Denizaltında tarihin izini süren bir bakan

Çünkü yıllardır denizlerde perişan halde görmeyi kanıksadığımız çaresiz mülteciler arasında...
O kadar küçüktüler ki...
Fark etmiyoruz bile. Öylesine körleştik ki...
‘Schindler’in Listesi’ filmini hatırlattı bana...
Kanlar içinde odasına sığınıyor. Kapıyı kilitliyor.
Tir tir titriyor.
Çünkü salonda gözü dönmüş bir vahşi var.
Küfürler, hakaretler savuruyor....
Dövecek, öldürecek.
Ne yapsın kadın... Tek çare, kendi evinden firar etmeye çalışıyor.
Yatağındaki çarşafı alıyor.
Balkona gelip bağlıyor. Ve oradan kaçmaya çalışıyor...
Havaalanından şehre gelirken gördüğüm manzara karşısında şaşırıyorum...
Geniş bulvarlarda iki taraflı binalar.
Sanki Paris’teyim...
Saint-Germain’den Odeon’a, oradan Saint Michel, Notre Damme’a yürüyorum...
1600’ların sonundayım.
Rokoko tarzından geçip Neoklasik sütunlu ve balkonlu apartmanlara geliyorum...
“Aylardır Irak ve Suriye’nin kuzeyinde izlediğimiz dizi filmden yine bir sahne.”
Kimimiz “Homeland” olarak izledik...
Kimimiz, “savaş tanrıları” olarak.
Ama başrolde hep birtakım “esrarengiz siviller” vardı...
Siyah gözlüklü... Deri mont ve blucin giymiş siviller.
Ama ne gariptir ki üniformalı birileri onlardan emir alıyorlardı...
İşte bu fotoğraf o dizi filmin son sezon afişlerinden biridir...
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar bu sözleri Yunanistan’ın “silahlanma sevdası” için söylüyor ve ekliyor:
“Yunanistan’da bir silahlanma sevdası başladı. Dahası Yunanistan’da bazı siyasiler kişisel hırsları nedeniyle Türkiye düşmanlığı üzerinden silahlanmayı körüklüyor. Ama bu yine Yunan halkına zarar veriyor. Çünkü matematik ve tarih ortada. Oysa diyalogla her şey çözülür. İşte gelin, nerede olursa olsun görüşelim diyoruz. Hatta gelin bütün sorunları böyle ayaküstü değil, uzmanlarla tek tek konuşalım diyoruz. Nerede isterseniz oturalım diyoruz... Çözüm zorlama ittifaklarla ve tehditlerle değil, komşular arasında gerçekleşir diyoruz. Sorunlarımızı iki komşu olarak çözelim diyoruz. Dahası gelin, savunma bakanları değil, turizm bakanları da konuşsun, iki ülkenin halkı kazansın diyoruz. Daha ne diyelim...”
EN ÖNEMLİ TEMENNİMİZ
Milli Savunma Bakanı bütün bu bilgileri verdikten sonra şöyle diyor:
“Uluslararası hukuk, iyi komşuluk, barışçıl yöntemlerle ve diyalog çerçevesinde sorunların çözümünü sağlamayı hedefliyoruz. En samimi temennimiz, Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşamasıdır. Bütün iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen komşumuzun provokasyona, hukuk dışı ve saldırgan söylemlerine devam ettiğini görüyoruz.”
TARİH DERSİ:
1- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar’la, Van Başkale Hudut Birliği’nden Bakü’ye... Oradan Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutlamaya Şuşa’ya geçiyoruz...
Bakü...
Yıllar önce geldiğim bu şehir öylesine gelişmiş ki. Müthiş bir mimari devrim. Gözlerime inanamadım.
Bakü’ye onca yıl içinde bir mimarın sihirli eli değmiş...
Bir dünya başkenti olmuş...
Sonra Şuşa...
İlham Aliyev’in kahramanlık destanını yazdığı topraklar... Savaştan sonra bu kadar kısa sürede bunlar nasıl yapıldı...
Azerbaycan askerleriyle Şuşa’da yaptığımız gezintiler. O dağlardaki kahramanlıklar...
