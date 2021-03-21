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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Çıplak ayakla sınava yetişen şampiyon
Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Çıplak ayakla sınava yetişen şampiyon

21 Mart 2021

Tartışma şu soruyla başladı: “Avrupa Salon Atletizm Yarışması’nda Türkiye neden madalya alamadı?”

Suç kimde?

Aslında birçok dalda Türkiye olimpiyatlarda kalıcı bir başarı elde edemiyor.

Futbol dahil...

Dopingler... Kaybolan madalyalar... Çöken hayaller... Neden?

İşte bu soruların cevapları için bu pazar sizi bir zaman yolculuğuna davet ediyorum.

Şimdi 67 model kıyafetlerimizi giyip gelecekten geldiğimizi gizleyerek izleyelim.

Evet yıl 1967... Ve aylardan haziran...

Ankara 19 Mayıs Atletizm Federasyonu Binası’nda efsane başkan Naili Moran’ın odasındayız. Kapı çalıyor... İçeri genç bir atlet giriyor. Üç adımda umut vaat eden Aşkın Tuna. “Gel Aşkın” diyor Moran... “Sana bir haberim var...”

Tuna: “Evet Nail abi...”

- Hazırlan çarşamba günü Avrupa Milletler Kupası için Kopenhag’a gidiyorsun.

Tuna bir an öylece kalır. Hafiften terlemiştir. Ama... Ama...

Sıkılarak şöyle der:

- Nail Abi, benim çarşamba günü sınavım var. 

- Ne sınavı yahu.

- Gümrük politikası... Pazartesi de sanayi muhasebesi...

Naili Moran bir an durur.

Allah Allah... Olur mu öyle şey. Sen Türkiye’ye madalya getireceksin. Ay-yıldızı göndere çektireceksin. Ben gider hocalarınla konuşurum...”

Ertesi gün, Naili Moran ve genç atleti Aşkın Tuna birlikte Beşevler’deki Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ne giderler...

Çıplak ayakla sınava yetişen şampiyon


OKULDAKİ SAHNE

Atletizm Federasyonu Başkanı Moran hocaların bulunduğu odaya girer. Ve kendisinden emin bir açıklama yapar:

Aşkın milli takımda. Avrupa’da çok önemli bir yarışa katılacak. Umutluyuz. Yarışma hafta sonu. Acaba sınavını salı gününe alamaz mısınız?”

Naili Moran yarım saat sonra odadan dışarı çıkar: “Yahu bunlar sınavı ertelemiyor. En fazla seni cuma günü sabah 09.00’da sınava alabilecekler..”

BÖYLESİ TARİHTE GÖRÜLMEMİŞTİR

Evet arkadaşlar..

Şimdi final sahnesine geliyoruz...

Atletizm kafilesi çarşamba günü Kopenhag’a uçuyor. Aşkın Tuna da iki gün sonra cuma sabah 09.00’da sınava giriyor... Kâğıdı verip taksiyle Esenboğa Havalimanı’na son dakikada yetişiyor...

VE YARIŞ GÜNÜ

Tuna cuma günü geç saatte ancak milli takımın kaldığı otele geliyor.

Ertesi sabah ilk yarış uzun atlama.

Bütün atlayışlardan sonra altın madalyayı alan 7 metre 20 santim atlıyor...

Tuna 7 metre 19 santimle ikinci oluyor.

ÜÇ ADIM 

Tabii herkes Tuna için asıl yarış olan üç adımı bekliyor. Bir bakıyorlar ki... Üç adım yarışı pazar günü saat 16.00’da...

Çıplak ayakla sınava yetişen şampiyon

Ama Aşkın Tuna’nın pazartesi sınavı olduğu için uçak bileti 17.00’ye alınmış.. Başka uçuş da yok.

Olacak şey değil..

Tuna ilk atlayışını yapıyor..

Faul...”

İkinci atlayışını yapıyor:

Yine faul...”

Bu sırada Türk milli takım hocaları kenardan Aşkın’a saati gösteriyor:

Tamam uçağı kaçıracaksın...”

Tuna işaret ediyor:

Hayır bu atlayışı da yapacağım...”

Atlıyor...

Ve 15.55’le yeni Türkiye rekorunu kırıyor. Tuna daha 3 hakkı olmasına rağmen pistin kenarında çantasını topluyor. Ve çıplak ayakla stadın bir ucundan diğer ucundaki kapıya koşuyor. Çünkü taksi orada...

