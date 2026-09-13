Denizlerin kanserine 400 milyon Euro’luk çare

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“Başta Marmara Denizi olmak üzere çevre yatırımları için 400 milyon Euro’luk stratejik bir anlaşma yaptık.”

Duruyorum.

Bir daha soruyorum:

“400 milyon Euro öyle mi?”

“Evet büyük hazırlıklarla ve çalışmalarla oldu.”

Çevre için müthiş bir rakamdır bu.

Peki kimle yapılıyor bu anlaşma?

Asya Altyapı Yatırım Bankası ile.

Haberlerde kısa bir cümle olarak geçen bu anlaşma aslında nedir biliyor musunuz?

Hatırlayın, günlerce bize korku salmıştı...

Ana haberlerde, manşetlerde tartışılmıştı. Profesörler alarm vermişti.

Günlerce gazeteler boy boy felaket fotoğraflarını yayınlamıştı.

Evet o belalı sorun. Denizlerimizin üzerini kaplayan o korkunç görüntü.

Denizlerimizin kanseri...

Müsilaj.

Hatırlayın, o günlerde nasıl bir korku vardı?

İşte Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı.

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Bakın o kriz günlerinde ne diyor: “Marmara Denizi özel bir deniz. 1 litre dahi atığı arıtmadan denize vermemeliyiz. Belediye başkanlarımıza da seslenmek isterim. Her başkanımızın birinci önceliğinin Marmara Denizi ile kurmuş olduğumuz yanlış ilişkiyi düzeltmek olması gerektiğinin altını çiziyorum.”

İşte hatırlatmak istediğim de bu.

Yani...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un açıkladığı bu 400 milyon Euro belki manşetlere girmedi.

Ya da;

Televizyon programlarının konusu olmadı.

Çünkü bir kriz değildi. Korku ve panik yaratacak bir gelişmenin mesajlarını taşımıyordu.

Bunun yerine bir büyük mücadele için atılan adımı anlatıyordu.

O yüzden pek ilgi çekmedi. Sessizce geçti gitti haberler arasından.

Ama ben bu haberi;

Kıyılarımızı işgal eden denizanaları sanki bugün de üzerimize geliyormuşçasına önemsiyorum.

Kahverengine dönen denizlerimizi düşünüyorum.









400 MİLYON EURO NEREYE HARCANACAK

Şimdi geliyorum bu stratejik anlaşmanın pratik karşılığına.

Biz belki unutuyoruz ama devlet unutmuyor.

O gün Marmara’yı saran müsilaj kanseri, bu muhteşem denizi ölümün eşiğine getirmişti. Ege’ye inecek mi diye tir tir titriyorduk.

Ve kararlar alınmıştı.

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* En geniş çaplı mücadele yapılacak.

Eylem planları oluşturuldu. Müsilajın en önemli kaynağı kirlilikti. Arıtma sorunlarıydı.

Ve geldik bugüne. Aradan 2 yıl geçti.

Biz unuttuk devlet unutmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum unutmadı.

Ve o finansman kaynağı uzun uğraşılardan sonra bulundu.

Peki neresi için kullanılacak? Elbette kirliliğe karşı ve arıtma için. İşte başlıklar.

* Yeni ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri.

* Mevcut arıtma tesislerinin kapasite ve teknoloji bakımından geliştirilmesi.

* Kanalizasyon ve atıksu altyapısının güçlendirilmesi.

* Marmara’ya ulaşan azot ve fosfor gibi kirleticilerin azaltılması.

* Müsilaj oluşumunu besleyen kirlilik yükünün düşürülmesi.

Hep krizleri mi yazacağız?

Böyle büyük bir çözüm varsa.

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Elbette destekleyip alkışlayacağız.

Umarım bu para bir an önce projeleri hayata geçirmek için yerine ulaşır...