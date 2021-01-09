Darbeci bir terörist, Türk askerini tehdit ederse

Türkiye’nin bölgesine göre en kritik, en hassas, devletin gizli bilgilerini içeren kriptolarını yazarlar.
Dahası o kriptoların içeriğini belirler, bir sonuca doğru değerlendirip siyasi iradeye gönderirler.
Ketumdurlar... Titizdirler... Çoğu zaman susarlar... Yüzlerinde hep o mütevazı ifade vardır.
“Sakin güçtür”ler...
Cumartesi günü yazdığım gibi...
Onlar, “tarafları rencide etmeden çözüm bulma uzmanı”dırlar.
Diplomatlardan söz ediyorum.
Önceki gün T24’ten
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi...
İlçeye 90 kilometre uzakta, Sarıbal Mahallesi...
Toprağa kireçle çizilmiş bir tenis kortu. Poşu, şalvar, ellerinde raket. Tenis oynayanlar...
Muhteşem bir görüntü...
Karşılıklı keskin ve suçlayıcı açıklamalar olsa da...
Savaş gemileri karşı karşıya gelse, radarlar birbirine kilitlense, jet uçakları kanat kanada gelse de...
Alt tarafta...
Diplomasinin engin, derin ve ıssız sularında bir temas vardır.
İşte budur gerçek olan...
Bu girişi şunun için yaptım.
Ankara’dan bizim Uğur Ergan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını öylesine güzel aktardı ki...
Kısa... Net... Öz... Açık mesajlarla dolu bir sohbet...
Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Bey’e, bir CHP milletvekilinin telefon açtığı ve “şikâyetinden vazgeçmesi için” talepte bulunduğu iddialarını yazmıştım.
Pınar Gültekin’in babası bu talebi aynen geri çevirmiş.
Bu olayı ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir’e soruyorum.
Aynen şu cevabı veriyor:
“Evet, Fatih Bey, yazınız doğrudur. Müvekkil (Pınar’ın babası Sıddık Bey) kendisine böyle bir telefonun ve talebin geldiğini söyledi. Hatta telefon numarasını gösterdi, WhatsApp profilinden de baktık. Gerçekten bir milletvekili. Sıddık Bey, kendisine gelen bu talebi refüze ettiğini de söyledi. Ayrıca bununla ilgili kendisiyle başka temaslar da olmuş. Dolayısıyla yazınız içerik itibarıyla doğrudur. Fakat arayan milletvekilinin ismini kendisi 4 Ocak’taki duruşma sonrasında açıklayacağını söyledi. Bu konuda benden bir hassasiyet rica etti. O nedenle kendisi duruşma sonucunda uygun görürse açıklayacaktır. Görüşmenin muhatabı ben olsaydım, ismi çekinmeden açıklardım. Sonuçta kadın cinayetleri ve şiddet Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır. Böyle bir teklif hangi siyasetçiden gelirse gelsin kabul edilemez. Gayri ahlakidir. Fakat isim konusunda muhatap müvekkil olduğu için kendisi açıklayacağını ifade ediyor. Biz de bu iradeye saygı duyuyoruz.”
ÖZGÜR ÖZEL’DEN TELEFON
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aradı ve aynen şöyle dedi: “Fatih Bey, sabah erkenden yazınızı okuduk ve Sayın Genel Başkanımıza sunduk. Kendisi bu olayın bütün detaylarıyla araştırılmasını istedi. Tabii bizim için böyle bir şey kabul edilemez. Bu nedenle 4 Muğla milletvekillerimizle bir videokonferans yaptık. 3’ü aileyi hiç tanımadıklarını söyledi. Birisi ise Pınar’ın babasına telefon açtığını ve taziye maksadıyla olduğunu ama böyle bir konuşma yapmadığını söyledi.”
Bu noktadan sonra
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın özellikle kapanış konuşmasındaki üslubu...
Muhalefetten gelen “sataşmalara” karşı, ilk kez bir “siyasi kıvraklık” göstererek keskin cevaplar veriyor.
Bir anlamda “teknokrat” yapısından “siyasi yapıya” evriliyor.
Fuat Oktay, daha önce muhalefetten gelen sataşmalara karşı istatistikler, tablolar, rakamlar göstererek cevap verirdi.