Çıplak ayakla sınava yetişen şampiyon


SAHNE 2
HABERİ NEREDE ALDI

Takside üstünü değiştiriyor. Son dakikada uçağın kapısı kapanırken içeri giriyor.

Tabii üzerinde üç adım kum havuzunun kumları var. Bacaklarında kapsulin kokusu...

Vuruyor kafayı uyuyor. Akşam İstanbul’a iniyor.

İç hatlara geçiyor. 

“Abi Ankara’ya uçacaktım..”

“Uçak doldu kardeşim. Seni ancak sabah erken göndeririz...”

Tuna o gece Yeşilköy Havalimanı’nda sabaha kadar sanayi muhasebesi dersinin sınavına çalışıyor. Tabii yorgunluktan yine gözleri kapanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla uyandığında doğru gazetelerin satıldığı büfeye gidiyor. 

Bir Milliyet gazetesi alıyor. 

Çıplak ayakla sınava yetişen şampiyon


SAHNE 3
TUNA ŞAMPİYON

Aşkın Tuna 15.55’le Avrupa Birincisi.”

Müthiş bir rahatlama... Altın madalyayı almış. 

Büyük bir keyifle uçağa biniyor. 

Kürsüye çıkamasa da ay-yıldızlı Türk bayrağını dalgalandırmış.

Pazar akşamı eve büyük bir heyecanla giriyor. Onu her zaman destekleyen babası Rauf Bey ve Fitrat Hanım sarılarak karşılıyorlar.

Aşkın Tuna ertesi sabah sınav için okula gidiyor. Bir bakıyor ki okulun önünde bir kalabalık.

“Ne oluyor” demeye kalmadan Hürriyet gazetesi muhabiri soruyor:

Aşkın Tuna altın madalyayı alan tek Türk sporcusu oldun. Nasıl oldu anlatır mısın?”

Ertesi gün Hürriyet gazetesi Tuna’nın zaferini işte böyle duyuruyor.

“Pistten imtihana...”

53 yıl önce Hollanda şampiyondu, bugün yine Hollanda birinci. Bizde ne değişti?

SAHNE 4
ERTESİ YIL MADRİD

Çıplak ayakla sınava yetişen şampiyon

Aradan bir yıl geçiyor. Bu defa Madrid’de yarışlar var. Tuna orada da bir rekor kırıyor ama kürsüye çıkamıyor.

Akşam yemeğinde Türk milli takımının bulunduğu masaya bir adam geliyor:

- Aşkın senden daha iyi bir derece beklerdim...

Tuna şaşırıyor:

- Elimden bu kadar geldi. Ama siz kimsiniz?

- Ben Danimarkalı bir spor yazarıyım, geçen yıl Kopenhag’da şampiyon olduğun yarışı izlemiştim. Üçüncü hakkından sonra, atlayışlarını yarıda kesip çıplak ayaklarla stadın bir ucundan bir ucuna koşuyordun. O sırada anons edilmişti. “Türk atlet sınava yetişeceği için erken ayrılıyor”...

Danimarkalı spor yazarı gülerek soruyor:

“Merak ettim o sınavı verdin mi?”

Tuna da gülerek cevap veriyor:

“Evet geçtim sınavdan.”

“Öyleyse kadehimi sana kaldırıyorum.”

SAHNE 5
GELDİK BUGÜNE

Evet arkadaşlar zaman yolculuğumuz burada bitiyor. 

Efsane üç adımcılardan Aşkın Tuna’nın 16.01’lik derecesi tam 24 yıl boyunca kırılamadı. Bugüne gelirsek...

Tam 53 yıl sonra aynı sorudayız.

Neden bizde kalıcı bir spor altyapısı yok.. Çünkü çocuğun eğitimiyle sporu buluşturamıyoruz.

7 yaşından itibaren başlaması gereken ve sonra dallara ayrılması gereken spor bir türlü eğitim sistemiyle örtüşemiyor.

Tamam bugün Spor Bakanı burslar veriyor. Güzel... Yatırımlar var güzel...

Amaaaa...

Yıllarca tenis sporuna gönül verdiğim için biliyorum. 

Bugün hâlâ kort kenarlarında çocukları tenis mi oynasın yoksa okula mı gitsin diye acı çeken aileler gördüm. Siz hiç dünyada hem doktor hem de olimpiyat şampiyonu gördünüz mü?

Hem mühendis hem de yüz metre birincisi... Hem profesör hem ATP şampiyonu...

Eğitimi küçük yaşta sporcu çocuğa göre ayarlamazsak...

Olmaaaaaz... Olmaaaaaz.

