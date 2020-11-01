Domates ekeceğine apartman dikersen

Protokoldeki saygı duruşlarını izledim.
Atatürk büstlerinin önünde... Meydanlarda...
Valiler, komutanlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, kaymakamlar, savcılar, il müdürleri... Türkiye protokolü...
Bayraklar tamam... Coşku tamam... Vatan sevgisi, Cumhuriyet aşkı tamam...
Ama bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar...
Belki ben göremedim.
O yüzden 81 ilden gelen protokol fotoğraflarına bir de siz bakın...
Çok önemli bir eksik var. Hayati bir eksik...
Çünkü son 10 günde 6 bisikletçi, deyim yerindeyse katledildi...
Dün de ben bir bisikletçi olarak yazdım:
“Bisikletçileri değersiz gören, ciddiye almayan sürücü anlayışı için artık bir şey yapılmalı.”
Son olarak şampiyon kızımız Zeynep, Menemen yolunda bir kamyon tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.
İçimiz yandı.
Hatay’da, Alanya’da, Bartın’da bisikletçiler ya can verdi ya da yaralandılar...
Bisiklet yollarına giren motosikletlerin yarattığı terörü de biliyoruz.
Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
8 çocuklu bir ailenin yokluk içindeki mücadelesinden geldi.
Zifiri karanlık gecelerde uyumadı çalıştı.
Azmetti... Uğraştı... Acı çekti, yılmadı. “Doğduğum şartlara yenilmeyeceğim” dedi.
Batman’dan çıktı. Fen lisesini burslu okudu.
Ve şimdi o bir doktor.
O Fatih...
Ben Fatih...
Şimdi baktım, yine bir kazan kaynıyor...
Haber şöyle:
“Başkan Cengiz, Fatih Terim’i hedef alan ifadeler kullandı.”
“Terim şimdi ne yapacak?”
Spor müdürümüz Mehmet Arslan bilir...
Spor yazmam ama...
Ah yıkıntıların arasında gördüğüm oyuncak ayı...
Ah benim çocuklarım...
Gece yarısı rüyalarında vurulan yavrular...
Ah canım bebeklerim...
Anne-baba okuluna senede yüz binlerce lira para verir.
Altında araba... Aklı havada...
Kimisi var...
Anne-baba yemez içmez, okul masrafına yetiştirir.
O çocuk da zor okur. Okul asmak zevktir...
Ama kimisi var, işte böyle olur...
Uzaktan eğitim günlerindeyiz ya...
Sosyal medyaya düşen iddia, PKK terörünü işaret ediyor.
Yangının birkaç yerden çıktığı iddiaları da PKK şüphesini arttırıyor.
Önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordum.
Bakan Bey bu sırada helikopterle yangın bölgesini inceliyordu.
Cevabının özeti şöyle:
“Şu anda bütün gücümüzle kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangının çıkışında bir terör olayı var mı? Tabii bu konuyla Süleyman Bey (Soylu) ilgileniyor. Bana gelen net bir şey yok.”
Ve dün de İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililere sordum.
Bakanlıktan aldığım bilgi de şöyle:
Eline geçen Amerikan Güreş dergisi Wrestling’deki yazıyı okuyunca daha da ümitlenmişti..
Dergideki araştırmacı şöyle yazıyordu:
“Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği Portekiz’e 933 mil uzaklıkta bulunan Azor adası açıklarında batmıştı. Bir süre sonra Azor adası kıyılarına 20 yakın ceset vurmuştu. Cesetler arasında 2 metre civarında boyu, belinde uzunca bir kuşak bulunan bir kişi daha vardı. Bu kişi Amerika’da güreşle ünlenen Koca Yusuf olabilirdi. Bu cesetlerin adanın kilisesinin bahçesine gömüldüğü söyleniyor...”
Sertoğlu o dönemde çıkan Yıllar Boyu tarih dergisinde bir yazı yazdı ve çağrıda bulundu:
“Koca Yusuf gibi büyük bir cihan pehlivanının kemikleri memleketine getirilmelidir.”
1964’TE İLK DENEME
Sertoğlu’
Arayan eski bir dostuydu... Ve şöyle diyordu:
“Korkmaz, biliyorsun babam bir süredir Miami’de tedavi görüyor. Ama artık ölüm döşeğinde ve bana vasiyet etti. Türkiye’de ölmek istiyor.”
Karaca bu isteği hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti.
Erdoğan, anında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdi:
“Son arzusu vatan toprağında ölmek olan bu değerli insanın isteğini yerine getirelim.”
Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran devreye girdi.
Ve son arzusu vatan toprağına defnedilmek olan “Türkiye çınarı”, kendi evinde huzur içinde gözlerini kapattı.