Zorlu bir yol...
Van’a doğru uçarken sohbet ediyoruz:
İLK SORU TEZKERE: Sayın Bakanım, son dönemde kamuoyunda bir tezkere tartışması oldu. Bazı iddialar ortaya atıldı.
Bakan Akar özellikle bir polemiğe yol açmamak için kelimeleri özenle seçiyor:
“TSK Cumhuriyet dönemindeki en yoğun tatbikat ve operasyonları yapıyor. Milletimizin her zamanki desteğini arkamızda hissediyoruz. Bu fedakâr ve kahraman askerimizin moralini yüksek tutmamız gerekiyor. Mehmetçiğin bu morale ihtiyacı var... Yanlış bilgiler, iddialar moral ve motivasyonu olumsuz etkiler. O nedenle siyasetten medyaya toplumun her kesiminin bu konuda (tezkere tartışmaları) dikkatli ve özenli olması gerekiyor. Bu tür yanlış bilgilerle Mehmetçiğin moralini bozmayalım...”
- Ama karşı çıkışlar oldu. Yani bir önceki tezkereyle aynı değil dendi.
- “Hayır, birebir aynı tezkere...”
- 2 yıl olması meselesi var. O sorgulandı. Bir de yabancı asker getirilmesi konusu var...
Salacak’ta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le bisiklete biniyoruz...
Harika bir hava.
Geçen kış pandemi nedeniyle uzun süre kaldığım Fethiye’de onlarca kilometre bisiklete binmiştim...
Dağlarda, deniz kıyılarında bisiklet turları yapmıştık...
İşte o duyguyla soruyorum:
“Acaba dünyada bundan daha güzel bir bisiklet yolu olabilir mi?”
Elbette vardır...
Birisi Diyarbakır’dan... Diğeri İstanbul Sultangazi’den...
O fotoğrafları görünce, “İşte” dedim...
“Törensiz, emirsiz, sahici ve en kalpten haliyle bayrak sevgisi...”
Diyarbakır’dan gelen fotoğraf için şöyle yazmıştım: “Burası Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi... Mahalle bakkalı “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” için kapısına bir Türk Bayrağı asmış. Ve sabah saatlerinde içeri 9-10 yaşlarında bir çocuk giriyor. Çocuk tam kapıyı kapatacak, tekrar bayrağa dönüyor ve işte o an ne hissediyorsa, dönüp bayrağı öpüp alnına koyuyor... İşte budur diyorum...
Geçen 29 Ekim’de çöplükte buldukları Türk Bayrağı’nı öpüp başlarına koyan çocukların fotoğraflarını paylaşmıştım...
Yüzlerce mesaj gelmişti.
Bayrak sevgisinin sokaktaki bu tertemiz hali karşısında nasıl da duygulanmıştık...
O yazım üzerine o kadar çok vatandaş çocuklara yardım için aramıştı ki...
Hatta şehrin valisi çocukların eğitim masraflarını karşılamıştı.
Bu 29 Ekim’de yine haberleri taradım.
Çünkü İzmir ve Antalya başta olmak üzere hiçbir kıyı belediyesi onun yaptığını yapmıyor...
Tam 15 yıldır gökyüzünden İzmit Körfezi’ni denetliyor...
Şu ana kadar denizi kirleten gemilere 50 milyar TL ceza kesti...
Son 1.5 ayda 13 milyon TL ceza uyguladı.
Bir o kadar caydırıcı görev yaptı. 200’den fazla diğer belediyelerin alanındaki kirlilik için uyarıda bulundu... Defalarca yangın uyarısı yaptı ve felaketleri önledi.
Yılların pilotu Hakan Osanmaz, İzmit Körfezi’nde her sabah uçuyor...
Amaç ceza kesmek değil elbette. Uyarmak...
O nedenle bazen o kadar alçaktan uçuyor ki...
Tomahawk füzeleri Bağdat’a doğru uçarken CNN füzenin özelliklerini canlı olarak sayıyordu...
Patriotların gücü anlatılıyordu...
Dünyanın ilk televizyonlardan canlı yayınlanan kanlı silah fuarıydı bu...