X

Ege’de yaz alarmı: Hisarönü ve Göcek 5 bin tekneyi taşır mı?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Mart 2021
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’le sohbetin ardından bu defa “yaz alarmı” başlığıyla devam ediyorum.

Başkan Gürün, özellikle Bodrum’daki ve Muğla genelindeki nüfus artışına dikkat çekmişti.

Ben de bunu “Bu yaz kıyılara tsunami gibi göç dalgası vuracak” diye özetlemiştim.

Maddeler halinde devam edersek...

Marmaris-Kaş hattı: Bodrum’un aksine Marmaris’te o düzeyde bir nüfus artışı yok. Çünkü Marmaris’te Bodrum ve Fethiye gibi bir “yerleşim grafiği” yok.

Marmaris’in ve Dalaman-Kaş hattının gözü kulağı, 12 Nisan’da Londra’dan gelecek haberde...

İngiltere ya kapıları açacak... Ya da açmayacak...

Güney Ege Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu çok net konuşuyor:

“Eğer İngiltere 12 Nisan’da bu kararı vermezse, yani mayıs ortası Türkiye için güvenli hava koridorunu açmazsa büyük sıkıntı olur.”

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Göç dalgası tsunami gibi... İşte sahillerdeki son durum

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Mart 2021
Muğla Belediye Başkanı Gürün’le Bodrum, Fethiye, Marmaris üzerine sohbet

Salgınla birlikte “kaçış noktası” haline gelen Muğla kıyılarına tsunami gibi vuran o müthiş “yerli göç dalgası”...

Normalde 1 milyon olan nüfus, kışın yaklaşık 2 milyona ulaşmış...

Yaz aylarıyla birlikte bu rakam 4 milyonu aşacak.

Bodrum... Fethiye... Marmaris...

Gökova, Hisarönü, Göcek, Fethiye körfezleri... Uzunluğu 1480 kilometreye varan sahil şeridi...

Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan, Türkiye turizminin en önemli körfezleri...

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Bu yazı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yazısıdır... Ne istiyorsunuz Tansu Hanım’dan?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Mart 2021
İddia şu: “11 yiğidimizi kaybettiğimiz helikopter kazası... Cougar marka Fransız yapımı bu helikopter sürekli kaza yapmış. Alımı sırasında askerler karşı çıkmışlar. Ama dönemin Başbakanı Tansu Çiller, Gümrük Birliği’ne giriş rüşveti olarak bu helikopterleri aldırtmış...”

Baktım, birçok kanaldan bu iddialar, mesajlar, köşe yazıları...

Okudukça o günlere gittim.

Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemine...

Türk siyasetinde Behice Boran’dan sonra ikinci kez bu “erkek egemen arena”ya çıkmış...

Cesaret göstermiş... Demirel’in icazeti olmadan...

Demirel’in en yakınındaki merkez sağın tanınmış isimlerine karşı...

Onca baskıya, “Kızım, senden olmaz” uyarılarına rağmen...

Genel başkanlığa adaylığını koymuş bir kadın siyasetçi...

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Bir dereyi kurtarmak için bazen bir kahraman yeter

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Mart 2021
Çınarlıdere Mahallesi’nden çiftçi Mehmet Çavdar, sabah dere kenarına gelip de ölü balıkları görünce bir an durdu.

Aşağı doğru yürüdü. Birkaç adım daha attı. 

Aman Allah’ım...

Suda ölü balıklar yüzüyordu.



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Bu da başka bir kahramanlık... 11 ay hiç karaya çıkmadan aynı gemide

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Mart 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlarla gittiğim Kayseri gezisinden kalan bir söz:

“Onlar öyle bir kahramanlığı yaşıyorlar ki... Aylardır aynı yerdeler. Ev yok, izin yok, eş yok, çocuk görmek yok. Dağlarda destan yazan bu çocuklar her gün yeni bir operasyona hazırlanıyorlar ve çıkıyorlar.”

İşte o evlatlarımızdan 11’ini kaybettik. 

Nice çatışmaların, pusuların deviremediği aslan yürekli evlatlarımızı bir helikopter kazasında kaybettik.

Mekânları cennet olsun. Ruhları şâd olsun...

O söze dönersem...

Merak etmiştim...

“Aylardır aynı yerde kalıyorlar” ne demekti?