Peki, Cumhurbaşkanı
Apartman yöneticisi Okan Dağlı da şaşırmış.
Hangi şapşal böyle bir hırsızlık yapar diye...
Sonra fotoğrafa baktım.
Yine inanamadım...
Ankara Tuzluçayır’da bir apartmanın yöneticisi sabah uyanıyor.
Ve bir bakıyor ki...
Güvenlik kameraları yerinde yok...
Sırt çantaları ve ellerinde haritalarıyla at sırtındaki bu kızları macera düşkünü birer gezgin zannedebilirsiniz.
Antalya Çıralı’da ata binen “turistler” gibi.
Kapadokya mı desem, Göbeklitepe mi?
Hiçbiri...
Özeti şudur:
“Önümüzdeki kritik dönemde ve seçimler sonucunda, bizimle uyum içinde çalışacak bir KKTC Cumhurbaşkanı beklentimiz var.”
İlk bakışta normal ve diplomatik olan bu cümlenin derinlerinde çok önemli bir mesaj var.
Önce soralım:
Hangi seçim?
Söz konusu olan, 11 Ekim’de KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimidir.
Yani...
Bu seçim...
Anlatayım...
Saniye Hanım, tam 20 yıldır aynı pencereden bakıyordu...
Birkaç seyrek ağaç... Çoğu zaman kapalı bir hava...
Sonra duvarlar...
En sevindiği an, güneş açtığında onu bahçeye çıkardıkları andı...
Emektar hemşiresi, yavaşça gelip kolundan tutardı...
Sonra gökyüzü...
Sonuçları geldikçe daha iyi anlıyoruz.
Belki bir basın toplantısıyla haberler arasından geçip gidiyor. Yeterince anlayamıyoruz.
Ama öylesine müthiş hikâyeler var ki... İşte bu pazar onları anlatacağım. O hikâyelerin kahramanlarını.
Başlıkta “
“Türkiye Ege Ordusu’nu lağvetmeli.”
Nereden geliyor?
Yunan tarafından...
Şu anda resmi bir talep değil...
Ama el altından pompalıyorlar...
Bunun anlamı şudur:
Eğer görüşmeler pozitif bir noktaya doğru giderse, “masayı dağıtmak” için Ege ordusunu kendilerine bir tehdit olarak ortaya koyacaklar.
Dün bu konuyu Milli Savunma Bakanlığı’ndaki önemli bir yetkiliye sordum.
Alçakların kaçtıkları otomobilin plakası belli.
Kaçarken düşürdükleri cep telefonları elde.
Hadi be polis kardeşim, yakalayın şunları...
Benim bildiğim İstanbul polisi bırakmaz bu olayın peşini...
Peki olay nedir?
Önceki gün Dolmabahçe Sarayı’nı gezen ABD’li bir aile, büyülenmiş bir şekilde saraydan ayrılır ve caddeye çıkarlar. Tam özel minibüslerine binecekler... İki kişi hızla üzerlerine gelir. Çantalarına asılırlar. Ama Amerikalı kadın ve eşi çetin ceviz çıkar. Rehberleri ve minibüsün şoförü de müdahale edince... Alçaklar fotoğraftaki otomobile binip kaçarlar. Ama rehber İlarya peşlerini bırakmayıp bir de kaçtıkları otomobilin fotoğrafını çeker...
ABD’li aile ertesi gün şok halinde Türkiye’den ayrılır...
Kökünde ve arkasında...
Avrupa’yı zehirli bir sarmaşık gibi kuşatan, ırkçılığın, faşizmin, Türkiye ve yabancı düşmanlığının temeli vardır.
Kökünde...
Avrupa’da yükselen ırkçılığa oy için prim veren siyasiler vardır.
İşte bu pazar, günlerdir dalga dalga üzerimize gelen Türkiye düşmanlığını olaylarla ve örnekleriyle inceledik.
BELÇİKA’DA KADIN POLİSİN NAZİ SELAMI
Yani deniz mevsimi biterken...
Yani sonbaharla birlikte sahiller boşalırken...
Bütün çevrecilerin merak ettiği soru şudur:
“Acaba bu yaz ormanları ne kadar yaktık? Denizleri ne kadar kirlettik?”
Dün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la sohbet ediyoruz...
Tabii Murat Bey’e hep çevreci sorular gelir.
Oysa şehircilik için de muazzam bir çalışma yürütüyor.
Deprem bölgeleri... Yeniden yapılan konutlar... Toplu konutlar... Şehircilik planları... Karadeniz’den Güneydoğu’ya, oradan Ege’ye ve Akdeniz’e uzanan yatırımlar...