Evet...
Dünyayı bir “silah pazarı” haline getirdiler...
İşte bu fotoğraf da..
Bu “kanlı pazar”ın gökyüzündeki en son afişidir...
Hele Ankara’daki...
Neredeyse Ankara sosyetesinin, üst düzey bürokratların, siyasetçilerin gittiği bir merkez.
Ankara’dan hep “siyaset kulisi” yazılmaz ki...
Böylesine olaylar da yaşanıyor.
Olayımız, İstanbul’da başlıyor.
Ve ilginç bir takiple Ankara’da bitiyor...
Anlatayım...
Varlıklı bir genç iş insanı A.C..
Her hafta böyle bir gün var. Dışarıda 165 kişi bekliyor.
Vali, elinde kâğıt kalem... Gelenlerin taleplerini not alıyor...
Ve bir ara...
Kapı açılıyor, içeri genç bir kız giriyor...
Sonraki sahne şöyle:
Vali not almak için kalemi eline alıyor...
“İş derdi mi? Yurt derdi mi? Acaba hangisi?”
Binalar kurşunlanırdı...
Şöyle haberler gelirdi:
“Suriye’de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn’dan teröristlerin attığı 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.”
Sonra Türkiye kararlı bir adım attı. Ve peşpeşe sınır ötesi harekâtlar yapıldı.
Mehmetçik o bölgeyi kontrol altına aldı. Saldırılar durdu.
Şu sıralar İdlib başta olmak üzere bölge yine ısıtılıyor.
İşte Resulayn...
Ve oradan gelen şu fotoğraf...
2012 yılının eylül ayına...
İzmir’de bir hastane odasına.
Neşet Ertaş ölüm döşeğindeydi. Gidip sarılmak istemiştim.
Sonrasında o anı şöyle yazmıştım:
“Hastanedeki odasına girince ‘Eyvah!’ dedim içimden...
Neşet Ertaş bitkindi. Gözlerini zor açabiliyordu. Elini biraz kaldırabildi.
Uzanıp tuttum.
Bir sabah bakkaldan alışveriş yaparken yanınıza bir kişi yanaşıyor. Ve kendisini devlet görevlisi gibi tanıtıp şöyle diyor: “Size önemli bir teklifimiz var...”
Kadın şaşkın...
“Nedir o, siz kimsiniz?”
Adam biraz kenara çekilerek önce kadının adını söylüyor. Sonra kocasının adını ve ardından İran’daki ailesinin isimlerini sayıyor...
Kadın şok...
Ağlamaklı bir ses tonuyla soruyor:
“Kimsiniz? Bunları nereden biliyorsunuz...”
Bana göre Türeci ve Şahin hocaların bu cevabı diplomasi tarihine geçer...
Çünkü Türk Büyükelçisi’ni törene çağırmayan Atina’ya cevabı Atatürk’ün Selanik’teki evinden verdiler.
Nasıl mı?
Anlatayım.
Önceki gün diplomasi kulislerinden bir söylenti geldi.
Önce inanamadım.
“Yok artık, bu kadar da olmaz”
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alması...
ABD’nin Türkiye’yi yaptırımlara kadar suçlaması...
Ve ardından Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 savaş uçakları için gelen kriz...
Türkiye’nin 1 milyar 400 milyon dolar yatırım yaptığı F-35 projesinden dışlanması...
İşte bu noktada karşılıklı iddialar.
Birileri çıkıp diyor ki:
“ABD Türkiye’ye ‘Patriot’ verecekti ama Türkiye özellikle Rusya ile anlaştı.”
Ağır bir suçlama.
Denizaltında tarihin izini süren bir bakan
Önce dalış eğitimi aldı. Hocası Doç. Dr. Harun Özdaş tek tek anlattı. Denizin altına nasıl inilir. Dalış denge ceketi nasıl kullanılır. Dalış ahtapotu nedir. Konsol nasıldır.
Tüpteki hava miktarı nasıl anlaşılır... Regülatör, pusula... Su altında hangi işaretlerle anlaşılır... Acil durumda ne yapılır?