Oktay, polemikten kaçınmak için cevap verirken parti ve isim vererek kişiselleştirmezdi. Şimdi doğrudan isim veriyor...
Hatta “Franco benzetmesi” gibi keskin siyasi cevaplar veriyor.
Bu nedenle...
Oktay
“Sayın Bakan dedi ki...”
“Sayın Başbakan dedi ki..”
“Aman şunu şöyle yazın...”
Ama işin aslı öyle değildir.
O basın müşaviri kardeşlerim ellerinden geleni yapar. Kimi zaman mutsuz olurlar, kimi zaman başarılı...
Sonuçta basın müşavirliği zor iştir. Hepsine saygım o nedenle sonsuzdur.
Ama bu defa farklı bir olayla karşılaştım.
Tarım Bakanlığı Basın Müşaviri
İnsan nedense başına gelmeden çevre felaketini algılamıyor.
Sanıyorum o nedenle MGM bu haritayı ciddi bir uyarı olarak yayınladı.
Haritaya bakarsanız, Türkiye genelinde bir “kuraklık alarmı” var.
Elbette, bugünden yarına, “Öldük bittik, susuz kaldık” demiyorum. Ama risk var.
Dikkat edin...
Masmavi gökyüzü ve güneş vardı ve Mülayim Bey o an büyük bir keyifle çocuklarını bekliyordu.
Güneşli bir günde çocuklarıyla sohbet edecek...
Ama nasıl olduysa oldu, Mülayim Bey, aniden masaya yığıldı kaldı.
Kısa bir şaşkınlık.
Vay be...
Nasıl yani?
Şöyle diyor haber:
“Rodos ile Meis Adası arasında sefer yapan bir feribotta görevli olan bir kişi, seferler sırasında çektiği Yunan askeri gemilerine ait fotoğrafları, Rodos’taki Türk başkonsolosluğundan bir görevliye veriyordu.”
Böylece iki kişi gözaltına alınmış.
Casusluk iddiası bu...
Ama insan bunu okuyunca...
Biraz da Meis-Rodos-Türkiye arasındaki mesafeleri bilirse...
Oysa o salonda çalışıyor, o salonda uyuyordu.
Eviydi yani...
Ama artık yatıp kalktığı, çalıştığı o salon da kapanmıştı.
Ahmet’in hayalleri vardı.
Taraftar taşkınlıkları yüzünden cezalar gelirdi.. Ama bu defaki liste çok farklı. İnanılmaz bir şekilde listenin neredeyse tamamı kulüp yöneticilerinden oluştu.
Kimisi taşkınlıktan, hakaretten, kimisi pandemi kurallarına uymamaktan.. Peki niye? Aslında bu soru Futbol Federasyonu içinde de sorulmuş..
Kulislere düşen cevap da şöyle: “Maçlar seyircisiz oynanıyor. Tribünler boş. Amigolar yok. Küfür yok, ıslık yok. Tezahürat yok. Tribünler doluyken kulüp yöneticilerinin sözleri, tavırları arada kaynıyordu. Şimdi yöneticiler taraftar gibi tepki veriyor. Kurallara aykırı hareketleri dikkat çekiyor.”
Arkadaşlar bu yorumun Türkçe açıklaması şudur: “Taraftar olmayınca, kulüp yöneticileri amigolaştı.” TFF “maske takın” diyor takmıyorlar. Kurala göre takımlardan en fazla 20’şer kişi sahada olacak. Ama buna da uyulmuyor.
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25 İDARECİ LİSTEDE
Doğrusu bu yorumlar üzerine biraz araştırma yapınca gerçek ortaya çıktı: “Disiplin Kurulu’na sevk edilen 25 isim var. Ve neredeyse tamamı idareci...”
· Ankaragücü 1 yönetici,
Amatör denizciler, Yunan orijinli Poseidon hava tahmin sitesine bakıyordu.
Bir bölümü Windy, PredictWind gibi profesyonel ve gelişmiş tahmin sitelerine para karşılığında abone oluyordu.
Akdeniz'de seyreden tekneler, Türk meteorolojisi yerine başta Yunan hava tahmin sitesi olmak üzere bu profesyonel tahmin sitelerine bakıyordu.
Ve her bakışta soruyorlardı:
“Bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü nerede? Niye biz bunu yapamıyoruz? Neden Türk meteorolojisi denizciler için bu kadar detaylı tahmin haritaları yapmıyor?”
