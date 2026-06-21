Çıldırtan Montella yorumu: ‘Şans, talih, kader, kısmet...’

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Beni de zorla futbol yorumcusu yaptın Montella.

O yüzden soruyorum:

Dünyada maç sonucu için böyle bir yorum yapabilen teknik direktör var mıdır?

Montella...

Haiti’yle birlikte dünyanın elenen ikinci takımı olan Türkiye için diyorsun ki;

“Kader bizden yana değildi. Şansımız yoktu...”

Utandım bu yorum karşısında.

7 milyonluk Paraguay’a yenilen 80 milyonluk bir ülkenin vatandaşı olarak utandım. Şans, talih, kader, kısmetle futbol mu oynanır?

Nerede futbol?

Nerede bilim?

Nerede taktik eleştiri?

“98 kere topa vurduk” diye övünene söylüyorum:

“1 kere vurdular golü attılar.”

Futbol da budur zaten. Skordur.

Montella;

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Sorulara verdiğin cevaplardan anlıyorum ki;

Hâlâ takımın başında kalmak istiyorsun. Gelme kardeşim. Orada kal...

Avustralya yenilgisine rağmen takımda hiç bir değişiklik yapmadığını düşünürsek;

Bu kader falan değildir.

Düpedüz kibirdir. İnattır.

“Ozan Kabak’ı neden oynatmıyorsun?” diye soruluyor.

O, Abdülkerim’le Melih’in çok uyumlu olduğunu söylüyor. Ne demektir bu?

Yani Ozan Kabak uyumsuz mu?

‘AY’IN YILDIZI OLMAK

Dün kalbimden geçen dileği yazmıştım:

“1 gol Arda’dan, 1 gol Kenan’dan...”

Benimki yalnızca bir dilekti. Ama futbol dilekle değil, istekle oynanıyor.

Arda ve Kenan.

İkisi de yıldız.

Ama nerede yıldız?

Dünya çapındaki takımlarda, dünya çapındaki isimlerle oynadıkları için yıldızlar.

SAÇIMIZI BAŞIMIZI YOLDURDULAR

O saç nedir kardeşim...

Hadi hayat tarzın böyle bir saç olsa anlarım.

Ama sen kendi takımında yıllarca normal saçla oynuyorsun;

Dünya Kupası’nda dikkat çekmek için Türk Milli Takım oyuncusu olarak böyle bir saçla oyuna çıkıyorsun.

Çünkü dikkatin sahada değil.

Seyircide.

Şov peşindesin.

“Şov” peşinde olunca da “gol” yiyorsun.

Kerem Aktürkoğlu. Bir de çıkıp “Sonuna kadar mücadele ettik” diyorsun.

Ne mücadelesi. Sağlam bir koşu görmedik sizden. Şöyle 30 metrelik bir koşu.

Koşamadığınız için de “yan top, yan top” oynadınız.

Kızgınız size.

Özürünüzü de kabul etmiyoruz.

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GENÇLER NEREDE

Bir dönem Ümit Milli Takımı çalıştırdıktan sonra A Milli Takım’a gelen Fatih Terim’in kendi yetiştirdiği gençlerle aldığı başarıyı hatırladım. Terim’den başka oyuncu yetiştiren başka bir isim hatırlamıyorum.

Nerede genç oyuncular?

Ve son bir soru:

Futbol Federasyon’u “Şans, talih, kader, kısmet” diyerek;

Aklımızla alay eden bu teknik direktörü o görevde tutabilir mi?

Tutmasın... Tutmasın... Tutmasın...

NEYSE Kİ FİLEDE KADINLARIMIZ VAR

Milli futbol takımı ruhumuzu karartmışken, gece ‘Filenin Sultanları’ içimizi aydınlattı. Onların da göğsünde ay yıldız. “Oh” dedim. Neyse ki, filede sultanlarımız var. Helal olsun size kızlar.