Tek yıldız eğitimi bitti...
Ve o sabah Datça’ya geldiler. Kızlan’da bir Osmanlı batığına dalacaklar...
Dalış kıyafetini giydi. Hocası ekipmanlarını tek tek kontrol etti. Kurşunlar bağlandı... Ve sırtüstü bıraktı kendini denize. Bastı butona. Yavaş yavaş suyun altına iniyordu. Aşağı indikçe o boğuk ve kabarcıklı ses... Dünya dışı o ses...
Ancak dalanlar bilir. Başka bir evrendeydi artık...
Ve belki de dünyada ilk kez... Denizaltında binlerce yıllık tarihin izini arayan ilk kültür bakanıydı...
Mehmet Ersoy...
Mavi Miras’ın izinde...
Soralım bakalım...
Dünya denizlerinde böylesine muazzam bir tarih, batık ve kalıntı başka nerede var?
İşte cevap olarak bir sergi açıldı...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile buluştuk. Yahya Coşkun ve Zihni Tümer’le birlikte “CerModern” Kültür Merkezi’ndeki “Mavi Miras” sergisini gezdik...
SUALTI MÜZELERİ GELİYOR
CerModern muhteşem bir kültür merkezi olmuş...
O kadar etkilendim ki...
Sergiden çıkar çıkmaz “Dalgıç Kültür Bakanı” Mehmet Ersoy’a sordum:
“Nasıl gelişti bu proje?”
Net bir cevap:
“Fatih Bey, şu anda dünyada bir ilki deniyoruz. 15 yıldır süren çalışmalar var... Binlerce saat dalış yapılarak ve yüzlerce kilometre sonar verisi toplanarak yaklaşık 250 adet batığa ve onlarca mimari kalıntıya ulaştık. Böylece. ‘Türkiye Sualtı Kültür Mirası Coğrafi Bilgi Sistemi’ni oluşturduk.”
Daha ne olsun...
Genel Müdür Yazgı ile sergiyi gezerken foto muhabiri Selahattin Sönmez, “Lütfen durun” dedi.
Gerçekten muhteşem bir sualtı eser fotoğrafıydı...
Peki nasıl çekildi bu fotoğraflar?
Gökhan Yazgı cevap veriyor:
“Kıyı müze müdürlüklerimizde görev alan personelimize yönelik dalış eğitimleri vermeye başladık. Son üç yılda 3 eğitim faaliyeti gerçekleştirdik. 86 uzmanımız şu anda sualtında arkeolojik çalışma yapabilecek seviyeye geldi...”
DALGIÇ ‘INDIANA JONES’LAR
Genel Müdür Yazgı ile sergideki fotoğrafları izlerken öğreniyorum ki...
Artık “denizaltı müzesi” diye bir kavram geliyor.
Sualtı arkeologları tarafından bulunup korumaya alınan tarihi eserlerin bir bölümü rotalar halinde dalış turizmine açılacak.
Elbette bütün koruma önlemleriyle...
Düşünsenize...
Binlerce yıl öncesinden bir şehrin o büyüleyici kalıntılarına dalmaya gidiyorsunuz.
Dünyada hangi ülkenin denizaltında Anadolu’daki kadar tarihi eser vardır...
İşte kıyılarımızdaki sualtı tarihinin izini süren arkeologlar... Böylesine muazzam bir projedeki isimleri tek tek yazmak istedim...
Neden mi?
Çünkü onların da bir olimpiyat şampiyonu gibi... Ya da bir milli takım oyuncusu gibi isimlerini paylaşmak istedim.
Daha açığı, bu ülkenin kültür mirasını kurtaran kahramanlardır... Sualtı dalgıç arkeologları...
- Kazı başkanı Doç. Dr. Harun Özdaş...
- Sualtı fotoğraflarını çeken dalgıç Büyükelçi Çağatay Erciyes...
- Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz.
- Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hakan Öniz...
- Çanakkale kazı başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin...
Ve elbette bu projeyi başlatan ve dalarak katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden insanlığın geleceğine muazzam bir keşfin kapılarını açıyorsunuz...
Helal olsun...