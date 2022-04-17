Devlerin nükleer oyunu

Yolda karşılaşsak, bir kafeye otursak: “Acaba bu doğru mu Fatih Bey?” diye başlayan iddialar, komplo teorileri peş peşe geliyor...
En yaygını da şu:
“Aslında ABD, Zelenski ve Ukrayna’yı kullanarak Putin’i tuzağa düşürdü... Ukrayna’yı NATO’ya alma tiyatrosuyla Putin’i tahrik etti... Ve şimdi ekonomik olarak kuşatma altına aldı...”
Komplo teorilerinin doğrusu yanlışı yoktur...
Yalnızca inandırıcı olup olmayanı vardır. Bu nedenle de dinlemesi zevklidir.
Ama bu son teoride ben, Putin’i biraz aşağılama görüyorum.
Yani Putin gibi bir lider, bu kadar kolay ABD’nin tuzağına düşer miydi? Kukla olur muydu?
Her neyse...
Bu pazar...
Küresel bir bakışla size CIA Başkanı William Burns’ün söylediği bir sözün arkasındaki karanlık sokakları gezdirmek istedim.
Belki yeni komplo teorileri için bir katkım da olur...
Burns dedi ki:
“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çaresiz durumdadır. Bu nedenle savaşta her an taktik veya düşük radyasyonlu nükleer silah kullanabilir... Çünkü Putin’in yaptığı bütün hesaplar yanlış çıkmıştır...”
Peki bu söz ne anlama geliyor?
Anlatayım...
Ukrayna’da gördük ki...
BM düzeni, adaletin hâkim olduğu bir düzen değildir...
Tam tersine...
Güçlünün haklı olduğu...
Güçlünün pervasız olduğu...
Elinde nükleer bomba olanın dokunulmaz olduğu bir düzen...
İşte Rusya’nın Ukrayna’da yaptığı...
Aslında bunu geçmişte defalarca görmüştük...
ABD’nin Vietnam’da bıraktığı napalm yanığı çocuk yüzleri unutulur mu?
Ya Afganistan?
İşte Irak... Suriye...
Hatırlayın...
ABD, Saddam’ın Kuveyt’i işgaline müdahale etmişti... Üstelik Bush, sonradan olmadığı anlaşılan bir “kimyasal tehdit” yalanı üzerine saldırı emrini vermişti...
Hatırlayın:
O günkü Saddam, bugün Putin’in “Büyük Rusya hayali” gibi; Büyük Arap Birliği’nden söz ediyordu. Kuveyt’i Irak toprağı gibi görüyordu. Kuveyt’in ABD tarafından gaza getirilip sömürüldüğünü söylüyordu...
Yani gerekçe aynıydı...
Ama ABD, Irak’a anında müdahale etmişti...
Çünkü:
1- Petrol tehlikeye girmişti...
2- Saddam’ın nükleer gücü yoktu...
ÇİN VE TAYVAN
İşte Kuzey Kore’nin şımarıklığı...
İşte Çin’in, Tayvan tehditleri...
İşte Filistin’de olanlar...
Geldik mi bugüne...
BM çaresiz. NATO çaresiz...
Niye?
Çünkü elinde nükleer bomba olan, dokunulmaz oluyor...
Bugün CIA Başkanı bu gerçeği itiraf etmiştir...
Korku şu:
“Ya nükleer bomba kullanırsa...”
İŞTE BU DA FOTOĞRAFI
Bu fotoğraf, Putin’in önceki gün yaptığı basın toplantısından...
Arkasındaki görüntüye bakar mısınız?
Sizce acaba ne demek istiyor?
Mesajı çok açık değil mi:
“Sakın üstüme gelmeyin... Yakarım...”
VE FÜZELERİNİ ATTIKÇA ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNEN KİM
Benzeri fotoğraflar dünyaya sürekli meydan okuyan Kuzey Kore Başkanı Kim’den neredeyse her ay gelmiyor mu?