Muazzam bir proje...
İstanbul-Ankara arası “süper hızlı tren”...
Biraz araştırıyorum... Gerçekten de böyle bir hazırlık var... Eğer proje gerçekleşirse, İstanbul’dan kalkan süper tren 1.5 saat sonra Ankara’da... Müthiş bir şey...
Düşünsenize...
Ankara’da randevusu olan bir işadamı, mesela sabah 07.30’da süper trene biniyor.
09.30’da randevusuna gidiyor. İşini çözüyor. Ve öğlen İstanbul’da işinin başında...
Projenin gerçekleşme sürecini bilmiyorum. Ama proje gerçekleşecekse umarım 2023’e yetişir...
Belli ki 2023 tam bir 100’üncü yıl şöleni olacak...
Domates ekeceğine apartman dikersen
Umut Veis dedi ki:
“Abi şu fotoğrafa bakar mısın?”
Umut yıkılan binanın yerinde 2000’li yıllarda ne olduğuna baktı.
Resmen tarla. Dahası bostan. Yani sulak arazi.
Yani dere yatağı gibi bir yer.
İşte lego gibi yıkılan bu koskoca bina oraya yapılmış.
Adam domates ekeceği yere bina dikmiş.
Hani şu söz var ya...
“Ver müteahhide, al daireleri keyfine bak.”
İşte budur mesele.
Gerçi lego bile böyle kolay yıkılmaz ama...
İşte oraya kondurmuşlar binayı.
Temeli nasıl atılmış.
Kim kontrol etmiş.
Zemin etüdü yapılmış mı?
Mantar gibi biten binalardan birisi işte.
Vatandaş ne yapsın. Güveniyor. Parasını veriyor. Kesesine göre bir ev sahibi oluyor.
Kontrol...
Yok...
İşte domates ekilecek tarlaya dikilen o bina...
Depremle bu hale geliyor.
Bu rezalet, bu kepazelik yalnızca İzmir’de değil ki...
Gölcük’te benzerlerini görmedik mi.
Malatya’da...
Erzincan’da...
İZMİRLİYİ ALLAH KORUDU
Arkadaşlar çok daha büyük bir facia yaşayabilirdik.
Kontrolsüz yapılaşma. Sahile apartman yapma sevdası.
Hepimiz biliyoruz.
Biz her şeyiyle severiz İzmir’i.
Gece yarısı Kordon’da “fırından yani çıkmış Yeni Asır’ı” Pinokyo’dan aldığımız fuar günlerinden...
Pasaport iskelesinde Yaşar Aksoy, Ünal Ersözlü ile yaptığımız Attilâ İlhan sohbetlerine...
Yaşar’ın o inanılmaz İzmir tarihini bir macera gibi anlattığı akşam saatlerine...
Kimse beğenmese de biz beğeniriz İzmir’i.
Ama gel gör ki kardeşim...
Bu vahşi yapılaşmayı bir türlü yakıştıramadık İzmir’e.
Neyse ki gelmiş geçmiş olsun diyorum...
Birtakım kendini bilmez ahlaksızlara rağmen...
Canım İzmirimizi Allah korudu diyorum...
Hatay’dan gelen o videoyu ben de izledim
NEDEN DİREKLERİN DİBİNDE ÇIKAR BU YANGIN
Daha ilk gün “Teröristler yaktı” dediler.
Olur tabii... Bu alçaklar yapar...
Ama içimde bir kuşku vardı...
Orada yaşayan bir avukat ve uzman bir elektrik mühendisi dostum şöyle demişti:
“Buranın elektrik direkleri 1970 model, teller eski. Yangın direklerin olduğu yerlerden çıkıyor.”
Hatta bu iddialarını bir mahkeme kararıyla da tespit ettirmişler.
Ben de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sormuştum:
“Yangını teröristlerin çıkardığına dair bir bilgi var mı?”
“Kesin bir şey, bir bulgu yok henüz” demişti.
Ama terörist bu... Hemen yayın yaptı...
Ben hâlâ emin değildim. Nitekim de sormuştum:
“Elektrik hatlarından, tellerinden olabilir mi.”
Dün bu videoyu izleyince kuşkum daha da arttı.
Görüntüde konuşan hanımefendi, “İşte bakın direklerin dibinden yakıyorlar” diyor.
Ama görüntüde kimse yok.
Belki o görüntüler incelense ne olduğu çıkacak.
Ama bir yerde de şöyle diyor:
“Bak bak... Burası daha önce de yanmıştı...”
“Bak bak” dediği yerler nedense hep elektrik direklerinin dibiydi.
Bence bu yangınlar “dibine kadar araştırılmalı”...
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