Şöyle:

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AK Parti’den işte o 4 madde

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Mart 2021
AK Parti bütün yerel kongrelerini tamamladı. Mart ayında büyük kongreye gidiyor. Peki büyük kongre sonrası nasıl bir AK Parti göreceğiz? Nasıl bir gündemi olacak? Son yerel seçimlerle ilgili nasıl bir değerlendirme oldu? Kadrolarda bir değişiklik oldu mu? Bütün bunları, dün sabah bir kahvaltıda AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’la konuştuk.

Üsküdar’da, Burhan Felek Köşkü’nde yaklaşık 2 saat süren keyifli bir sohbet...

Bu arada Üsküdar Belediyesi harika bir şey yapmış. Bakımsız haldeki köşkü onarmış, gençlere 24 saat çalışabilmeleri için açmış.

YÜZDE 70 DEĞİŞİM

Sohbetimize gelince...

Maddeler halinde anlatırsam, soru-cevapları şöyle özetleyebilirim:

Numan Bey, kongreleri tamamladınız. Şimdi büyük kongre geliyor. Önce şunu sorayım: Teşkilatta nasıl bir değişim oldu?

“Burada iki önemli şey var. Birincisi, kadrolarımızda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme oldu. Yönetimde kadınların oranı arttı. İkincisi, kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir.”

Büyük kongre ne zaman? Ve kongre sonrası AK Parti için nasıl bir gündem oluşturuluyor? Yani hedefleriniz nedir?

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DEAŞ'la mücadele için PKK/YPG değil biz varız

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

28 Şubat 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Kayseri’de yaptığımız sohbetin ikinci bölümünde Bakan Akar çok önemli bir çağrı yapıyor.. 

Konu PKK/YPG terör örgütüne verilen destek... 

Özellikle ABD’nin PKK/YPG’ye başta silah ve mühimmat olmak üzere verdiği destek zaten biliniyor. TIR’larla gönderilen silahlar, eğitim ve petrol bölgesine yerleşme konusunda ABD’nin desteği defalarca belgelenmişti. 

Burası tamam. 

Peki bu konuda ne yapılacak? 



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Milli Savunma Bakanı Akar: Kandil’deki hainler iki gece aynı yerde uyuyamıyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

27 Şubat 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la memleketi Erciyes’e doğru uçakla havalanıyoruz.

Uçakta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de var. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları da Akar’a eşlik ediyor.

Amaç, Türk ordusunun lojistik gücüne çağ atlatacak olan Airbus (400 M) nakliye uçaklarının montajını denetlemek.

40 dakika süren sohbetimizde Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine gelen Amerikan askeri varlığından Suriye-Irak sınırındaki Ayn Divar bölgesine yapıldığı iddia edilen Amerikan askeri tahkimatına, Yunanistan’ın yeni silahlanma stratejisinin yaratacağı etkiden Gara harekâtına ve oradan FETÖ’cü paşa Serdar Atasoy’ın tayinine ve “gizli el iddialarına” kadar uzun bir sohbet yapıyoruz.

Akar her zamanki gibi tek tek bütün detaylarıyla olayları anlatıyor.

Kayseri gezimizin nedeni ise 12. Hava Üs Komutanlığı’nda inşa edilen çok özel hangarlar ve bu hangardaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik yeteneğini ciddi şekilde arttıracak olan dev Airbus (400M) uçakları ve özel inşa hangarları.

Ziyaretin bir başka nedeni ise çok anlamlıydı.

Kayseri’deki şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına MSB Hulusi Akar birer tablet hediye etti.

Duygusal anlar yaşadık.

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Oh! Nihayet iklim kanunu geliyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Şubat 2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün sessiz sedasız gelen bir “çevre devrimi”nin ilk sinyallerini verdi.

14 maddelik iklim değişikliği eylem planı...

Nedense “iklim değişikliği” konusu pek ilgi çekmez.

Çünkü bugüne ait değildir. Şimdinin meselesi, bugünün sorunu değil gibi algılanır.

“Dur bakalım” dedirten... “Bizden sonraki kuşaklar” diyerek meseleyi bugünden uzaklaştıran bir tembelliktir aslında bu... Aymazlıktır...

O nedenle Çevre Bakanı Kurum’un yaptığı konuşma medyada pek yer bulmadı.

Sanıyorum bir tek Milliyet’ten Verda Özer yazdı.

Oysa içinde müthiş mesajlar olan bir konuşmaydı.

En önemlisi,

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NASA’nın canlı yayın gecesinde... Mars'a sanal iniş yapan bütün çocuklar adına

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

21 Şubat 2021
Mars’a gönderilen keşif aracının canlı yayını çok açık bir şeyi gösterdi.

Kuşaklar boyu sürecek bu yolculuğun merkezinde çocuklar var.

