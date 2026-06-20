DEAŞ vurunca barbarlık Rusya vurunca sessizlik

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“Fatih burada gece uyumak mümkün değil. Sürekli füze, dron yağıyor. Üzerinizde ölüm kol geziyor. Elektrikler kesik. Çocuklar şok içinde yaşıyor. Rusya’nın bu yaptığı artık insanlık dışıdır.”

Tam bunları anlatıyordu ki;

Kiev’den bir haber:

“Rusya UNESCO’nun dünya mirası olarak tescil ettiği 11’inci yüzyıldan kalma Meryem Ana’nın Ölüm Katedrali’ni vurdu.”

Bir başka adı “Mağaralar Manastırı” olan tarihi yapı Hıristiyan Ortodoks dünyasının sembol ve eşsiz yapılarından birisiydi.

Yandı. Ölümler oldu.

İşte o an düşündüm;

Kafa kesen DAEŞ barbarlığı Irak’ta binlerce yıllık tarihi yapıları “put” diye paramparça ederken insanlık ayağa kalkmıştı.

Operasyonlar olmuştu.

Peki şimdi o insanlık nerede?

Ukrayna’da insanların üzerine ateş yağıyor. Masumlar ölüyor.

Niye?

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İşte 11’inci yüzyıldan kalma bir insanlık mirası bombalandı. Yandı. Yıkıldı.

Oysa çok iyi biliyoruz ki;

Bunlar bulunduğu ülkelerin değil;

İnsanlığın mirasıdır.

İRAN’DAN SONRA SIRA RUSYA UKRAYNA’DA

Dünyayı krize boğan ABD-İsrail-İran savaşı nihayet bitiyor.

Trump’a inanmakta zorlansak da imzalar atılıyor.

Gerçi son dakika yine bir tıkanma. ABD Başkan Yardımcısı Vance’in İsviçre’deki toplantıya gitmesi askıya alındı.

Evet Netanyahu Gazze’de on binlerce insanı katletti. İşgaller oldu.

Bu savaş ve katliamlar yüzünden dünya Ukrayna’daki katliamları unuttu.

Ama İran savaşının bitmesiyle birlikte şimdi gözler yeniden Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline geliyor.

İşte tam imzaların atıldığı gün geldi Meryem Ana’nın Ölümü Katedrali’nin bombalandığı haberi.

İnsanlık mirasının katliamı.

Sanki insanlık adına acı bir tesadüf gibi.

Belki bu haber insanlığın dikkatini çeker de Putin saldırıları durdurur.

Dünya bu noktada bir barışa daha yönelir.

1 GOL ARDA’DAN, 1 GOL KENAN’DAN... BÜTÜN ‘GÜL’LER KALBİMİZDEN

Bu yazım okunduğunda Türkiye-Paraguay maçı bitmiş olacak.

Olsun ben bitecek maçı;

Başlamadan önce yazıyorum.

Çünkü bütün kalbimle yazıyorum.

Ve diyorum ki;

Gerçekten kuvvetli bir takımımız var.

Dünya çapında isimler, Avrupa’dan teklif yağan çocuklar.

Kulübede olanlar bile harika isimler. Yetenekliler.

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Arda’nın Real Madrid’deki başarıları. Dünya çapında bir yıldız olması.

Ve Kenan...

Soyadı gibi bir Yıldız. Defalarca Avrupa’nın başarı listelerinin ilk sıralarında.

Ozan Kabak gibi bir sürpriz var. Hakan Çalhanoğlu gibi bir makine.

Tek tek saymıyorum.

Böyle bir takım bu gruptan çıkmazsa yazık olur. O yüzden çıkacak diyorum ve;

İçimden gelen bu istek dolu tahmini buraya yazıyorum:

1 gol Arda’dan...

1 gol Kenan’dan...