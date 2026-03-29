Delirdi mi diye soranlara işte Trump’ın ruh hali

Haberin Devamı

Aynı gece İsrail’e destek için İran’ın nükleer tesislerini bombalıyor. Borsalar çöküyor. Bir gün Oval Ofis’te kendisini “ruhani lider” gibi gösteren “dua fotoğrafı”nı yayınlıyor. Piyasa rahatlıyor.

Ertesi gün, “Grönland’ı alacağım. Panama Kanalı bizim olmalıdır” diyor.

Dünya ekonomisi sallanıyor.

AB liderlerini karşısına dizip “dünyanın patronu” fotoğrafını yayınlıyor.

Bir başka gün “dünyaya salma salar gibi” vergi tarifelerini artırıyor.

Piyasalara bomba düşüyor.

Ve dünya liderleri İran’la İsrail gerilimi için barışı görüşürken... O, İran’a en büyük hava saldırısını başlatıyor.

Duracağım dediği yerde vuruyor.

İşte o nedenle soruyoruz:

“Delirdi mi bu başkan?”

Hayır delirmedi. Zaten böyle bir ruh halindeydi. Durumu daha net anlatmak için Pelin Akaydın’la birlikte yaptığımız sayfalardan örnekler aldım.

Haberin Devamı

Her yazının sonunda özetle şöyle demişim: “Kanlı kafes dövüşlerini Roma imparatoru edasıyla zevkle seyreden, bu ruh durumunda bir başkan var. Dünya kim bilir neler görecek.”

İŞTE ÖRNEKLER

14 OCAK 2024

UYUYAN BAŞKANA KARŞI KANLI DÖVÜŞ İZLEYEN RAKİP

Trump, Biden’a karşı aday olduğu gün kanlı kafes dövüşlerine gitti. Çılgınlar gibi alkışlandı... O yazıdan: “2024 dünya demokrasileri açısından çok önemli bir yıl olacaktır.

Ve işte böylesine önemli bir seçimden iki fotoğraf paylaşıyorum:

Bir tarafta 85 yaşında koltuğa aday ve yönetme becerileri tartışılan Biden;

Diğer tarafta şiddetin egemen olduğu kanlı dövüşlerde alkışlanan bir Trump...

Dünyanın gelip sıkıştığı noktayı anlatabiliyor muyum?”

9 HAZİRAN 2024

ROMA İMPARATORU GİBİ GLADYATÖRLERİ İZLİYOR

Bunun gibi Basra Körfezi’nden Çin Denizi’ne, Ukrayna’dan Gazze’ye kadar dünya barışının kilitlendiği krizler için ne yapacağı merak edilen adamdır o başkan.

Haberin Devamı

New Jersey’in Newark şehrinde kurulan kanlı kafeste, gladyatörleri izleyen bir başkan adayı sizce nasıl bir ruh halindedir?

Bu ruh hali yalnızca ABD seçmenini ilgilendirmez. Dünya nüfusunu doğrudan etkiler.

24 KASIM 2024

KAFES DÖVÜŞÜNDE ZAFER TURU

İşte suçlu bulunduğu gün yaptıkları.. Şöyle yazmışım:

“34 ayrı davadan suçlanan ve ceza alacak olan bir başkan adayı ertesi gün ne yapardı? Nereye sığınırdı?”

Bulabildiğim cevap şu:

“Egosu yüksek olan bir lider, böyle zamanlarda kendi zihin evine sığınır. Kendi iklimine, kendi sokağına çekilir. Parçası olduğu bütüne katılır...”

Trump da öyle yapıyor:

Gladyatörlerin arasına gidiyor. Kanlı kafes dövüşünün tam ortasına..”

Haberin Devamı

VE İŞTE O SAHNE

“UFC Dünya Şampiyonu Jon Jones’un kemerini ortaya koyduğu dövüş için Madison Square Garden tıklım tıklım dolu. UFC’nin CEO’su Dana White salondan içeri giren ABD Başkanı Trump’ı karşılıyor. Ve dövüş... Jones, rakibi Miocic’i müthiş bir ters tekmeyle yere yıkıyor. Salon çınlıyor. Ve Jones altın kemeri alıp kafesin ortasında bir gladyatör pozu veriyor ve mikrofondan Trump’ı övücü birkaç söz söyledikten sonra “U...S...A...” diye slogan atıyor.

Trump belindeki UFC altın kemeriyle poz verirken Jones’a sarılıyor. Neden anlatıyorum? Çünkü bu kanlı dövüşleri büyük bir keyifle izleyen Trump’ın bu ruh durumuyla birlikte oluşturduğu bu keskin Kabine...

Haberin Devamı

En azından Gazze’de ve dünyanın değişik problemlerinde nasıl bir rol oynayacağını göstermesi açısından önemli bir işarettir.

19 OCAK 2026

O GÜN ZENGEZUR’A TRUMP KORİDORU BUGÜN HÜRMÜZ’E TRUMP BOĞAZI

19 Ocak’ta Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sorun olan Zengezur Koridoru için; “Biz işletelim adı da Trump Barış Koridoru” olsun demişti...

O gün şu sayfayı yapmışız: “İşte tam bu sırada. UFC’nin ünlü organizatörü salona giriyor.

Hemen yanında Donald Trump... Alkışlar, ıslıklar, çığlıklar...

UFC (Ölümüne Dövüş) Şampiyonası’nda. Yanında Elon Musk... Yüzünde muzaffer bir gülüş, sağ yumruğu havada. On binlerce Amerikalı’nın “yeniden büyük Amerika” sloganları arasında. Bu görkemli ve ilginç anı, Trump’ın ruh durumunu biraz olsun anlatması açısından sayfaya alıyorum. Trump’ın dünyaya nasıl bir ruh durumuyla yaklaşacağının sinyallerini burada bulabiliriz.”

Haberin Devamı

Ve geldik bugüne; Kanlı kafes dövüşlerinde gladyatörleri en ön sıradan Roma imparatorları gibi izleyen Trump, bugün de “Zengezur gibi” Hürmüz Boğazı’na göz dikti ve “Trump Boğazı” dedi.

Trump’ın bu ruh halini anlatan 5 sayfa yapmışız.

Ego, çılgınlık ve güç.

İşte ruh halinin özeti.