Düşünsenize, NASA’nın Mars yolcuğu için internet üzerinden verdiği “boarding pass”lar en çok Türkiye’den alınmış.

Tam 2.5 milyon isim Türkiye’den Mars için “sanal bilet” almış. 

Mars’a gidecek araçtaki çipe 2.5 milyon Türk’ün adı yüklenmiş.

O yüzden ben Türkiye’nin uzay projesini yürekten destekliyorum.

Bu arada birçok okurum sordu:

“Ben Türkiye’nin 1 numara olduğu listeyi bulamıyorum?”

Cevap veriyorum:

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2.5 milyon Türk Mars’ta... Mars’a isim gönderen çocuklar arasında Türkiye 1 numara oldu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

20 Şubat 2021
Perşembe gecesi uzay tarihimizin 23 Nisan’ıydı...

Ben de içimdeki çocuğa güvenip Mars biletimi aldım.

Boarding Pass’ıma miller bile işlenmişti.

Ama bundan çok daha önemlisi var.



NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracından bilet alanların sayısı 10 milyon olarak açıklanıyor.

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Bakandan bakana bulutlar üzerinde bir jest

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Şubat 2021
Geçen hafta Çanakkale Köprüsü’nün üzerinde kıtalararası bir yürüyüş oldu.Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu köprüyü baştan sona yürüdü.

İki saatlik tarihi bir yürüyüştü bu...

İşte o görüntüleri izlerken bir şey dikkatimi çekti.

Katılanlar arasında birtakım gençler vardı. Heyecanlıydılar. Sürekli olarak köprünün kolonlarını gösteriyor, köprünün ayaklarına uzun uzun bakıyor, fotoğraflar çekiyorlardı.

Ve Bakan Karaismailoğlu’nu soru yağmuruna tutuyorlardı.

Gazeteci değillerdi. Orada çalışanlardan değillerdi.

Peki kimdi bu gençler...

Bakan

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Kırmızı diplomalı kız

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

14 Şubat 2021
16 Şubat Salı günü Moskova’da sabah 10.00’da çok önemli bir tören var.

43 nükleer genç mühendis daha mezun oluyor...

Aslında her birinin hikâyesi ayrı bir mucize.

İşte bir örnek.

Burası Çorum merkeze 24 kilometre uzaktaki Çaltıcak köyü.

Kış olunca sarp dağların geçit vermez yollarında buz kesen bir soğuk ve kar...

Bir o kadar muhteşem bir doğa...

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Ticaret Bakanı Pekcan: ‘Fahiş fiyatla mücadele için vatandaştan destek bekliyorum’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Şubat 2021
Bu cumartesi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan tüketiciler için çok önemli bir çağrıyı iletiyorum.

Bakan Pekcan aynen şöyle diyor:

“Sebze ve meyvede fahiş fiyatla kalıcı mücadele için vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum.”

Peki bu nasıl olacak?

Son dönemde, sebze ve meyve fiyatlarında aşırı artışlar görülmüştü.

Hâlâ da şikâyetler geliyor.

Bakan Pekcan’a sordum:

“Ruhsar Hanım, böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonda siz bakanlık olarak tüm illerde denetim yapıyorsunuz ama biz vatandaş olarak bu fahiş fiyatla nasıl mücadele edeceğiz?”

İşte madde madde cevap:

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‘Şahane’ bir mutluluk

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Şubat 2021
Evet, “şahane” bir mutluluk...

Çünkü Çisemgül kucakladığı bu köpeğe “Şahane” adını verdi.

Ve şimdi bakar mısınız şu fotoğrafa...

Nasıl bir heyecan...



İçimize işleyen bir an...

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Tuncay Amca

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Şubat 2021
O küçücük parmaklarıyla yazdığı bu mektubu okuyunca...

Tıkandım. Dilim kurudu.

Gözyaşlarımın ucunda bir daha okudum. 

Bir daha...



Ah benim canım evladım...

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Neslihan hemşirenin gözyaşlarına karışan veda... ‘Ölmeden önce avucuma yazdı’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Şubat 2021
Üst üste geldi bu haberler...

Okuyun ve ne durumdayız anlayın...

İşte Adana:

“Genç doktor Mehmet Ertane, yakalandığı koronavirüsle 40 gün mücadele etti ama kurtarılamadı.”

Dr. Ertane, koronalı hastaları tedavi ederken yakalanmıştı hastalığa.

Allah rahmet eylesin kardeşim...

Ve işte Kocaeli:

“Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı.”

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