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Fatih Çekirge
Fatih Çekirge
Fatih ÇekirgeYazarın Tüm Yazıları

Denize sıfır ucubeler için güneş panelleri bile geldi

#Caretta Carettalar#Çevre Bakanlığı#Halil Şahin

Defalarca yıkım kararı çıkmasına rağmen...

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1- CUMHURBAŞKANLIĞI kararıyla koruma altına alındı...

Çevre Bakanlığı yıkım kararı çıkarttı.

Çevre dernekleri davalar açtı.

Caretta carettaların üreme bölgesi olduğu için koruma dernekleri isyan etti.

Denize sıfır ucubeler için güneş panelleri bile geldi

Mahkeme yıkım kararı aldı.

Yıkım kararı defalarca belediyeye gönderildi.

Ama dünyanın en güzel sahilindeki bu “ucube çardak işgali” bir türlü yıkılamadı.

Bırakın yıkılmasını, çardaklar kiraya verilmeye başlandı.

Güneş panelleri bile geldi.

Caretta carettaların üreme kumsalı, çöp, moloz ve pislik içinde.

Şimdi geriye doğru bakıp...

Yıllardır yapılan mücadeleyi hatırlıyorum.

Denize sıfır ucubeler için güneş panelleri bile geldi

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2- İŞTE ÖRNEKLERİ

1 NİSAN 2022 HÜRRİYET: “Yıkım için yeni tarih. Aksu Belediyesi ocak ayında yapılması beklenen yıkım için yine yeni tarih verdi.”

Denize sıfır ucubeler için güneş panelleri bile geldi

1 NİSAN 2022 YENİ ŞAFAK: “Yıkım yılan hikâyesine döndü.”

5 OCAK 2023 MİLLİYET: “Çardak işgaline yıkım kararı yine uygulanmadı.”

5 OCAK 2023 TRT: “Kumköy’de çardak işgali sürüyor.”

Ve daha onlarca haber. Onlarca açıklama.

Yine değişen bir şey olmadı.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin nedense bir türlü bu yıkım kararını uygulamadı.

Geldik bugüne.

Denize sıfır ucubeler için güneş panelleri bile geldi

Önceki gün Hürriyet Akdeniz temsilcimiz Salim Uzun köşesinden isyan etti.

Salim hem çevre adına hem de bölgenin gazetecisi olarak Antalya’dan Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Hürriyet Akdeniz harika bir sayfa yaparak bu “ucube işgali” bir kez daha hatırlattı.

Ama ne yazık ki...

Defalarca yıkım kararı çıkan “ucube çardak işgali” yıkılmadığı gibi, bu defa çardakların sayısı arttı. Çardağı kuranlar kiraya vermeye başladı.

Ticaret mafyatik bir hal aldı.

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Ve dünyanın en güzel denizinde...

Doğa severlerin gözü gibi baktığı carettaların üreme bölgesinde...

Bırakın yıkımı...

İşgalci ucubeler için güneş panelleri bile kuruldu. Marketler açıldı. Her türlü atık denize verildi.

Arkadaşlar.

Yıllardır yazıyorum. Anlatıyorum.

Bu denizler, bu sahiller bizim gündelik hırslarımızın rant alanları değildir.

Çocuklarımızın geleceğidir. İnsanlığın mirasıdır.

Devlet daha ne yapsın?

Cumhurbaşkanlığı “koruma alanı” ilan etmiş.

Çevre bakanlığı yıkım kararı almış. Mahkeme kararı açıklamış.

Ama yıkımı yapacak Aksu Belediyesi bir türlü bu ucubeyi yıkmıyor.

3- AKSU BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞAHİN

Sayın Başkan, siz eczacısınız. İnsan ve doğa sağlığı üzerine eğitim aldınız.

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Peki nasıl izin veriyorsunuz bu doğa katliamına?

Neden yıkmıyorsunuz. Sizi engelleyen nedir?

Denize sıfır ucubeler için güneş panelleri bile geldi

Eğer bir sıkıntınız varsa destek olalım.

Çünkü dünyanın bütün medeni ülkelerinde, böylesine doğa harikaları için belediyeler çevreci projeler yapar.

Caretta carettaların üreme alanı olduğu için o günlere özel sunumlar yapılır.

Bu harika plaj için özel bir rejim uygulanır.

Denize sıfır ucubeler için güneş panelleri bile geldi

BİZDEN MİLYONLARCA YIL ÖNCE GEZEGENDEYDİLER

İnsanlıktan çok önce.

1 değil, 5 değil, milyonlarca yıl önce. Yani bizden önce. Carettalar vardı.

Yani bu gezegenin en eski canlılarından söz ediyoruz.

O yüzden bir kez daha söylüyorum.

Denize sıfır ucubeler için güneş panelleri bile geldi

Lütfen...

İnsanlarımızın çevre umutlarını yıkmak yerine... Bu ucube çardakların yıkılmasını sağlayalım.

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Karaya yalnızca üremek için çıkan bu en kıdemli canlılara saygı duyalım.

Lütfen diyoruz.

Bir gazeteci olarak daha ne diyelim?

#Caretta Carettalar#Çevre Bakanlığı#Halil Şahin
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