Duyunca inanamadım: 40 bin lira maaşa çoban ve garson aranıyor

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“Fatih inan, sahillerde otellere eleman bulamıyoruz. Türk vatandaşı olmayan elemanları çalıştırmaya başladılar. Yalnız bende en az 15 eleman eksik.”

Nasıl oluyor bu diye sormuştum.

Memlekette işsizlik var. Gençler iş arıyor. Ama sahillerdeki oteller de eleman arıyor.

Ben inanmakta güçlük çekmiştim.

Derken;

Dalaman Ortaca Turizm Oteller Birliği Başkanı Yücel Okutur açıktan ilan ediyor:

“Eleman bulamıyoruz...”

Evet olayımızın birinci bölümü bu.

Ama daha gerisi var.

Ben daha “otele eleman bulamıyoruz” lafına inanmakta zorlanırken;

Bu defa Sivas’tan DHA bir başka haber geçiyor:

“Sivas’ın Ulaş İlçesi Çevirme Köyü’nde 40 bin liraya çoban bulunamıyor...”

Allah Allaaaaah!

Bir şok daha.

Sahil bölgelerinde garson;

Doğu illerimizde çoban...

Biraz araştırınca anlıyorum ki;

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Doğu illerimizde “çoban” diye işe başlayan yabancı uyruklular, yavaştan güneye ve sahil bölgelerine doğru akıyorlar.

Bunu nereden mi çıkartıyorum?

Buyurun cevap:

Sivas’ın Ulaş ilçesinin Çevirme Köyü Muhtarı Hasan Gül ve Çiftçi Murat Sulakçı:

MUHTAR HASAN BEY: “Kışın 20 bin TL’ye bulduğumuz çobanlar, şimdi 40 bin TL’ye çıktı. Sürüye çoban lazım ama bulamıyoruz. Köyde genç de kalmadı. Bu gidişle hayvancılık bitecek. Birçok köyde hayvanlar satıldı.”

ÇİFTÇİ MURAT BEY: “Son kalan hayvanlar da satılırsa bu yaylalar boş kalacak. Afgan çobanların denetlenmesi gerekiyor. Çobanlık için buraya gelenler, daha sonra Akdeniz bölgesine garsonluk yapmaya gidiyor. Bunun önüne geçilmesi lazım.”

Evet arkadaşlar işte kritik cümle budur:

“Çobanlık için buraya gelen Afganlar, daha sonra Akdeniz bölgesine garsonluk yapmaya gidiyor.”

Biliyorum...

İçişleri Bakanlığı göçmen kaçakçılığına karşı müthiş bir mücadele yürütüyor. Ama bakın Sivas’tan gelen temiz bilgi böyle.

Turizm sezonu için bu önemli bir uyarıdır.

Bu yazıyla aslında 3 mesaj üzerinde duruyorum:

1- Hâlâ inanmakta zorlanıyorum ama; hayvancının 40 bin liraya çoban bulamaması önemli bir bilgidir. Umarım Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuyla ilgilenir. Ve Türkiye genelinde doğru bilgiye ulaşırız.

2- Doğu illerinde çobanlık yapan düzensiz göçmenlerin garsonluk yapmak için sahil bölgelerine yönelmeleri.

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3- Sahil bölgelerinde eleman bulamayan otelcilerin ve inşaat sektörünün, düzensiz göçmenleri çalıştırmaya başlaması.

Bu üç maddeye dikkat çekiyorum.

Bazı turizmciler belki ucuz işçiyle kâr edebilir. İnşaat sektöründe vergi sigorta olmadan düzensiz göçmen çalıştırmak birilerine kârlı gelebilir. Ama ya sonra...

Yarın o bölgelerde uyuşturucu, mafyalaşma, hırsızlık arttığında, ucuz işçi yüzünden işsizlik patladığında bambaşka bir dünyaya geçeriz.

O nedenle ben Sivas’ın Ulaş ilçesi Çevirme Köyü’nden gelen bu bilgiyle sahillerdeki otellerde eleman bulamayan otelcilerin yabancı uyruklu çalıştırma durumunu birleştiriyor;

Ve bir “alarm” olarak uyarıyorum.

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Devletin bu durumu her açıdan incelemesi gerektiğini düşünüyorum.

Olayın hayvancılık boyutu var.

Düzensiz göçmen meselesi var.

Asayiş ve huzur açısından turizme etkisi var.

Ben hâlâ inanmakta zorlanıyorum ama...

Bütün bunları birleştirince şunu söyleyebilirim:

“Bu yazdıklarım küçük alarmlar gibi gözükse de büyüdüğünde yangına dönüşebilir...”

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi gelirse paylaşacağım.