Yazının başlığını ‘Türkiye’nin hak ettiği harita’ diye koymamın nedenine gelince...
Denizciler rota belirlerken hava tahmin haritalarına bakarlar.
Hava tahmin siteleri hangi ülkeye aitse, sanki o ülkenin haritası hissedilir.
2)Orduya getirilen din işleri subaylığı uygulaması “gericilik” midir?
3)Tank Palet Fabrikası olayı nedir? Önceki gün bütün bu soruları MSB kaynaklarına sordum ve cevaplarını aldım. Ama önce şunu söylemeliyim: Arkadaşlar, Türk ordusu siyasete bulaştırılmaktan çok çekti. Geçmişteki tecrübelerden alınan derslerle söylüyorum. Siyasetin eli askerin içine uzandıkça, asker siyasi tartışmalara malzeme edildikçe hep beraber kaybediyoruz. Millet olarak zararlı çıkıyoruz.
Askerin moral değerleri üzerinden süren bu tür tartışmalar zehirli bir sarmaşık gibidir. Nice çınarları sarıp çürütür.
O yüzden “Yapmayın” diyorum.
Cevaplara gelince...
TÜRK ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİREN ABD’Lİ KOMUTAN HULUSİ AKAR PAŞA’YA LİYAKAT NİŞANI VERDİ Mİ?
“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Yüksek Liyakat Nişanı, 23 Ocak 2015 tarihinde John Michael McHugh ve Savunma Bakanı Chuck Hagel onaylarıyla verildi. Basında çuval geçirme olayı olarak ifade edilen hadisenin yaşandığı (Irak, Süleymaniye) 04 Temmuz 2003 tarihinde birlik komutanı Alb. William Mayville (173’üncü Hv.İnd.Tug.K./Kerkük) olup, bağlı olduğu Musul’daki 101’inci Hv.İnd.Tüm.Komutanı Tümg. David Petraeus’tur. ‘Türk askerinin başına çuval geçirdiği komutandan liyakat nişanı aldı’ denilen Raymond T. Odierno ise, Temmuz 2003-Mart 2004 tarihleri arasında Tikrit’te görevlendirilen (4’üncü Piyade Tümen Komutanlığı/Texas-ABD) askerdir.”
Evet, olayın resmi cevabı budur...
Cuma akşamı anladık ki ciddi bir tehlike var.
Nereden mi anlıyorum.
Bağcılar tramvayı söylüyor her şeyi.
Bakar mısınız tramvayın içine...
Millet burun buruna gelmemek için daha ne yapsın.
Yüzlerde bir korku, bir tedirginlik...
Birisi hapşırsa millet birbirini ezecek.
Metro, otobüs, minibüs ne varsa bakın...
Hatırlayın. Salgının ilk çıktığı aylarda yine böyle sokağa çıkma yasakları başlamıştı.
O zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyordu ki;
“Ne olur gereksiz yere sosyal hayatta olmayın. Sokağa çıkmayın.”
Aradan aylar geçti.
Bakın dün sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 saat kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne dedi?
“Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.”
Geriye gidiyorum.
Bakan Koca
Olmadı...
Türk balıkçı gemilerini taciz ettiler.
Olmadı...
Türkiye’yi karşı sürekli NAVTEX ilan ettiler.
Yine olmadı...
Sonra Libya’ya yardım malzemesi götüren Türk bayraklı gemiye karşı “haydutluk” yaptılar.
Türk personelin başına silahlı asker dikip, o anların görüntülenmesine izin verdiler.
İstediler ki o görüntüler yayınlanınca Türkiye’de infial olsun...
Evde bir heyecan.
Dr. Kathleen, önce çocukları öptü.
Sonra eşine sarıldı:
“Uzun bir seyahat olacak. Ama ne yapalım iş bu...”
Elinde bavul kendisini almaya gelen araca bindi.
Sonra bu gezegenin yüzlerimize nasıl kustuğunu anlatayım...
*
Orta Afrika’da bir yer...
Gece yarısı...
Ellerinde projektörlerle bir grup bölgeyi sarıyor.
“Vahşi hayvan kaçakçıları”...
Yavru fil peşindeler...