Nükleer füze denemelerini maytap patlatan çocuklar gibi sevinerek izleyen Kim...
James Bond filmlerinin “deli diktatörleri” gibi...
Patlayan füze fotoğraflarını dünyaya çılgın kahkahalar atarak göndermiyor mu?
ÇİN’İN ARKA SOKAKLARI
Ve Çin...
Bir Pekin ziyaretinde Çin Savunma Fuarı’ndaki en öldürücü silahları görmüştük.
Korkunç bir fuardı... Dünyanın en ölümcül silahları. Füzeler, robot askerler... Süpersonik jetler. Nükleer denizaltılar.
Niye bu kadar silah? Nükleer güç...
Çünkü ABD, bu dünyadan ne istiyorsa...
Çin de onu istiyordu...
Rusya bu dünyadan ne istiyorsa...
O da onu istiyordu...
Ne garip ki...
Bu ülkeler aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi daimi üyesidir. Yani onlar onay vermeden karar alınamaz...
Ve ne gariptir ki...
Bu ülkeler uzaydaki istasyonda ortaktırlar... Dünya dışı bir anlaşmaları da vardır.
Sıra henüz Ay’da ya da Mars’ta toprak savaşına gelmemiştir. (Çünkü daha enerji kaynağı bulamadılar.)
PUTİN, ŞİN PİN, KİM
Bugün Rusya, NATO etki sahasından büyük ısırıklar almaktadır.
Yüzlerce yıllık hayali olan sıcak denizlere inmiş, Suriye’nin Doğu Akdeniz’deki en kritik limanlarına süresiz olarak yerleşmiştir...
Rusya, Kırım’ı aldıktan sonra, şimdi Ukrayna’nın doğusundadır... Polonya ve İsveç tedirgindir.
Çin, Rusya’ya göz yumarak Tayvan ısırığının peşindedir...
Dikkat edin:
Bugün Putin, Ukrayna için “Tarihi olarak Rusya’nındır” diyor...
Çin Devlet Başkanı Şin Pin de “Tayvan, Çin toprağıdır” diyor... Uygur Türkleri için aynı söz...
Kuzey Koreli Kim, gözünü Güney Kore’ye dikmiştir...
ABD bütün dünyaya hükmetmek istediği gibi özellikle Ortadoğu petrollerinin peşindedir... Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman gibi körfez ülkelerinde muazzam askeri üsler kurmuştur. NATO üzerinden silah satmakla meşguldür...
İnsanlığın utanç atlası halindeki acılı Afrika ise paramparçadır...
Elinde demokrasiden başka bir güç olmayan Avrupa çaresizdir...
Ortadoğu’yu zaten görüyorsunuz. Neredeyse İkinci Dünya Savaşı öncesindedir.
Demokrasi dışı emirlikler, şeyhlikler “nükleer koruma” altında varlıklarını sürdürebilmek için petrol gelirlerinin büyük bölümünü silah satın alarak nükleer gücü olan ülkelere “rüşvet” olarak vermektedir.
SONUÇ OLARAK
Dünya, elinde nükleer güç bulunan devletlerin küresel oyuncağı haline gelmiştir.
Onlar fırsat buldukça yeni sınırlar çiziyor ama nükleer tehdit nedeniyle birbirlerine dokunamıyor...
Ne yazık ki binlerce yıl sonra insanlığın geldiği acı nokta budur...
Devler çarpışıyor...
Masum insanlar da çimler gibi eziliyor...
Korkarım ki bu demokrasi dışı yapılar daha da kuvvetlenerek...
Yeni felaketlerin kapılarını zorlayacaktır...
Merak etmeyin, 3’üncü Dünya Savaşı falan çıkmaz...
Ama 3’üncü paylaşım savaşlarını sürekli yaşayacağız...
İşte biz bütün bunları gördükçe dünya 5’ten büyüktür diyoruz.
Tek umudum, buna çareyi demokrasinin bulmasıdır.
Tek umudum, mazlum milletlerin bu duruma uyanmasıdır...
