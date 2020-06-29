Diktatörün first lady’si milyarder kuzene karşı

Suriye’de savaşın en kanlı günlerinde yaşanan bir saltanat kavgası gün yüzüne çıktı. Büyük inşaat işleri, petrol ve Suriye cep telefonu operatörlüğü, Esma Esad ile işadamı kuzen Rami Mahluf’u karşı karşıya getirdi...
İç savaşın en keskin günlerinde...Binlerce Suriyelinin katledildiği bir dönemde... Milyonlarca kadın, çoluk çocuk Suriyelinin ölüm pahasına göç ettiği kanlı günlerde...
Şam’da el altından bazı videolar sızdırılır. Bu videolarda Suriye’nin en zengin işadamı ve Esad’ın arkadaşı-ortağı-kuzeni Rami Mahluf’un oğullarının lüks yaşamları vardır.
Videolar peş peşe yayınlandıkça, sefalet içindeki Suriye halkı daha isyan eder. Peki bu videolar nereden geliyordu?
Mahluf ailesinin istihbaratı şuydu: “Arkasında Esma Esad var. Diktatörün first lady’si...”
Savaşın en kanlı günlerinde yaşanan “saltanat kavgası”nın su yüzüne çıkan ilk örneğiydi bu.
HAFIZ ESAD VE MAHLUF
Aslında bu kavganın kökleri Hafız Esad dönemine dayanır. Hafız, kendisine bağlı bir sermaye yaratmak için eşinin erkek kardeşi Muhammed Mahluf ile ortaklık kurar.
Böylece Mahluf ailesinin önü açılır. Mahluf önce tütün işletmesinin, sonra emlak organizasyonunun başına geçer.
Her işlemden yüzde 10 komisyon alır. Petrol ihracatından ise yüzde 7.
ESRARENGİZ TRAFİK KAZASI
Aradan yıllar geçer...
Hafız sonrası dönemin hesapları yapılmaktadır.
Veliaht büyük oğul Basil Esad’dır...
Basil, Mahluf’un oğlu Rami’den hoşlanmaz. Rami ise Beşar Esad’la yakındır.
Suriye ve Baas rejimi Basil’i devlet başkanlığına beklerken...
Basil esrarengiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeder.
Böylece Beşar Esad’ın önü açılır. Rami Mahluf’a da ekonominin kapıları açılır.
Rami, Beşar istediğinde fonlamalar yaparak ekonomideki gücünü arttırır. 70 büyük işadamını bir araya getirerek Cham Holding’i kurar ve başına geçer. Böylece ekonominin tamamı iki kuzen, Beşar-Rami ikilisine bağlanmış olur.
LADY’NİN SAVAŞI
İşte aynı günlerde çok iyi bankacılık geçmişi olan Beşar’ın eşi Esma bir holding kurar.
Souria Holding...
Amacı büyük inşaat işleri, petrol ticareti ve Suriye cep telefonu operatörlüğünü almaktır.
Esma, Rami’yle karşı karşıya gelir. Ve kıyasıya bir yeraltı saltanat savaşı başlar.
Yer üstündeki savaşta Suriye halkı sefalet içinde ölürken, çoluk çocuk iltica için çıktıkları Akdeniz’de can verirken...
Yeraltındaki bu “saltanat ve finans savaşı” daha da keskinleşir...
Ve Beşar’ın desteğiyle, Rami arkasına Mısır sermayesini de alarak Syriatel’i kazanır.
Esma küplere biner.
Esma kocasına çok fazla hissettirmeden fırsat kollamaya devam eder...
Ve geçtiğimiz yıl, yeraltındaki savaşın dönüm noktası olur...
Esad, Rusya’dan alacağı S-300 füzeleri için Rami’den para ister. Ancak Rami şaşırtıcı bir cevap verir: “Yalnızca ben değil, bütün işadamları yüklensin.”
Kendi halkını katleden Esad gibi bir diktatöre böyle bir cevap verilince kılıçlar çekilir.
Rami’nin üzerine gidilir.
ESMA DÜĞMEYE BASAR
Esma Esad’ın beklediği fırsat sonunda gelmiştir.