Darbeci bir terörist, Türk askerini tehdit ederse
Neler olacağını şöyle anlatayım:
Önceki hafta, Libya Kara Harp Okulu Komutanlığı’nın mezuniyet töreniyle başlayan çok önemli bir ziyaret gerçekleşti.
Harp okulu öğrencilerinin geçit töreninde, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri’yle birlikte selam veriyordu.
Burası darbeci Hafter’in saldırısıyla 34 Libya harp okulu öğrencisinin şehit edildiği yerdi.
Verilen birlik mesajı bu nedenle doğrudan Hafter’e yönelikti.
Dahası var...
Hafter, kısa süre önce, özetle “Türk askerini vuracağız” anlamına gelen küstah bir açıklama yapmıştı.
Bu açıklamanın yapıldığı günün akşamı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakan Akar’a Libya’ya giderek kapsamlı bir program yapması için talimat verdi.
Harp okulundaki törenden sonra, birlikte Türk Görev Gücü Komutanlığı’na geçtiler.
Önce askerlerle bir karavana yemeği...
Sonra akşam Türk sanatçılarının konseri...
Ve yemeğin hemen ardından Milli Savunma Bakanı Akar şu açıklamayı yaptı:
“Türk unsurlarına böyle bir saldırı yaparsa, katil Hafter her yerde meşru hedef olacaktır. Kaçacak yer bulamaz.”
İşte bu sözlerden sonra Bakan Akar, Libya’nın savunma, içişleri bakanları ve yüksek devlet konseyi başkanı birlikte konsere geçtiler..
NEDEN KONSER?
Bakan bu geziye Türkiye’den sanatçılar davet etmişti.
Sanatçılar Esat Kabaklı, Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı coşkulu bir konser verdiler..
Bana göre konserdeki amaç, “Bizim kimseden korkumuz yok. Buraya da öyle birkaç göstermelik fotoğraf vermek için gelmedik. İşte buradayız. Moralimiz de yerinde” mesajını vermekti.
Tabii bir de “asker ocağı”nda “moral gecesi” diye bir gelenek vardı.
HAFTER’İN SESİ NEDEN KESİLDİ?
Göstere göstere verilen “mesaj”, elbette anında Hafter’e ulaştı.
Ve ses kesildi.
Niye kesildi?
Çünkü Akar’ın “Her yerde meşru hedef olur, kaçacak yer bulamaz” sözünün anlamı şuydu:
“Bir Türk SİHA’sı aniden tepene inebilir.”
Türk İHA’larının gücü ve yeteneği bilindiği için mesajın etkisi de kesin oldu.
Çünkü Türk İHA’ları, Suriye ve Irak sınırlarında birçok teröristi bu şekilde etkisiz hale getirmişti.
ABD’nin, Rusya’nın ve İsrail’in benzeri operasyonları artık dünyada bu kapıyı aralamıştı.
Ve Türkiye de bu güce sahipti. Peki yapar mıydı?
Bu ziyaret, “Evet, yaparız” diyordu.
ASKERİ DİPLOMASİ
Bakan Hulusi Akar’ın Libya gezisinin iki önemli mesajı vardı:
1) Darbeci Hafter ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayarak enerji paylaşmak isteyenler... İşte Libya’nın meşru hükümetinin güvenlik sorumlusu en üst düzey kişileriyle burada birlikteyiz. Aramızda tam bir uyum var...
2) Hafter’in en ufak bir hareketini affetmeyiz. Buna kalkışanlar sonucuna katlanırlar. Kesin kararlıyız.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yaptığı bu Libya gezisi, Hafter kadar Doğu Akdeniz’de enerji paylaşımı yapmak isteyen güçlere de bir mesaj oldu.
BÜYÜK DEVLET OLMAK BÜYÜK MÜCADELE İSTER
Evet arkadaşlar, dünya ABD’deki kaosu izlerken, ben sessiz sedasız süren bir büyük mücadelenin küçük bir sayfasını aralamak istedim.
Karlı ve sarp dağlarımızda teröristlere nefes aldırmayan...
Suriye’den, Irak’tan Azerbaycan’a, Libya’dan Afrika’nın içlerine, Balkanlara kadar görev yapan kahraman “Mehmetçiklerimize” buradan selam olsun.
Bu bayrak ve bu vatan için canlarını ortaya koyan evlatlarımızın Allah yardımcısı olsun...
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