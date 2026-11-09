Demokrasinin ilahi adaleti: Netanyahu’nun kaderi Filistinli partilerin elinde

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Oysa bütün Ortadoğu biliyor onlar Filistinli’dir.

Yani İsrail’de oturan ve vatandaş olan Filistinliler.

Ra’am ve Ortak Liste, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil ediyor.

Şimdi geliyorum;

Demokrasinin “ilahi adaleti”ne...

Seçim sonuçlarına göre;

Eisenkot’un bloku 48 sandalyede. İki Filistinli parti listesinin ise toplam 19 milletvekili var.. Ki Filistinliler Cumhurbaşkanı Herzog’a Eisenkot’u önererek Netanyahu’nun önünü tıkamış durumda.

Bu destek Eisenkot için 67 oy demektir ki;

Bu da 61 sandalyelik çoğunluğu aşıp hükmeti kurması anlamına geliyor.

Bu noktada tek sıkıntı Eisenkot’a destek veren 7 sandalyenin sahibi Liberman’ın Filistinli partilerin hükümette yer almasına karşı olması.

İşte kritik nokta da burada.

AZINLIK HÜKÜMETİ

Bu durumda Filistinli partilerin 19 milletvekiliyle dışarıdan destekleyeceği bir azınlık hükümeti gündeme geliyor.

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Bu gerçekleşirse Netanyahu başbakanlığı bırakıyor.

Yani iktidardan düşüyor.

Bu da bir süre sonra “yargılanma tartışmaları”nı gündeme getiriyor.

Korku da işte burada.

İşte “demokrasinin ilahi adaleti” dediğim de budur.

Bu hükümet kurulmasa bile;

Filistinli partilerin oy potansiyelinin Netanyahu üzerinde yarattığı bu korku bile dikkat çekiyor.

ORTADOĞU VE TÜRKİYE AÇISINDAN

Hükümeti kurma görevi alan Eisenkot’un eski genelkurmay başkanı olduğunu;

Bir oğlunu ve iki yeğenini Gazze savaşlarında kaybettiğini de hatırlatmak gerekiyor.

Yani öyle;

“Süt liman bir barış ortamı” beklemiyorum.

Ancak Eisenkot’un “Dünyadan izole bir İsrail olamaz” sözü diplomasi açısından önem taşıyor.

Tabii İran’ın da Husiler ve diğer vekil güçler üzerinden sürdürdüğü oyunları bırakması...

Ve elbette Trump’ın ne yapacağı da Ortadoğu ve Körfez barışı açısından belirleyici faktörler.

Türkiye’ye gelince;

Eğer Netanyahu’suz bir hükümet olursa;

Ilımlı pozisyondaki Cumhurbaşkanı Herzog’un diplomasideki rolü daha da artıyor.

Nitekim Herzog’un Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile pozitif ilişkileri var.

Acaba, Cumhurbaşkanı Aliyev ile Bakü’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bu konular gündeme gelir mi?

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Diplomasi değişen şartlara göre “çözüm sanatı”dır.

Ve her ihtimal mümkündür.

Yazının başına dönersem;

İsrail seçimleri sonrasında Ortadoğu, Körfez ve Türkiye açısından önemli bir 4 haftalık sürece girdik.

Çok bilinmeyenli denklemler var.

Ancak her durumda Filistinli partilerin kararları sonucu etkiliyor.

Tabii daha oyun içinde oyunlar dönebilir.

Son dakika Trump’ın baskısıyla bir “büyük koalisyon” ortaya çıkmazsa.

Çünkü kongre ve senatoda iktidarı kaybetmiş bir Trump’ın ne ölçüde çılgınlıklar yapacağı da bu bilinmezlerin içinde.

Anlayacağınız önümüzde çok bilinmeyenli bir oyun var.

O yüzden ben şimdilik Einskot’un “azınlık hükümeti” arayışındaki Filistinli partilerin etkisini, Netanyahu açısından demokrasinin ilahi adaleti olarak yorumluyorum.