Devlerin nükleer oyunu
Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili o kadar çok soru geliyor ki...
Yolda karşılaşsak, bir kafeye otursak: “Acaba bu doğru mu Fatih Bey?” diye başlayan iddialar, komplo teorileri peş peşe geliyor...
En yaygını da şu:
“Aslında ABD, Zelenski ve Ukrayna’yı kullanarak Putin’i tuzağa düşürdü... Ukrayna’yı NATO’ya alma tiyatrosuyla Putin’i tahrik etti... Ve şimdi ekonomik olarak kuşatma altına aldı...”
Komplo teorilerinin doğrusu yanlışı yoktur...
Yalnızca inandırıcı olup olmayanı vardır. Bu nedenle de dinlemesi zevklidir.
Ama bu son teoride ben, Putin’i biraz aşağılama görüyorum.
Yani Putin gibi bir lider, bu kadar kolay ABD’nin tuzağına düşer miydi? Kukla olur muydu?
Her neyse...
Bu pazar...
Küresel bir bakışla size CIA Başkanı William Burns’ün söylediği bir sözün arkasındaki karanlık sokakları gezdirmek istedim.
Belki yeni komplo teorileri için bir katkım da olur...
Burns dedi ki:
“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çaresiz durumdadır. Bu nedenle savaşta her an taktik veya düşük radyasyonlu nükleer silah kullanabilir... Çünkü Putin’in yaptığı bütün hesaplar yanlış çıkmıştır...”
Peki bu söz ne anlama geliyor?
Anlatayım...
Ukrayna’da gördük ki...
BM düzeni, adaletin hâkim olduğu bir düzen değildir...
Tam tersine...
Güçlünün haklı olduğu...
Güçlünün pervasız olduğu...
Elinde nükleer bomba olanın dokunulmaz olduğu bir düzen...
İşte Rusya’nın Ukrayna’da yaptığı...
Aslında bunu geçmişte defalarca görmüştük...
ABD’nin Vietnam’da bıraktığı napalm yanığı çocuk yüzleri unutulur mu?
Ya Afganistan?
İşte Irak... Suriye...
Hatırlayın...
ABD, Saddam’ın Kuveyt’i işgaline müdahale etmişti... Üstelik Bush, sonradan olmadığı anlaşılan bir “kimyasal tehdit” yalanı üzerine saldırı emrini vermişti...
Hatırlayın:
O günkü Saddam, bugün Putin’in “Büyük Rusya hayali” gibi; Büyük Arap Birliği’nden söz ediyordu. Kuveyt’i Irak toprağı gibi görüyordu. Kuveyt’in ABD tarafından gaza getirilip sömürüldüğünü söylüyordu...
Yani gerekçe aynıydı...
Ama ABD, Irak’a anında müdahale etmişti...
Çünkü:
1- Petrol tehlikeye girmişti...
2- Saddam’ın nükleer gücü yoktu...
ÇİN VE TAYVAN
İşte Kuzey Kore’nin şımarıklığı...
İşte Çin’in, Tayvan tehditleri...
İşte Filistin’de olanlar...
Geldik mi bugüne...
BM çaresiz. NATO çaresiz...
Niye?
Çünkü elinde nükleer bomba olan, dokunulmaz oluyor...
Bugün CIA Başkanı bu gerçeği itiraf etmiştir...
Korku şu:
“Ya nükleer bomba kullanırsa...”
İŞTE BU DA FOTOĞRAFI
Bu fotoğraf, Putin’in önceki gün yaptığı basın toplantısından...
Arkasındaki görüntüye bakar mısınız?
Sizce acaba ne demek istiyor?
Mesajı çok açık değil mi:
“Sakın üstüme gelmeyin... Yakarım...”
VE FÜZELERİNİ ATTIKÇA ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNEN KİM
Benzeri fotoğraflar dünyaya sürekli meydan okuyan Kuzey Kore Başkanı Kim’den neredeyse her ay gelmiyor mu?