Anında Rami Mahluf’un bankalardaki hesapları dondurulur. Esma Esad, çevresine topladığı işadamları ile Rami’ye saldırır. Rami de buna karşılık boş durmaz. Aynı günlerde Esma Esad’ın çok yakın bir akrabası Lübnan’da kaçırılır.
Bu “Yeter, daha fazla üzerime gelmeyin” mesajı olarak algılanır.
GELDİK BUGÜNE
Suriye’deki bu saltanat savaşının sonunda Rusya devreye girer.
(Rusya bankalarında kimin ne kadar parası var elbette bilinmez.)
Rami Mahluf’un yaratacağı boşluk acaba nasıl doldurulacak?
En yakın aday elbette Esma Esad...
Gerçi filmin sonu henüz gelmemiştir.
Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile annesi vasıtasıyla yakın ilişki içinde olan Rami Mahluf hâlâ ortadadır.
Ve çok ilginç bir tesadüfle, Birleşik Arap Emirlikleri yıllar sonra Şam’daki büyükelçiliğini tekrar faaliyete geçirir.
BAE, Şam’a her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ilan eder.
Yani, Rami Mahluf, Esma Esad’a karşı bu defa başka bir kapıdan gelmektedir.
Evet arkadaşlar...
Milyonlarca insanın katledildiği, yerinden yurdundan olduğu Suriye’deki diktatörlüğün yeraltındaki saltanat savaşı böyle...
Bunları okuyunca bir kez daha anlıyoruz ki... Demokrasinin olmadığı topraklarda, yerüstünde de yer altında da her türlü kirli savaş ve saltanat kavgası yaşanıyor...
Ne mutlu ki bize...
Halkının özgürce seçim yaptığı bir ülkede yaşıyoruz...
Bu vatanı kurtarıp Cumhuriyet’i kuran başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, özgürlüğü ve demokrasiyi savunan herkese selam olsun...
NOT: Bilgileri Middle East Institute’de Ayman Abdel Nour’un analizinden senaryolaştırdım.
Diktatörün first lady’si milyarder kuzene karşı
Suriye’de savaşın en kanlı günlerinde yaşanan bir saltanat kavgası gün yüzüne çıktı. Büyük inşaat işleri, petrol ve Suriye cep telefonu operatörlüğü, Esma Esad ile işadamı kuzen Rami Mahluf’u karşı karşıya getirdi...
İç savaşın en keskin günlerinde...Binlerce Suriyelinin katledildiği bir dönemde... Milyonlarca kadın, çoluk çocuk Suriyelinin ölüm pahasına göç ettiği kanlı günlerde...
Şam’da el altından bazı videolar sızdırılır. Bu videolarda Suriye’nin en zengin işadamı ve Esad’ın arkadaşı-ortağı-kuzeni Rami Mahluf’un oğullarının lüks yaşamları vardır.
Videolar peş peşe yayınlandıkça, sefalet içindeki Suriye halkı daha isyan eder. Peki bu videolar nereden geliyordu?
Mahluf ailesinin istihbaratı şuydu: “Arkasında Esma Esad var. Diktatörün first lady’si...”
Savaşın en kanlı günlerinde yaşanan “saltanat kavgası”nın su yüzüne çıkan ilk örneğiydi bu.
HAFIZ ESAD VE MAHLUF
Aslında bu kavganın kökleri Hafız Esad dönemine dayanır. Hafız, kendisine bağlı bir sermaye yaratmak için eşinin erkek kardeşi Muhammed Mahluf ile ortaklık kurar.
Böylece Mahluf ailesinin önü açılır. Mahluf önce tütün işletmesinin, sonra emlak organizasyonunun başına geçer.
Her işlemden yüzde 10 komisyon alır. Petrol ihracatından ise yüzde 7.
ESRARENGİZ TRAFİK KAZASI
Aradan yıllar geçer...
Hafız sonrası dönemin hesapları yapılmaktadır.
Veliaht büyük oğul Basil Esad’dır...
Basil, Mahluf’un oğlu Rami’den hoşlanmaz. Rami ise Beşar Esad’la yakındır.
