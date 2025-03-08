Denize sıfır rezalette son perde: Kapısı mühürlü; yıkım kararı var; Kaymakamlık cevabı verdi... Belediye nerede?

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Ey bu denizlerin, bu ağaçların, bu balıkların, bu dağların, bu ovaların sakinleri.

Siz hiç böyle bir rezalet gördünüz mü?

Böyle bir vurdumduymazlık.

İşte Marmaris Kızılbük’teki betondan dev otel için alınan kararlar.

Defalarca yazdık yazıyoruz.

Mahkeme iptal kararlarını almış.

Belediye ruhsatları iptal etmiş. Belediye yıkım kararı almış.

Mühürlenmiş.

Muğla Büyükşehir Belediyesi inşaatın suyunu kesmiş.

Sonuç...

Sonuç inanılır gibi değil arkadaşlar.

İnşaat hâlâ devam ediyor.

Ruhsatı iptal edilmiş mühürlü bir inşaat nasıl devam eder?

Bu sorunun cevabını arıyoruz.

İnşaatı kim durduracak?

Yıkım kararı uygulanacak mı?

Uygulanacaksa yıkımı kim yapacak?

Belediye mi?

Kaymakamlık mı?

NİHAYET CEVABI BULDUK

KAYMAKAMLIĞIN CEVABI

Marmaris sivil çevre girişimi yüzlerce imza toplayıp Marmaris Kaymakamlığı’na ve Muğla Valiliği’ne gönderiyor.

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Çevrecilerden gelen bu talebe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya şu cevabı veriyor: “Yıkım kararı alma ve inşai faaliyetleri durdurma yetkisi öncelikle ilçe belediyesinde olup akabinde büyükşehir belediyesince, ilçe belediyesi tarafından yerine getirilmeyen yıkım kararı alma ve inşai faaliyetleri durdurma yetkisi bulunmaktadır. Gerektiğinde kaymakamlığımızca kolluk desteği kuvveti sağlanabilecektir.”

Kaymakamlık, valilik daha ne desin kardeşim.

Resmen diyor ki; “Yetki sende. Sen yıkım kararını uygula. Zorluk çıkarsa ben sana her türlü kolluk kuvveti desteğini vereceğim.”

Bu durumda kaymakamlık haklı bir noktaya geliyor.

BAŞKAN ACAR ÜNLÜ’YE SORU

Öyleyse kaymakamlıktan gelen bu cevap üzerine geriye bir tek soru kalıyor: “Belediye Başkanı Acar Ünlü neyi bekliyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras niye duruyor? İnşaat nasıl hâlâ devam ediyor?”

Karar varsa neden uygulanmıyor?

Yahu gariban bir balıkçı, ekmek teknesi takası için sahile bir tahta parçası uzatsa.

Kaçak iskele diye baskın üstüne baskın yapılır.

Bir gariban köylü dağdaki arsasına bir kulübe kondursa. Yer yerinden oynar.

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Marmaris’te denize sıfır, körfezin girişine saplanan bu dev inşaatın neyi var arkadaş?

En azından makul bir çözüm bulun.

Hattat’lardan kalan o paslı ucube yarım otel binası yıllardır orada öylece bir çirkinlik abidesi gibi kaldı. Kimse müdahale etmedi.

Şimdi o yarım kalmış ucubeyi satın alan Sinpaş diyor ki: “Ben buraya 70 milyon dolar ödedim. İnşaat ruhsatlarımı aldım.”

Peki bunlar olurken o belediye neredeydi arkadaş...

Belediye o ruhsatları nasıl verdi? Yarım inşaattan kat kat büyük yapı nasıl ortaya çıktı?

Sonradan aynı belediye neden iptal etti?

Yüz milyonlarca doların döndüğü bu rantın içinde kimin eli var?

CHP kendi içinde bir soruşturma yaptı mı? Yaptıysa sonucu ne oldu?

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İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yapıyor mu?

Dönemin belediye başkanıyla ilgili bir araştırma, bir sorgu sual var mı?

Bu soruları sormaktan biz yorgun düştük, onlar durmadı.

Elbette biz de durmayacağız.

Adalet neyse o diyeceğiz.

Hukuk neyse o diyeceğiz.

Bu vatanın güzelliklerini, doğasını korumak için elimizden geleni yapacağız.

Kuruyan bir gölü kurtarmak.

Kirlenen bir derenin duru sularına kavuşmasını sağlamak için bir nebze katkımız olsun yeter.

Çevreyi düşünen, gelecekteki evlatlarımıza daha temiz bir vatan bırakmak için olayları takip eden savcılarımıza, kararlar alan hâkimlerimize, kolluk kuvvetlerimize, hukuku uygulayan belediyelerimize bütün kalbimizle destek olacağız.

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Bu yolda mücadele eden sivil girişimlere destek olmaya devam edeceğiz

Bu noktada çevrecilere bu cevabı veren başta Muğla Valisi İdris Akbıyık olmak üzere Kaymakam Nurullah Kaya ve İl Çevre Müdürü Ömer Bolat’a çevreciler adına teşekkür ediyorum.

Umarım kaymakamlıktan gelen bu yazıyı dikkate alıp bu kararları uygularlar da;

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras ile Marmaris Belediye Başkanı Ünlü’ye de teşekkür edecek bir fırsat buluruz.

Dedim ya...

Yılmayacağız. Mücadele edeceğiz.

Çünkü arkadaş;

Biz bu doğayı, bu denizleri, ovaları, ağaçları, kuşları, dereleri, gölleri...

Yani vatanımızı çok seviyoruz.