Nükleer füze denemelerini maytap patlatan çocuklar gibi sevinerek izleyen Kim...
James Bond filmlerinin “deli diktatörleri” gibi...
Patlayan füze fotoğraflarını dünyaya çılgın kahkahalar atarak göndermiyor mu?
ÇİN’İN ARKA SOKAKLARI
Ve Çin...
Bir Pekin ziyaretinde Çin Savunma Fuarı’ndaki en öldürücü silahları görmüştük.
Korkunç bir fuardı... Dünyanın en ölümcül silahları. Füzeler, robot askerler... Süpersonik jetler. Nükleer denizaltılar.
Niye bu kadar silah? Nükleer güç...
Çünkü ABD, bu dünyadan ne istiyorsa...
Çin de onu istiyordu...
Rusya bu dünyadan ne istiyorsa...
O da onu istiyordu...
Ne garip ki...
Bu ülkeler aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi daimi üyesidir. Yani onlar onay vermeden karar alınamaz...
Ve ne gariptir ki...
Bu ülkeler uzaydaki istasyonda ortaktırlar... Dünya dışı bir anlaşmaları da vardır.
Sıra henüz Ay’da ya da Mars’ta toprak savaşına gelmemiştir. (Çünkü daha enerji kaynağı bulamadılar.)
PUTİN, ŞİN PİN, KİM
Bugün Rusya, NATO etki sahasından büyük ısırıklar almaktadır.
Yüzlerce yıllık hayali olan sıcak denizlere inmiş, Suriye’nin Doğu Akdeniz’deki en kritik limanlarına süresiz olarak yerleşmiştir...
Rusya, Kırım’ı aldıktan sonra, şimdi Ukrayna’nın doğusundadır... Polonya ve İsveç tedirgindir.
Çin, Rusya’ya göz yumarak Tayvan ısırığının peşindedir...
Dikkat edin:
Bugün Putin, Ukrayna için “Tarihi olarak Rusya’nındır” diyor...
Çin Devlet Başkanı Şin Pin de “Tayvan, Çin toprağıdır” diyor... Uygur Türkleri için aynı söz...
Kuzey Koreli Kim, gözünü Güney Kore’ye dikmiştir...
ABD bütün dünyaya hükmetmek istediği gibi özellikle Ortadoğu petrollerinin peşindedir... Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman gibi körfez ülkelerinde muazzam askeri üsler kurmuştur. NATO üzerinden silah satmakla meşguldür...
İnsanlığın utanç atlası halindeki acılı Afrika ise paramparçadır...
Elinde demokrasiden başka bir güç olmayan Avrupa çaresizdir...
Ortadoğu’yu zaten görüyorsunuz. Neredeyse İkinci Dünya Savaşı öncesindedir.
Demokrasi dışı emirlikler, şeyhlikler “nükleer koruma” altında varlıklarını sürdürebilmek için petrol gelirlerinin büyük bölümünü silah satın alarak nükleer gücü olan ülkelere “rüşvet” olarak vermektedir.
SONUÇ OLARAK
Dünya, elinde nükleer güç bulunan devletlerin küresel oyuncağı haline gelmiştir.
Onlar fırsat buldukça yeni sınırlar çiziyor ama nükleer tehdit nedeniyle birbirlerine dokunamıyor...
Ne yazık ki binlerce yıl sonra insanlığın geldiği acı nokta budur...
Devler çarpışıyor...
Masum insanlar da çimler gibi eziliyor...
Korkarım ki bu demokrasi dışı yapılar daha da kuvvetlenerek...
Yeni felaketlerin kapılarını zorlayacaktır...
Merak etmeyin, 3’üncü Dünya Savaşı falan çıkmaz...
Ama 3’üncü paylaşım savaşlarını sürekli yaşayacağız...
İşte biz bütün bunları gördükçe dünya 5’ten büyüktür diyoruz.
Tek umudum, buna çareyi demokrasinin bulmasıdır.
Tek umudum, mazlum milletlerin bu duruma uyanmasıdır...