Suriye ve Baas rejimi Basil’i devlet başkanlığına beklerken...
Basil esrarengiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeder.
Böylece Beşar Esad’ın önü açılır. Rami Mahluf’a da ekonominin kapıları açılır.
Rami, Beşar istediğinde fonlamalar yaparak ekonomideki gücünü arttırır. 70 büyük işadamını bir araya getirerek Cham Holding’i kurar ve başına geçer. Böylece ekonominin tamamı iki kuzen, Beşar-Rami ikilisine bağlanmış olur.
LADY’NİN SAVAŞI
İşte aynı günlerde çok iyi bankacılık geçmişi olan Beşar’ın eşi Esma bir holding kurar.
Souria Holding...
Amacı büyük inşaat işleri, petrol ticareti ve Suriye cep telefonu operatörlüğünü almaktır.
Esma, Rami’yle karşı karşıya gelir. Ve kıyasıya bir yeraltı saltanat savaşı başlar.
Yer üstündeki savaşta Suriye halkı sefalet içinde ölürken, çoluk çocuk iltica için çıktıkları Akdeniz’de can verirken...
Yeraltındaki bu “saltanat ve finans savaşı” daha da keskinleşir...
Ve Beşar’ın desteğiyle, Rami arkasına Mısır sermayesini de alarak Syriatel’i kazanır.
Esma küplere biner.
Esma kocasına çok fazla hissettirmeden fırsat kollamaya devam eder...
Ve geçtiğimiz yıl, yeraltındaki savaşın dönüm noktası olur...
Esad, Rusya’dan alacağı S-300 füzeleri için Rami’den para ister. Ancak Rami şaşırtıcı bir cevap verir: “Yalnızca ben değil, bütün işadamları yüklensin.”
Kendi halkını katleden Esad gibi bir diktatöre böyle bir cevap verilince kılıçlar çekilir.
Rami’nin üzerine gidilir.
ESMA DÜĞMEYE BASAR
Esma Esad’ın beklediği fırsat sonunda gelmiştir.
Anında Rami Mahluf’un bankalardaki hesapları dondurulur. Esma Esad, çevresine topladığı işadamları ile Rami’ye saldırır. Rami de buna karşılık boş durmaz. Aynı günlerde Esma Esad’ın çok yakın bir akrabası Lübnan’da kaçırılır.
Bu “Yeter, daha fazla üzerime gelmeyin” mesajı olarak algılanır.
GELDİK BUGÜNE
Suriye’deki bu saltanat savaşının sonunda Rusya devreye girer.
(Rusya bankalarında kimin ne kadar parası var elbette bilinmez.)
Rami Mahluf’un yaratacağı boşluk acaba nasıl doldurulacak?
En yakın aday elbette Esma Esad...
Gerçi filmin sonu henüz gelmemiştir.
Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile annesi vasıtasıyla yakın ilişki içinde olan Rami Mahluf hâlâ ortadadır.
Ve çok ilginç bir tesadüfle, Birleşik Arap Emirlikleri yıllar sonra Şam’daki büyükelçiliğini tekrar faaliyete geçirir.
BAE, Şam’a her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ilan eder.
Yani, Rami Mahluf, Esma Esad’a karşı bu defa başka bir kapıdan gelmektedir.
Evet arkadaşlar...
Milyonlarca insanın katledildiği, yerinden yurdundan olduğu Suriye’deki diktatörlüğün yeraltındaki saltanat savaşı böyle...
Bunları okuyunca bir kez daha anlıyoruz ki... Demokrasinin olmadığı topraklarda, yerüstünde de yer altında da her türlü kirli savaş ve saltanat kavgası yaşanıyor...
Ne mutlu ki bize...
Halkının özgürce seçim yaptığı bir ülkede yaşıyoruz...
Bu vatanı kurtarıp Cumhuriyet’i kuran başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, özgürlüğü ve demokrasiyi savunan herkese selam olsun...
NOT: Bilgileri Middle East Institute’de Ayman Abdel Nour’un analizinden senaryolaştırdım.