‘DR. Dehşet’in iddianamesi... 43 bin hayvan istismarı

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Ne okuduğumu buraya yazmayacağım.

Çünkü böylesine iğrenç, böylesine insanlık dışı, böylesine alçakça bir eziyet ve istismarın detaylarını görmenizi istemiyorum.

Sözde doktor olan Muhammet Mustafa Duman’ın iddianamesi kabul edildi.

Yavru köpeklere yaptıkları ayrıntılarıyla anlatıldı.

Evinde de hayvanlara cinsel istismar içeren 43 bin müstehcen görüntü ele geçirildi.

Şimdi 17.5 yılla yargılanacak.

Elbette hayvanlarımız müdahil olamıyorlar.

Onlar dava açamıyorlar.

O yüzden ben,

Böylesine bir alçak, böylesine bir pisliğe karşı,

O küçük yavru köpekler için,

Biz hayvanseverler için,

Evdeki kedim Sea ve Myra için,

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Ve siz, zaman zaman bana evdeki kedilerinizin köpeklerinizin hayvanlarınızı gönderiyorsunuz...

Onlar için takip edeceğim.

Bilmeden o yavruları bu canavara veren masum insanlar için takip edeceğim.

Barınaklarda zor durumda olan hayvanlarımız için takip edeceğim.

Bu alçağın peşini bırakmayacağım.

Sonuna kadar takip edeceğim.

DÜNYANIN EN GÜZEL EMEKLİLİK PARTİSİ

O sabah yine heyecanla kalktılar.

Yıllardır birbirlerine o kadar alışmışlardı ki...

Onlarca operasyon... Baskın...

Ele geçirilen tonlarca uyuşturucu...

Hiç sektirmediler. Her defasında buldular uyuşturucuyu.

Hele o var ya o...

Eğer uyuşturucu oradaysa; ne yapıp edip buluyordu,

Bu sabah da istihbarat sağlamdı. Bir TIR takip ediliyor, gideceği yerde önlem alınıyordu...

Beklediler... Beklediler...

Saf eroin... Esrar...

TIR geldi. Şehrin dışında bir eve yöneldi. Etrafı sarıldı. Ve baskın.

Bir arama. TIR’ın gizli bölmeleri. Evin altı derken...

Bingoooooo.

Tam 6 yıldır her defasında bu sesle sevindiler. Sarıldılar.

Ama zaman akıp gitmişti. Artık eskisi gibi koşamıyordu. Eskisi gibi değildi bazı şeyler.

Bir yorgunluk çöküyordu.

Bir gün muayene ettiler.

Doktor, ortağı Meftun’a bir şeyler söyledi. Polis memuru Meftun bir garip bakıyordu.

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Eğildi, başını okşadı. Bir gariplik vardı. 7 yıldır birlikte çalıştığı ortağı Meftun tuhaf bakıyordu.

Eğildi kulağına;

“Canım Linda’m. Senin emekliliğin gelmiş...”

Önce anlamadı. Ama hissetti.

Batman’da Narkotik Şube’nin gözbebeği Linda için dünyanın en güzel emeklilik partisi veriliyordu.

Bütün narkotik şube polisleri toplanmış, çevresinde bir çember oluşturmuşlardı.

Ortağı polis memuru Meftun Ünlüce, onu kollarına alıp arkadaşlarına bir şeyler söylüyordu:

“Arkadaşlar, 6 sene içinde Linda ile birlikte sayısız operasyona katıldık. Her şeyden önce o benim ekip arkadaşımdı. Her günümüz birlikte geçiyordu. Yıllık izne çıktığım zamanlarda bile telefonla arayıp onu sorardım. Çok duygusal bir köpek. Onu artık emekli ediyoruz.”

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PASTADA BİR LİNDA

Konuşma alkışlarla biterken bir pasta geldi. Ekip arkadaşları vefa gereği Linda’ya bir pasta yaptırmışlardı.

Pastanın üzerinde çikolatadan bir Linda vardı.

Meftun pastayı keserken, bir iki damla gözyaşı...

Sonra sarıldı Linda’sına...

Evet arkadaşlar...

Belki dünya da ilk kez bir köpeğe böylesine duygusal bir emeklilik töreni düzenlenmişti.

Bu güzel duyguları;

Hayvana olan sevgiyi, saygıyı gösteren bu harika töreni düzenleyen;

Batman’daki tüm polis kardeşlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.

Umarım Linda’yı onu çok sevecek birisi sahiplenir.

‘HERKES BANA BAKSIN’ DİYEN MEGOLAMAN BİR ÇOCUK

Trump’ın İran için 1 haftada söyledikleri:

-Tahran’ı boşaltın.

-Tanrı hepinizi korusun.

-Geç kaldınız diplomasi için.

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-Müzakereye yanaşsaydınız şimdi bir ülkeniz olurdu.

-İran imparatorluğu diye bir şey kalmayacak.

-Çok daha büyük bir şey olacak.

-Kararı son saniyede alırım.

Ve son olarak;

“2 hafta süre verdim...”

Bu gezegen kimlerin eline kaldı arkadaşlar... O konuşuyor. Bu arada insanlar ölüyor.

Ateş, kan, düzensiz göç ve nükleer sızıntı da bölgenin kapısında.

Bakalım iki haftada neler dinleyeceğiz...

Tabii bunun da bir açıklaması var.

Yarına yazdım...