

Daha ne desin bir insan.

3) EN KRİTİK 7’NCİ GÜN

Onlar büyük bir cesaretle ilerliyorlar. Ben haritadan takip ediyorum.

Hepimiz takip ediyoruz. Aklımız, kalbimiz onlarla. Ben bu satırları yazdığım saatlerde aklım onlarda... Gözüm X hesaplarında.

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Biliyorsunuz. Daha önce yine aynı girişimden birisi olan Vicdan gemisi Malta açıklarında saldırıya uğramış ve dönmüştü.

O yüzden heyecanlıyız... O yüzden yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz.

4) HAYDİ SİZ DE GELİN

Günlerdir “fredomflotilla.org” sitesinde Madleen gemisinin seyrini takip ediyorum. Harita bir kararıyor, bir açılıyor. Her karardığında içimiz de kararıyor. Her karardığında insanlık adına umutlarımız da kararıyor. Ne zaman ki harita açılıyor; İçimiz de açılıyor, umutlarımız aydınlanıyor.

Haydi siz de gelin. Bağlanın “özgürlük filosu”na.

Bu harika insanları, bu cesur insanları, birlikte izleyelim

Şunun şurasında 300 mil bir yol kaldı.

İsrail’in bu sınır tanımaz kıyımına karşı;

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Eğer Madleen başarırsa bu insanlık adına büyük bir zafer olacaktır.

5) KÜRESEL GAZZE YÜRÜYÜŞÜ

Denizden gelen özgürlük filosunun ardından,

Çok daha büyük bir hazırlık var.

Özgürlük filosunda olan Brezilyalı Thiago Avila mesajını denizlerden veriyor: “Gazze’nin deniz ablukasını kırıyoruz ama bu, karadan da ablukayı kırmaya çalışacak daha geniş bir seferberlik stratejisinin bir parçası.”

Avila doktorlara, avukatlara ve medyaya da açık olan uluslararası bir girişim olan “Küresel Gazze Yürüyüşü”nü açıklıyor.

Haziran ortasında Mısır’dan yola çıkıp Refah Sınır Kapısı’na varacak olan ve İsrail’den Gazze saldırısını durdurup sınır kapısını açmasını talep edecek olan Küresel Gazze Yürüyüşü.

Gerçekleşir mi bilemiyorum.

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Ama insanlık birleşirse neden gerçekleşmesin...

Greta’nın dediği gibi: “Denemeye devam etmek zorundayız. Çünkü denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybettiğimiz andır.”

NOT: Bu yazıyı kaleme aldığım saatlerde nefeslerimizi tuttuğumuz o insanlık bekleyişi devam ediyordu. İyice yaklaştılar. Umarım insanlık kazanır ve Madleen hedefini ulaşır.